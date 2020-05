ILIAD : la pandémie pourrait impacter le groupe et ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en hausse de 6,9% à 1,382 milliards d'euros. Les revenus en France progressent de 1,7% à 1,233 milliard, ceux de l'Italie sont de 150 millions contre 81 millions un an plus tôt. Le groupe précise que les impacts sociaux et financiers du Covid-19 sont pour l'instant limités sur son activité. Il ajoute cependant que la pandémie pourrait impacter la société et ses objectifs au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux fibre et mobile.L'entreprise ajoute qu'au cours du premier trimestre les recrutements de nouveaux abonnés ont été ralentis par les mesures de confinement imposées dans le pays. La société ajoute que le fort ralentissement du traitement des démarches administratives va peser sur les déploiements du deuxième trimestre.Iliad a pour notamment pour objectifs l'établissement de 22 millions de prises raccordables à la fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024 en France. L'un des objectifs financier dans le pays est celui d'une marge Ebitdaaal (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% en 2020.En Italie, le groupe de télécoms a, entre autres, pour objectif d'atteindre un équilibre en marge Ebitdaal avec moins de 10% de part de marché et de générer un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros sur le long terme." Si toute crise joue un rôle de révélateur, celle-ci a clairement démontré, pour notre groupe, à la fois l'agilité de notre organisation et la solidité de nos fondamentaux. Iliad continuera à prendre toute sa part à l'effort collectif en investissant dans ses réseaux et en proposant des offres toujours plus performantes à ses abonnés, et demain aux entreprises " a déclaré Thomas Reynaud, son directeur général.