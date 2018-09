Iliad : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de la publication de ses comptes du premier semestre, Iliad a annoncé recul de la base totale de 70 000 abonnés (uniquement des abonnés 0€ et 2€) dans le mobile, en raison de la concurrence accrue sur les offres d’entrée de gamme. Le groupe a aussi perdu 47 000 abonnés dans le fixe. Sur les six premiers mois de l’année, l’opérateur télécoms a enregistré un résultat opérationnel courant en recul de 5,6% à 406 millions d’euros et un Ebitda consolidé en repli de 1% à 866 millions d’euros.Ce dernier affiche une perte de 28 millions en Italie, où l'activité vient de démarrer, et un bénéfice de 894 millions d'euros en France, en hausse de 2,2%.Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 0,1% à 2,404 milliards, dont 9 millions pour l'Italie (contre 0 au premier semestre 2017) et 2,395 milliards pour la France, en repli de 0,2%. Cette baisse s'explique par le fixe, dont l'activité a reculé de 2,2% pour une augmentation de 2,4% dans le mobile.Le groupe a souligné le succès commercial important remporté en Italie, avec 635 000 abonnés recrutés en à peine 1 mois et le cap de 1,5 million d'abonnés franchi début août.En raison de l'intensité concurrentielle et de la baisse de la rentabilité des activités fixes, le groupe a décidé de revoir son objectif d'un solde d'Ebitda-investissements France à environ 1 milliard d'euros à partir de 2020. Il prévoit toujours par ailleurs une marge d'Ebitda France en hausse en 2018 et de plus de 40% en 2020.