Iliad : Alliance stratégique entre Iliad et Jaguar Network

Paris, le 18 janvier 2019



Alliance stratégique entre Iliad et Jaguar Network

Le Groupe Iliad annonce la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network à travers une prise de participation majoritaire au capital de l'entreprise. Cette transaction, effectuée avec l'aide des actionnaires historiques, inclut le rachat intégral de la participation du fonds d'investissement Naxicap.

Jaguar Network est un fournisseur souverain de services à très haute disponibilité à destination des entreprises et des marchés publics et l'un des leaders français du développement de technologies innovantes dans les marchés du Cloud, des Télécommunications et des Smart Cities.

Cette opération constitue une étape importante pour Iliad dans sa stratégie de développement pour adresser le marché entreprises en s'appuyant sur les très fortes expertises et complémentarités entre les deux groupes et en s'associant à un entrepreneur reconnu.

A l'issue de la transaction, Kevin Polizzi, Fondateur de Jaguar Network, demeure dirigeant et actionnaire de l'entreprise à hauteur de 25% du capital, témoignant ainsi de sa confiance et de sa volonté d'accompagner la société dans le développement de ses nouvelles ambitions.

Cette opération a été réalisée sur un multiple de 10,6x l'Ebitda. L'acquisition des 75% du capital de Jaguar Network représente un investissement d'un peu moins de 100 millions d'euros pour Iliad.

A propos de Jaguar Network

Jaguar Network accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur fournissant des services souverains de confiance. Le groupe bénéficie d'expertises reconnues dans l'univers des télécommunications, du cloud, de l'IoT et des services managés. Jaguar Network s'appuie sur son réseau de fibres optiques interconnectant ses propres datacenters situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d'écoconception, d'exploitation et de sécurité : agrément HADS, certifications ISO 27001 & PCI-DSS.

L'innovation se positionne au coeur de l'ADN de l'entreprise avec des équipes internes dédiées à la R&D dans les services à valeur ajoutée pour le réseau et le cloud en intégrant des technologies comme le Edge Computing, l'IA, le Big Data et l'IoT.

Forte d'un réseau d'agences régionales, l'entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute disponibilité et fournit ses services de nouvelle génération à plus de 1 200 clients, entreprises et organisations publiques.

www.jaguar-network.com





A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 2,23 millions d'abonnés au 30 septembre 2018.

www.iliad.fr

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD)

Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

