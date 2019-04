Iliad : Communiqué de mise à disposition du Document de Référence pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

Paris, le 17 avril 2019

COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

Mise à disposition du document de référence

Exercice clos le 31 décembre 2018

La Société Iliad a déposé le 16 avril 2019 son document de référence 2018 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro n° D. 19-0348.

Ce document intègre notamment :

le rapport financier annuel ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de la Société www.iliad.fr dans la rubrique « Information réglementée » et sur le site de l’AMF à l’adresse suivante : www.amf-france.org.

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 31/12/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 2,8 millions d’abonnés au 31 décembre 2018.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20, CAC Mid 100

Pièce jointe