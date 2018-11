Iliad : Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2018

Paris, le 13 novembre 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2018

Chiffre d'affaires Groupe en croissance de 1,7% sur le trimestre

FTTH : 1er opérateur alternatif et un trimestre record en termes de recrutements, avec plus de 100 000 nouveaux abonnés

Mobile : Près de 200 000 nouveaux abonnés recrutés sur le forfait Free 4G illimitée au T3 2018, recul de la base totale en raison de l'intensité promotionnelle sur les offres d'entrée de gamme

Mobile France : Chiffre d'affaires facturé à l'abonné en hausse de 5% sur les 9 premiers mois

Italie : Un succès unique confirmé sur la durée, avec plus de 2,23 millions d'abonnés à fin septembre

Retour à la croissance du chiffre d'affaires trimestriel : + 1,7% à 1 236 millions d'euros, grâce à la contribution de l'Italie

Chiffre d'affaires France Services (hors terminaux) quasi stable sur les 9 premiers mois (-0,4%) à plus de 3,4 milliards d'euros

La norme comptable IFRS 15 relative aux « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est applicable depuis le 1er janvier 2018. Iliad communique ainsi ses comptes du 3ème trimestre 2018 sous cette nouvelle norme.

POINT D'ETAPE SUR LA NOUVELLE APPROCHE COMMERCIALE

Le 3ème trimestre est marqué par les premiers effets positifs de la nouvelle approche commerciale initiée par le Groupe en juin dernier :

Fixe : Amélioration des recrutements bruts suite au repositionnement tarifaire : nouvelles offres de 9,99 euros/mois à 19,99 euros/mois pour les 12 premiers mois (puis respectivement de 24,99 euros/mois à 44,99 euros/mois).

Mobile : Succès de l'offre à 8,99 euros/mois pour la première année, puis migration automatique vers le forfait Free 4G illimitée (100 Go pour les non abonnés Freebox) ; Maintien d'un bon rythme de migrations ; Taux de désabonnement impacté négativement par le contexte commercial intense et la sortie de ventes privées d'une partie de la base d'abonnés.

Statut de 1 er opérateur alternatif FTTH confirmé : Trimestre record en termes de raccordements, avec plus de 100 000 nouveaux abonnés FTTH ; Une performance qui vient confirmer les objectifs ambitieux du Groupe d'atteindre 1 millions d'abonnés FTTH début 2019 et de raccorder environ 500 000 abonnés par an dès l'année prochaine.

Italie : une performance opérationnelle unique avec plus de 2,23 millions d'abonnés recrutés en 4 mois, et une contribution au chiffre d'affaires du Groupe de 46 millions d'euros sur le trimestre.

Fort de ces premiers effets positifs, le Groupe va poursuivre ses efforts en termes de rétention et de fidélisation (engagés en juin) au cours des prochains trimestres, qui devraient lui permettre d'entrer dans un nouveau cycle de croissance.

PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Indicateurs opérationnels

France 30 sept-18 30 sept-17 Nombre total d'abonnés mobiles 13 535k 13 390k - Dont Forfait Free 4G illimitée* 7 744k 6 660k Total d'abonnés mobiles accédant à la 4G 8 500k 7 400k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 9,9 Go 6,9 Go Nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 459k 6 495k - Dont FTTH 835k 483k Nombre total d'abonnés France 19 994k 19 885k ARPU Haut Débit et Très Haut Débit** (en €) 32,1 33,9 ARPU Freebox Révolution*** (en €) >38,0 >38,0 Prises raccordables en FTTH 8,4m 5,6m Italie 30 sept-18 30 sept-17 Nombre total d'abonnés mobiles**** 2 230k -

* 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

** 31,6 euros en intégrant les retraitements liés à la nouvelle norme comptable IFRS 15

*** Hors promotions

**** Selon la définition de l'AGCOM

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 3EME TRIMESTRE 2018

Le Groupe est l'un des principaux opérateurs de communications électroniques en France et en Italie avec plus de 22 millions d'abonnés. Sur un marché très concurrentiel, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliards d'euros, en hausse de 1,7% par rapport au 3ème trimestre 2017.

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d'affaires du Groupe par nature de revenus au 30 septembre 2018 et au 30 septembre 2017 :

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois :

IFRS 15 Hors IFRS 15 En millions d'euros 9M 2018 9M 2017 Variation (%) 9M 2018 9M 2017 Variation (%) Fixe 1 988 2 044 -2,7% 2 020 2 087 -3,2% Mobile 1 604 1 578 1,6% 1 653 1 629 1,5% Facturé aux abonnés 1 123 1 071 4,9% 1 172 1 122 4,5% Terminaux 150 167 -10,2% 150 167 -10,2% Autres 331 340 -2,6% 331 340 -2,6% Eliminations -7 -7 - -7 -7 - Chiffre d'affaires France 3 585 3 615 -0,8% 3 666 3 710 -1,2% Chiffre d'affaires France hors terminaux 3 435 3 448 -0,4% 3 516 3 543 -0,8% Chiffre d'affaires Italie 55 - - 55 - - Chiffre d'affaires Groupe 3 640 3 615 0,7% 3 721 3 710 0,3%

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre :

IFRS 15 Hors IFRS 15 En millions d'euros T3 2018 T3 2017 Variation (%) T3 2018 T3 2017 Variation (%) Fixe 654 680 -3,8% 663 694 -4,5% Mobile 538 537 0,2% 555 554 0,2% Facturé aux abonnés 385 371 3,8% 402 388 3,6% Terminaux 46 55 -16,4% 46 55 -16,4% Autres 107 111 -3,6% 107 111 -3,6% Eliminations -2 -2 - -2 -2 - Chiffre d'affaires France 1 190 1 215 -2,1% 1 216 1 246 -2,4% Chiffre d'affaires France hors terminaux 1 144 1 160 -1,4% 1 170 1 191 -1,8% Chiffre d'affaires Italie 46 - - 46 - - Chiffre d'affaires Groupe 1 236 1 215 1,7% 1 262 1 246 1,3%





France

Le chiffre d'affaires France hors terminaux sur les 9 premiers mois de l'année est quasi-stable à -0,4%.

Fixe

Le Groupe enregistre un recul de 2,7% de son chiffre d'affaires fixe sur les 9 premiers mois de l'année, en raison notamment du contexte fortement concurrentiel sur le marché avec de nombreuses promotions de la part des concurrents, et d'effets négatifs externes comme la hausse de la TVA. Toutefois les performances opérationnelles sur la Fibre demeurent excellentes. Les principales évolutions sur la période ont été les suivantes :

Excellentes performances commerciales dans la Fibre, trimestre record avec plus de 100 000 nouveaux abonnés FTTH , soit un parc de 835 000 abonnés à fin septembre, le Groupe s'affirme plus que jamais comme le 1 er opérateur alternatif en FTTH, en ligne avec ses objectifs, et le rythme de recrutement devrait continuer à s'accentuer sur les prochains trimestres. A fin septembre 2018, le Groupe compte 8,4 millions de prises raccordables, soit 2,2 millions de prises supplémentaires sur les 9 premiers mois de l'année ;

Le Groupe réduit ses pertes d'abonnés par rapport aux 2 derniers trimestres , ainsi la base d'abonnés est en recul de 14 000 abonnés sur le trimestre. Le Groupe compte près de 6,5 millions d'abonnés fixes à fin septembre 2018 ;

Un chiffre d'affaires en recul de 2,7% sur les 9 premiers mois , principalement en raison : du contexte concurrentiel et promotionnel intense ; de l'impact négatif de la TVA ; de la baisse de la base d'abonnés ;

L'ARPU Haut Débit et Très Haut Débit est de 32,1 euros sur le mois de septembre 2018, en baisse par rapport au mois de juin, qui bénéficiait de l'impact positif de la Coupe du Monde. L'offre Freebox Révolution enregistre toujours un ARPU supérieur à 38 euros.

Mobile

Dans un contexte concurrentiel très intense, notamment avec des offres à 5 euros/mois à vie proposées par certains concurrents, le chiffre d'affaires facturé aux abonnés progresse de près de 5% sur les 9 premiers mois de l'année, démontrant le succès de la politique proactive du Groupe sur les migrations d'abonnés. Les principales évolutions sur la période ont été les suivantes :

- Hausse du chiffre d'affaires facturé aux abonnés de près de 5%, à 1 123 millions d'euros sur la période, soit une croissance supérieure à celle de la base d'abonnés. Cela reflète la poursuite de l'évolution favorable du mix d'abonnés, notamment grâce à la nouvelle offre lancée en juillet et à la politique proactive de migration mise en place par le Groupe. Le chiffre d'affaires entrant, faiblement contributeur en termes de marge, continue de décroitre en raison de la cannibalisation des SMS par les nouveaux usages mobiles ;

- Le chiffre d'affaires terminaux est en retrait de 16% sur le trimestre, en raison d'une politique commerciale plus stricte sur les offres de location ;

- Le Groupe compte désormais plus de 7,7 millions d'abonnés sur le forfait Free 4G illimitée, soit 57% de la base d'abonnés mobiles. Le Groupe enregistre un recul du nombre d'abonnés mobiles de 90 000 abonnés, en raison de la baisse du nombre d'abonnés sur l'offre à 2 euros/mois (0 euro/mois pour les abonnés Freebox), dû à l'impact négatif des offres à 5 euros/mois à vie proposées par certains concurrents, réapparues fin août sur le marché ;

- La qualité du réseau 4G du Groupe est une nouvelle fois récompensée par le baromètre nPerf, avec des débits descendant en 4G de 45Mbps, équivalent à ceux observés sur le réseau de l'opérateur historique, et supérieurs de 50% à ceux observés chez les deux autres opérateurs alternatifs ;

- Excellentes performances commerciales sur la 4G, avec 8,5 millions d'utilisateurs 4G, pour une consommation moyenne mensuelle de près de 10Go ;

- Poursuite des efforts de déploiement mobiles au 3ème trimestre 2018. Avec près de 1 800 nouveaux sites déployés sur les 9 premiers mois, le Groupe compte désormais près de 14 000 sites. Ainsi, le Groupe couvre désormais plus de 96% de la population en 3G (soit une hausse de 2 points depuis le début de l'année) et près de 92% en 4G (soit une hausse de 6 points depuis le début de l'année).

Italie

Depuis le lancement de ses activités mobile en Italie le 29 mai 2018, le Groupe rencontre un formidable succès commercial avec plus de 2,23 millions d'abonnés recrutés et 55 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé. Les principales évolutions de cette activité sur la période ont été les suivantes :

Un succès commercial unique : Le Groupe compte plus de 2,23 millions d'abonnés à fin septembre, à peine 4 mois après le lancement . A titre de comparaison, le Groupe avait atteint 2,6 millions d'abonnés en 3 mois lors du lancement de Free Mobile en France ;

Une stratégie de montée en gamme réussie. Le Groupe a réussi avec succès 2 augmentations tarifaires successives, en enrichissant ses offres, tout en poursuivant un rythme de recrutements conséquent. Ainsi, au 30 septembre 2018, l'offre Iliad en Italie est facturée 7,99 euros/mois, incluant appels et SMS illimités ainsi que 50Go en 4G/4G+ et 4Go en roaming ;

Une marque reconnue : 4 italiens sur 5 connaissent la marque Iliad à fin septembre, contre un sur 10 avant le lancement. La marque Iliad bénéficie donc désormais d'une forte notoriété en Italie ;

Un chiffre d'affaires sur le trimestre de 46 millions d'euros, représentant déjà près de 4% du chiffre d'affaires total du Groupe et qui se compose (i) du prix de l'abonnement (5,99 euros/mois, 6,99 euros/mois ou 7,99 euros/mois selon les offres), ainsi que (ii) des activations de cartes SIM effectuées sur la période, d'un montant de 9,99 euros par carte SIM.



OBJECTIFS DU GROUPE

France

Fixe : Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; Hausse de la base d'abonnés FTTH de 300 000 à 500 000 abonnés en 2018, puis d'environ 500 000 abonnés par an à partir de 2019 ; Atteindre 1 million d'abonnés FTTH début 2019 ; 9 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2018 et 20 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022.



Mobile : Ouverture d'environ 2 000 nouveaux sites sur l'année 2018 ; Part de marché mobile de 25% à long terme ; Finalisation de la migration des sites 4G en 1 800 MHz courant 2018.



Finance : Marge d' Ebitda France en hausse en 2018 ; Ambition d'atteindre une marge d' Ebitda pour le Groupe en France de plus de 40% en 2020 ; Niveau d'investissement 2018 (hors fréquences mais intégrant le lancement de nouvelles boxes) en France à environ 1,55 milliard d'euros ; Solde d' Ebitda -investissements France à environ 1 milliard d'euros à partir de 2020.



Italie

Atteindre un équilibre en termes d'Ebitda avec moins de 10% de part de marché.

GLOSSAIRE

Les définitions des principaux termes utilisés par Iliad sont présentées ci-dessous :

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (Revenu Moyen par Abonné Haut Débit et Très Haut Débit) : inclut le chiffre d'affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d'affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d'une offre à une autre ou les frais de mise en service et de résiliation), divisé par le nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois de la période.

ARPU Freebox Révolution (Revenu Moyen par Abonné Freebox Révolution hors promotions) : inclut le chiffre d'affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d'affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d'une offre à une autre ou les frais de mise en service et de résiliation), divisé par le nombre total d'abonnés Freebox Révolution facturés sur le dernier mois de la période.

Chiffre d'affaires facturé à l'abonné : chiffre d'affaires forfait et hors forfait directement facturé à l'abonné.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

M2M : communications de machine à machine.

Nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d'Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d'abonnés mobiles : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l'opérateur historique d'Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l'opérateur d'immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d'achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d'abonnés à la fin de deux périodes différentes.

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 2,23 millions d'abonnés au 30 septembre 2018.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100



