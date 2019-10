Iliad : Amazon Prime compris dans le forfait Freebox Delta

29/10/2019 | 15:09

Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce ce mardi que le forfait Freebox Delta inclut désormais Amazon Prime.



'Ce service comprend de nombreux avantages tels que l'accès illimité et exclusif à un catalogue de programmes Amazon Original primés, de films et séries populaires et d'émissions TV avec Prime Video, un accès à 2 millions de titres de musique sans publicité sur Prime Music, la livraison illimitée accélérée et gratuite pour des millions d'articles commandés sur Amazon.fr, l'accès à un catalogue d' e-books avec Prime Reading, un stockage illimité de photos en haute résolution avec Amazon Photos, ainsi que des services pour les joueurs avec Twitch Prime et un accès prioritaire à certaines Ventes Flash', détaille Iliad.



Cette offre est disponible dès aujourd'hui pour les nouveaux abonnés comme pour les abonnés actuels au forfait Freebox Delta.



