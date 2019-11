ILIAD : entre un plan de rachat d'actions et un solide troisième trimestre, le titre s'envole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad s’envole de 17,08% à 111,30 euros à la Bourse de Paris après avoir annoncé un projet d’offre publique de rachat de ses propres actions d’un montant de 1,4 milliard d’euros portant sur environ 11,6 millions d'actions, soit en environ 19,7% du capital au prix de 120 euros par action. L'offre est intégralement financée par une augmentation de capital, au même prix et de même montant que l’OPRA garantie par Xavier Niel, qui détient à ce jour 52,1%.Si ces 11,7 millions d'actions étaient apportées à l'offre de rachat et que personne ne souscrivait à l'augmentation de capital, Xaviel Niel monterait mécaniquement à 72% du flottant.L'OPRA permet en effet d'offrir aux actionnaires qui le souhaitent une opportunité de liquidité à un prix de 120 euros faisant ressortir une prime de 26% par rapport au cours de clôture d'hier."Le marché s'interrogeait de l'implication et la confiance de Niel en Iliad. Il a sa réponse ce matin, Xavier Niel proposant à ceux qui ne croiraient pas au potentiel d'Iliad une sortie honorable", a souligné Oddo BHF.Une annonce, qui intervient alors qu'Iliad dévoilait ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 8,1% à 1,336 milliard d'euros au titre de son troisième trimestre.Concernant la France, la maison-mère de Free a évoqué un marché "très concurrentiel, mais toutefois moins agressif qu'il y a un an". Le chiffre d'affaires y a progressé de 3,3% à 1,229 milliard d'euros. Celui des services Fixe affiche une croissance de 1,1% sur la période, et les services Mobile, de 6,3%.Quant à l'Italie, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros (+137%) sur les trois derniers mois.Iliad a ainsi confirmé l'ensemble de ses objectifs et mise en place d'une politique de dividende de 2,60 euros par action."Nous pensons que le groupe entame à peine sa reprise commerciale et que le timing reste adéquat", a souligné Oddo BHF.Le broker a ainsi réitéré sa recommandation Achat sur la valeur ainsi que son objectif de cours de 180 euros.