Iliad : Contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 3 juillet 2019

CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC NATIXIS ODDO BHF

Iliad (ISIN FR0004035913) annonce qu'il a signé avec Natixis ODDO BHF un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Ce nouveau contrat de liquidité d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, a pris effet le 1er juillet 2019. Ainsi, Natixis ODDO BHF se substitue à Exane BNP Paribas, qui était opérateur du contrat de liquidité Iliad depuis 2007.

Il est précisé, qu’en application du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

Suspension du contrat : dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée ; à l’initiative de l’Animateur, à chaque fois que le cours de l’Emetteur se trouvera au-dessus du prix d’achat maximum du programme de rachat, et à l’initiative de l’Emetteur



Résiliation du contrat : par l’Emetteur, à tout moment, sans préavis, par l’Animateur, avec un préavis de deux semaines par l’Animateur, lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l’Animateur à Euronext Paris est résilié.



Au 1er juillet 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

38 374 titres ILIAD

931 056 €





A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destination…). En décembre 2018, Free a lancé la Freebox Delta, un concentré d’innovations avec la technologie Fibre 10G, l’agrégation xDSL/4G, le son d’exception Devialet etc. Free est le 1er opérateur alternatif Fibre en France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,3 millions d’abonnés au 31 mars 2019.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pièce jointe