Iliad : CA 9 mois en hausse mais perte d'abonnés au T3

13/11/2018 | 18:40

Iliad publie ce mardi soir un chiffre d'affaires groupe en hausse de 0,7% (en données IFRS 15) sur les neuf premiers mois de l'année, à 3,64 milliards d'euros.



Dans le détail, les revenus reculent pour le pôle 'Fixe', passant de 2,04 milliards à 1,99 milliards d'euros (-2,7%). Ils progressent en revanche pour l'activité 'Mobile', portés à 1,6 milliard d'euros (+1,6%).



Dans le Haut Débit et Très Haut Débit en France, l'opérateur télécoms a fait état d'une perte d'abonnés, puisqu'il revendique 6,46 millions d'abonnés au 30 septembre 2018, contre 6,5 millions un an plus tôt. Concernant le Mobile, toujours en France, la maison-mère de Free fait état de 13,54 millions d'abonnés (dont 7,74 millions avec un forfait 4G illimitée), contre 13,39 millions à la même date un an plus tôt.



Sur le trimestre, le chiffre d'affaires progresse pour sa part de 1,7%, avec de bons résultats obtenus en Italie.



S'agissant de ses perspectives, Iliad indique viser une marge d'Ebitda France en hausse en 2018, avec une marge d'Ebitda pour le groupe en France de plus de 40% en 2020.



