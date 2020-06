Iliad : Convocation de l'assemblée générale mixte des actionnaires

Paris, le 12 juin 2020

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d’administration de la Société a décidé que l’assemblée générale mixte des actionnaires, prévue initialement au 20 mai 2020, aura lieu le 21 juillet 2020 à 9 heures au siège social de la Société.

Afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement, de garantir la sécurité des collaborateurs et des actionnaires de la Société, et de prévenir la propagation du Coronavirus, le Conseil d’administration a décidé que l’assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

L’avis de réunion a été publié ce jour au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et la description des principales modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Les modalités de tenue de l’assemblée générale mixte pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. A cet égard, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale mixte 2020 sur le site de la Société https://www.iliad.fr/fr/assgen/ qui sera régulièrement mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à l’assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d’administration a proposé à l’assemblée générale un dividende de 2,60€ par action. Le dividende sera mis en paiement le 29 juillet 2020, la date de détachement étant le 27 juillet 2020.

A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications en France et en Italie, avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Maison mère de Free, inventeur du triple-play et de la Freebox, le Groupe est aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses offres simples et innovantes. Le Groupe iliad comptait, à fin mars 2020, près de 20 millions d’abonnés en France (6,5 millions d’abonnés Fixe et 13,3 millions d’abonnés Mobile). En Italie, où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait fin mars 2020 plus de 5,8 millions d’abonnés. iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

