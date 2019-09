ILIAD : partenariat avec InfraVia dans la fibre optique en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe de télécoms Iliad et le fonds d’infrastructure français InfraVia sont entrés en négociations exclusives afin de mettre en place un partenariat visant à accélérer le déploiement de la fibre optique (FTTH) dans les zones de moyenne et faible densité en France (soit environ 26 millions de lignes) via une société dédiée. A cet effet, Iliad a créé une société dédiée à la gestion active des lignes fibres qui assurera notamment l’acquisition et l’exploitation des tranches de co-financement FTTH du groupe dans les zones concernées.Free transfèrerait à cette société les contrats de co-financement existants et environ un million de prises déjà déployées et cofinancées.Le groupe cèderait 51% de cette société à InfraVia sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 600 millions d'euros.Cette société dédiée co-financera la construction des nouvelles prises déployées et souscrira à de nouvelles tranches de cofinancement.Cette société dédiée fournira à Free, dans le cadre d'un contrat de services de très long terme, l'ensemble des services d'accès et d'information aux prises cofinancées et pourra également fournir les mêmes services à des opérateurs tiers.La transaction est sujette aux conditions usuelles pour ce type d'opérations en France. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2019, une fois les approbations règlementaires obtenues.