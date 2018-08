Iliad : Communiqué d'Iliad suites aux rumeurs parues dans la presse

Paris, le 1er août 2018

Communiqué d'Iliad suites aux rumeurs parues dans la presse

Suite aux rumeurs parues dans la presse, le Groupe souhaite apporter la précision suivante. Dans la continuité des annonces du mois de mai, le Groupe a clairement défini comme priorité d'augmenter sa base d'abonnés au Forfait Free 4G. L'environnement a été extrêmement concurrentiel au 2ème trimestre entraînant une baisse de la base d'abonnés aux Forfaits 0€ et 2€, mais le nombre d'abonnés au Forfait Free 4G, a, lui, continué sa progression constante.

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,8 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

