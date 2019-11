ILIAD : le chiffre d'affaires progresse de 8,1% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad a dégagé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires en hausse de 8,1% à 1,336 milliard d'euros. Sur neufs mois, il progresse de 8,4% à 3,944 milliards d'euros, tiré par la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie, la hausse du chiffre d'affaires services en France (+1,6%) et les ventes d'équipements en hausse grâce au succès de la Freebox Delta. "De plus, on note une amélioration constante de la tendance sur l'année, avec notamment une progression de plus de 3% du chiffre d'affaires services en France au 3ème trimestre", souligne le groupe.Dans un marché français "très concurrentiel, mais toutefois moins agressif qu'il y a un an" précise la maison-mère de Free, le chiffre d'affaires en France sur les trois derniers mois est en hausse de 3,3% à 1,229 milliard d'euros. Il s'établit à 3,660 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année (+2,1).Quant à l'Italie, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros (+137%) en Italie au troisième trimestre.Compte tenu de ces performances opérationnelles, Iliad a confirmé l'ensemble de ses objectifs et la mise en place d'une politique de dividende de 2,60 euros par action représentant un montant total de l'ordre de 150 millions d'euros.Il table ainsi notamment sur un retour à la croissance du chiffre d'affaires France en 2019, une accélération de la croissance de l'EBITDAaL en France en 2019, particulièrement sur le second semestre 2019, et atteindre une marge d'EBITDAaL France (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% en 2020.En parallèle de cette publication, Iliad a annoncé un projet d'offre publique de rachat d'actions d'un montant de 1,4 milliard d'euros à un prix de 120 € faisant ressortir une prime de 38%.