ILIAD : l'AGM se déroulera à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d’administration d'Iliad a décidé que l’assemblée générale mixte des actionnaires, prévue initialement au 20 mai 2020, aura lieu le 21 juillet 2020 à 9 heures au siège social de la Société. Afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement, de garantir la sécurité des collaborateurs et des actionnaires de l'opérateur télécoms et de prévenir la propagation du Coronavirus, le Conseil d’administration a décidé que l’assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos.Les modalités de tenue de l'assemblée générale mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. A cet égard, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale mixte 2020 sur le site de la Société https://www.iliad.fr/fr/assgen/ qui sera régulièrement mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à l'assemblée générale des actionnaires.Le Conseil d'administration a proposé à l'assemblée générale un dividende de 2,60 euros par action. Le dividende sera mis en paiement le 29 juillet 2020, la date de détachement étant le 27 juillet 2020.