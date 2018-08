ILIAD : perd près de 12% depuis mardi, Berenberg est pessimiste pour le deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad enchaine sa troisième séance consécutive de baisse : -3,57% à 129,70 euros, son plus bas niveau depuis janvier 2013. Il a perdu 11,7% sur la période. Le titre de l'opérateur télécoms est affaibli par la note de Berenberg qui, bien qu'à l'Achat sur la valeur, a abaissé son objectif de cours de 210 à 199 euros. Avant la publication des résultats semestriels d'Iliad le 4 septembre, l'analyste prévoit une baisse de 27 000 forfaits de la base d'abonnés mobiles alors que le consensus anticipe une progression de 117 000. Dans le fixe, Berenberg prévoit une perte de 11 000 abonnés pour Iliad."Avec l'intensité promotionnelle enregistrée au deuxième trimestre, nous pensons que l'ensemble du marché du mobile va être sous pression", écrit Berenberg. Les résultats publiés par Altice ce matin vont dans ce sens qui s'est montré très agressif en France, sacrifiant au passage sa marge. Dans le fixe, Altice France a recruté 13 000 nouveaux abonnés et, dans le mobile, 211 000.Sur cette base, Berenberg estime que le consensus est trop important concernant le chiffre d'affaires d'Iliad en France. Lui-même vise une baisse de 3,6% pour le chiffre d'affaires fixe et une croissance de 2,4% pour le mobile. Le marché anticipe -2,7% et +3,7%. Au niveau de l'Ebitda de la maison-mère de Free, Berenberg est globalement en ligne avec le consensus qui prévoit +0,7% au premier semestre.En Italie, Iliad a certes fait un démarrage plus dynamique que prévu au printemps mais cela ne devrait lui être d'aucun secours car son marché "coeur" va continuer à se dégrader.Ces premiers commentaires "preview" sur Iliad interviennent alors que Bloomberg a annoncé mardi que Free Mobile avait enregistré de nombreux départs d'abonnés vers Orange au deuxième trimestre. Ce matin, Iliad a réagi à ces rumeurs dans un communiqué. "Dans la continuité des annonces du mois de mai, le Groupe a clairement défini comme priorité d'augmenter sa base d'abonnés au Forfait Free 4G. L'environnement a été extrêmement concurrentiel au deuxième trimestre entraînant une baisse de la base d'abonnés aux forfaits 0 et 2 euros, mais le nombre d'abonnés au forfait Free 4G, a, lui, continué sa progression constante", indique la maison-mère de Free.