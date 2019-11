Iliad : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2019

Paris, le 12 novembre 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2019

Accélération de la croissance en France

Effets positifs du plan de transformation initié durant l’été 2018

Poursuite de la bonne dynamique de croissance engagée sur les derniers trimestres : hausse du chiffre d’affaires France de 3,3% au 3ème trimestre et chiffre d’affaires Groupe en hausse de plus de 8%

Fixe : retour à des recrutements nets positifs avec 32 000 nouveaux abonnés

Fibre : record historique pour le marché avec 210 000 recrutements nets, meilleure performance jamais réalisée tous opérateurs confondus, 1er recruteur depuis le début de l’année

Mobile : accélération de la croissance. 150 000 abonnés recrutés sur le Forfait Free 4G illimitée, et près de 10% de croissance du chiffre d’affaires facturé aux abonnés

Italie : maintien d’une très bonne dynamique commerciale avec 700 000 recrutements nets et poursuite des déploiements réseaux avec 700 nouveaux sites déployés

Nouvelle politique de dividende de 2,6 euros par action

Ces résultats illustrent les efforts entrepris par le Groupe depuis un an et la réussite du plan de transformation initié au cours de l’été 2018.

Ils confirment l’engagement du Groupe dans un nouveau cycle de croissance basé sur (i) une accélération sans précédent sur la Fibre, (ii) une poursuite de la montée en puissance sur la 4G et (iii) la forte croissance des activités en Italie.

Par ailleurs, depuis le début de l’année le Groupe a engagé une politique de redéfinition de son périmètre et d’optimisation de son modèle de déploiement de ses infrastructures passives, avec (i) l’acquisition d’une participation majoritaire dans Jaguar Network, (ii) la mise en place d’un partenariat sur les infrastructures passives mobile en France et en Italie avec Cellnex, et (iii) la mise en place d’un partenariat dans les infrastructures fibre en dehors des zones denses avec Infravia.

PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS AU 30 SEPTEMBRE 2019

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL :

INDICATEURS OPÉRATIONNELS :

France 30-sep-19 30-juin-19 Nombre total d’abonnés mobiles 13 296k 13 314k - Dont Forfait Free 4G illimitée* 8 075k 7 928k - Dont Forfait Voix 5 221k 5 386k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 12,8 Go 11,9 Go Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 428k 6 396k - Dont FTTH 1 515k 1 305k Nombre total d’abonnés France 19 724k 19 710k ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 32,5 32,5 ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 10,6 10,1 Prises raccordables en FTTH 12,0m 11,5m Italie 30-sep-19 30-juin-19 Nombre total d’abonnés mobiles 4 541k 3 841k

* 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 3EME TRIMESTRE 2019

Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 8,4% sur les neuf premiers mois de l’année, tiré par (i) la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (286 millions de chiffre d’affaires sur 9 mois), (ii) la hausse du chiffre d’affaires services en France (+1,6%), et (iii) les ventes d’équipements en hausse grâce au succès de la Freebox Delta. De plus, on note une amélioration constante de la tendance sur l’année, avec notamment une progression de plus de 3% du chiffre d’affaires services en France au 3ème trimestre.

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 septembre 2019 et au 30 septembre 2018 :

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois :

En millions d’euros 9M 2019 9M 2018 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 3 944 3 640 +8,4% Services 3 780 3 495 +8,2% Equipements 171 152 +12,5% Eliminations -7 -7 - Chiffre d’affaires France 3 660 3 585 +2,1% Services 3 494 3 440 +1,6% ·Fixe 1 973 1 986 -0,7% Dont Jaguar Network 32 - - ·Mobile 1 521 1 454 +4,6% Facturé aux abonnés 1 212 1 123 +7,9% Autres 309 331 -6,6% Equipements (fixe et mobile) 171 152 +12,5% Eliminations France -5 -7 -28,6% Chiffre d’affaires France hors Jaguar Network 3 628 3 585 +1,2% Chiffre d’affaires Italie 286 55 +420% Eliminations Groupe -2 - -





Chiffre d’affaires du 3ème trimestre :

En millions d’euros T3 2019 T3 2018 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 1 336 1 236 +8,1% Services 1 294 1 193 +8,5% Equipements 45 46 -2,2% Eliminations -3 -3 - Chiffre d’affaires France 1 229 1 190 +3,3% Services 1 185 1 147 +3,3% ·Fixe 661 654 +1,1% Dont Jaguar Network 11 - - ·Mobile 524 493 +6,3% Facturé aux abonnés 423 385 +9,9% Autres 101 107 -5,6% Equipements (fixe et mobile) 45 46 -2,2% Eliminations France -1 -3 -66,7% Chiffre d’affaires France hors Jaguar Network 1 218 1 190 +2,4% Chiffre d’affaires Italie 109 46 +137% Eliminations Groupe -2 - -

France

Dans un marché français très concurrentiel, mais toutefois moins agressif qu’il y a un an, le chiffre d’affaires poursuit sa croissance sur le 3ème trimestre 2019, en hausse de 3,3% à 1 229 millions d’euros, il s’établit à 3 660 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année (+2,1% par rapport à la même période en 2018).

Chiffre d’affaires services Fixe

Le chiffre d’affaires services Fixe enregistre une hausse de 1,1% sur le trimestre à 661 millions d’euros (-0,6% hors impact de Jaguar Network). La bonne tendance observée depuis le 4ème trimestre 2018 se poursuit, résultant du succès du repositionnement des offres commerciales et de l’accélération sur la Fibre. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes :

Free est le meilleur recruteur en FTTH depuis le début de l’année sur la Fibre, avec 210 000 recrutements nets sur le trimestre, soit la meilleure performance jamais réalisée tous opérateurs confondus. Le Groupe compte plus de 1,5 million d’abonnés et 12 millions de prises raccordables à fin septembre. C’est désormais près d’un quart de la base d’abonnés Fixe du Groupe qui a accès à la Fibre Free, offrant la meilleure qualité de service au meilleur débit 1 (débit moyen descendant supérieur à 450 Mbit/s), résultat rendu possible notamment grâce à la technologie Fibre 10G-EPON, à des politiques de commercialisation plus ciblées et une industrialisation des processus de déploiement et de raccordement ;

Le Groupe compte plus de 1,5 million d’abonnés et 12 millions de prises raccordables à fin septembre. C’est désormais près d’un quart de la base d’abonnés Fixe du Groupe qui a accès à la Fibre Free, offrant la meilleure qualité de service au meilleur débit (débit moyen descendant supérieur à 450 Mbit/s), résultat rendu possible notamment grâce à la technologie Fibre 10G-EPON, à des politiques de commercialisation plus ciblées et une industrialisation des processus de déploiement et de raccordement ; Retour à des recrutements nets positifs sur le Fixe, avec 32 000 nouveaux abonnés recrutés sur le trimestre . Cet accroissement de la base d’abonnés est lié à : La fin de la dépendance aux offres très promotionnelles . En effet, la base d’abonnés sous promotions agressives a été divisée par 2 en un an, entraînant une réduction significative du churn ; L’excellente performance sur la Fibre . Avec l’accélération des déploiements et la commercialisation des offres Fibre Free dans les zones de co-financement en ZMD (Zones Moyennement Denses) et sur les RIP (Réseaux d’Initiative Publique), la Fibre continue d’être un outil de conquête. Ainsi, sur 3 nouveaux abonnés Fibre Free, 2 sont issus de recrutements (et non de migration). Le succès de la Freebox Delta .

. Cet accroissement de la base d’abonnés est lié à : L’ARPU est en hausse de 40 centimes par rapport au 3ème trimestre 2018, à 32,5 euros. Le mix d’abonnés sur des offres à plus forte valeur ajoutée s’améliore, notamment en raison de la politique plus rationnelle de ventes privées, mais aussi grâce à la montée en puissance de la Fibre. L’ARPU bénéficie également de l’effet positif de l’inclusion de l’offre de livres numériques dans certaines offres.

La contribution de Jaguar Network au chiffre d’affaires Fixe du Groupe est de 32 millions d’euros pour les 9 premiers mois de l’année.

Chiffre d’affaires services Mobile

Poursuite de l’accélération de la croissance du chiffre d’affaires services Mobile, en hausse de 6,3% sur le trimestre, à 524 millions d’euros. Cette dynamique est entrainée par la très forte croissance sur le chiffre d’affaires facturé aux abonnés, près de 10% à 423 millions d’euros. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes :

147 000 recrutements nets sur le Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox), soit deux fois plus que sur les 2 derniers trimestres . Le Groupe poursuit l’amélioration de son mix d’abonnés et la base d’abonnés mobile totale enregistre un léger recul net de 18 000 abonnés. Les effets bénéfiques de l’arrêt des promotions très agressives se matérialisent par une baisse du churn, parallèlement à l’amélioration de la qualité du réseau mobile. Le Groupe compte désormais 13,4 millions d’abonnés mobiles en France ;

. Le Groupe poursuit l’amélioration de son mix d’abonnés et la base d’abonnés mobile totale enregistre un léger recul net de 18 000 abonnés. Les effets bénéfiques de l’arrêt des promotions très agressives se matérialisent par une baisse du churn, parallèlement à l’amélioration de la qualité du réseau mobile. Le Groupe compte désormais 13,4 millions d’abonnés mobiles en France ; Forte progression du chiffre d’affaires facturé aux abonnés, en hausse de près de 10% à 423 millions d’euros . La base d’abonnés sous promotions très agressives a été divisée par 8 en un an, entraînant mécaniquement une amélioration de l’ARPU, en hausse de 12% sur le trimestre à 10,6 euros. Cette très bonne performance est le fruit de la rationalisation de la politique de ventes privées, ainsi que du succès des migrations du Forfait Voix vers le Forfait 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox). La hausse du chiffre d’affaires facturé aux abonnés est partiellement soutenue par l’effet positif de l’inclusion des offres de livres numériques dans certaines offres ;

. La base d’abonnés sous promotions très agressives a été divisée par 8 en un an, entraînant mécaniquement une amélioration de l’ARPU, en hausse de 12% sur le trimestre à 10,6 euros. Cette très bonne performance est le fruit de la rationalisation de la politique de ventes privées, ainsi que du succès des migrations du Forfait Voix vers le Forfait 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox). La hausse du chiffre d’affaires facturé aux abonnés est partiellement soutenue par l’effet positif de l’inclusion des offres de livres numériques dans certaines offres ; Le chiffre d’affaires Autres poursuit son recul, de 5,6% sur le trimestre à 101 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires, principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles ;

Ce chiffre d’affaires, principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles ; Trimestre record sur les déploiements 700 MHz, avec près de 3 000 nouveaux sites équipés au 3 ème trimestre 2019 . Avec près de 9 300 sites 700 MHz déployés à fin septembre, soit plus de deux tiers des sites 4G du Groupe, Free Mobile est l’opérateur ayant équipé le plus grand nombre de sites en 700 MHz. Ces déploiements permettent notamment au Groupe de couvrir 95% de la population en 4G avec un débit moyen descendant de 45 Mbit/s 2 , bien au-delà de ceux offerts par les deux autres opérateurs alternatifs ;

. Avec près de 9 300 sites 700 MHz déployés à fin septembre, soit plus de deux tiers des sites 4G du Groupe, Free Mobile est l’opérateur ayant équipé le plus grand nombre de sites en 700 MHz. Ces déploiements permettent notamment au Groupe de couvrir 95% de la population en 4G avec un débit moyen descendant de 45 Mbit/s , bien au-delà de ceux offerts par les deux autres opérateurs alternatifs ; Cette qualité de réseau se reflète d’ailleurs dans la consommation mensuelle moyenne en données mobiles des abonnés 4G du Groupe, qui s’établit à près de 13 Go à fin septembre (+30% en un an).

Chiffre d’affaires Equipements

Les ventes d’équipements sont relativement stables sur le trimestre, à 46 millions d’euros, sous deux effets opposés. Les ventes de terminaux mobiles continuent de diminuer significativement, en raison de la politique plus stricte mise en place sur les offres de location en 2018. Le chiffre d’affaires généré par la vente du Player de la Freebox Delta compense cette baisse.

Italie

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 109 millions d’euros en Italie au 3ème trimestre, confortant le succès de la marque depuis le lancement. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivant

Forte accélération des recrutements nets en Italie sur le trimestre malgré des offres ciblées et plus agressives de la part des concurrents. Avec 700 000 recrutements nets, le Groupe compte plus de 4,5 millions d’abonnés . Ainsi, moins d’un an et demi après le lancement, le Groupe a déjà conquis plus de 4% de part de marché ;

. Ainsi, moins d’un an et demi après le lancement, le Groupe a déjà conquis plus de 4% de part de marché ; Parallèlement à ses recrutements, le Groupe poursuit le déploiement de son réseau, ce sont ainsi environ 700 sites qui ont été ajoutés sur le trimestre , pour atteindre près de 3 100 sites équipés à fin septembre. Sur ces 3 100 sites, près de 850 sont actifs et permettent de migrer une partie du trafic sur notre propre réseau ;

, pour atteindre près de 3 100 sites équipés à fin septembre. Sur ces 3 100 sites, près de 850 sont actifs et permettent de migrer une partie du trafic sur notre propre réseau ; Le Groupe poursuit par ailleurs l’extension de son réseau de distribution. A fin septembre, il comptait 14 boutiques et plus de 700 bornes de distribution de cartes SIM, réparties au sein de plus de 200 kiosques.

Groupe

Depuis le début de l’année, le Groupe a engagé une politique de redéfinition de son périmètre et d’optimisation de son modèle de déploiement de ses infrastructures passives, avec :

L’acquisition d’une participation majoritaire dans Jaguar Network (75% du capital), afin de renforcer la stratégie de développement du Groupe en vue de son entrée sur le marché des entreprises ;

(75% du capital), afin de renforcer la stratégie de développement du Groupe en vue de son entrée sur le marché des entreprises ; La mise en place d’un partenariat stratégique avec Cellnex , portant sur le déploiement de ses infrastructures passives mobiles en France et en Italie ;

, portant sur le déploiement de ses infrastructures passives mobiles en France et en Italie ; La mise en place d’un partenariat stratégique avec Infravia, visant à accélérer les déploiements de la fibre optique dans les zones de cofinancement de moyenne et faible densité, accompagnant ainsi la volonté des autorités publiques et la demande croissante des abonnés.

Les opérations avec Cellnex et Infravia sont soumises aux conditions usuelles pour ce type de transactions en France. La clôture de ces opérations devrait avoir lieu au 4ème trimestre 2019, une fois les approbations réglementaires obtenues.

OBJECTIFS DU GROUPE

Compte tenu de ces bonnes performances opérationnelles, le Groupe confirme l’ensemble de ses objectifs et la mise en place d’une politique de dividende de 2,60 euros par action représentant un montant total de l’ordre de 150 millions d'euros.

France

Fixe : Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; Hausse de la base d'abonnés Fibre de plus de 500 000 abonnés par an, 2 millions d'abonnés en 2020 et 4,5 millions en 2024 ; 22 millions de prises raccordables au Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024.



Mobile : Déploiement d'environ 2 000 nouveaux sites en 2019 ; Plus de 80% de la base d'abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée en 2024 ; Plus de 25 000 sites en 2024 ; Part de marché mobile de 25% à long terme.



Entreprises : Part de marché sur le marché des entreprises d'environ 4 à 5% en 2024 ; Chiffre d'affaires de l'activité entreprises d'environ 400 à 500 millions d'euros en 2024.

Finance : Retour à la croissance du chiffre d'affaires France en 2019 ; Accélération de la croissance de l'EBITDAaL en France en 2019, particulièrement sur le second semestre 2019 ; Atteinte d'une marge d'EBITDAaL France (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% en 2020 ; Niveau d'investissements 2019 en France (hors fréquences) en ligne avec le niveau d'investissements de 2018 ; Atteinte d'un solde d'EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) de plus de 800 millions d'euros en 2020, et d'environ 1 milliard d'euros en 2021.



Italie

3 500 sites équipés à fin 2019 ;

Une contribution négative à l'EBITDAaL du Groupe en 2019 supérieure à celle enregistrée en 2018, parallèlement à l'accélération de la croissance de l'activité et du déploiement du réseau mobile ;

Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2024 ;

Atteindre un équilibre en termes d'EBITDAaL avec moins de 10% de part de marché ;

Générer 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Italie sur le long terme.

GLOSSAIRE

Les définitions des principaux termes utilisés par Iliad sont présentées ci-dessous :

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (Revenu Moyen par Abonné Haut Débit et Très Haut Débit) : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de mise en service et de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois de la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

1 Baromètre nPerf des connexions Internet fixes 2018 en France métropolitaine

2 Baromêtre nPerf des connexions Internet mobiles en France métropolitaine du 1er semestre 2019 publié le 11 juillet 2019 et disponible sur le site .





