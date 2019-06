Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Iliad ILD FR0004035913 ILIAD (ILD) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 10/06 17:35:08 104.85 EUR +2.95% 00:31 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/06/2019 au 07/06/2019 PU 06/06 ILIAD : La Fibre Free débarque sur le RIP de Vendée Numérique PU 03/06 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27/05/2019 au 31/05/2019 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Iliad : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/06/2019 au 07/06/2019 0 11/06/2019 | 00:31 Envoyer par e-mail :

PARIS Paris, le 10 juin 2019 DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 03/06/2019 AU 07/06/2019 Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 21 mai 2019 1/26 Détail transaction par transaction Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:03:43.657333 +0100s FR0004035913 103,2000 EUR 40 XPAR 00428591742TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:03:47.967504 +0100s FR0004035913 103,0500 EUR 19 CHIX 00428591765TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:03:47.971380 +0100s FR0004035913 103,0000 EUR 19 BATE 00428591766TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:03:53.877937 +0100s FR0004035913 102,9000 EUR 19 TRQX 00428591795TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:03:53.881561 +0100s FR0004035913 102,9000 EUR 23 XPAR 00428591797TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:05:40.814983 +0100s FR0004035913 102,8000 EUR 19 XPAR 00428592688TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:05:40.818589 +0100s FR0004035913 102,8000 EUR 2 XPAR 00428592689TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:06:19.742739 +0100s FR0004035913 102,7000 EUR 19 XPAR 00428593064TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:07:39.123549 +0100s FR0004035913 102,7000 EUR 24 XPAR 00428593622TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:07:39.127759 +0100s FR0004035913 102,7000 EUR 17 XPAR 00428593624TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:08:31.334900 +0100s FR0004035913 102,5000 EUR 13 XPAR 00428593943TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:08:31.340889 +0100s FR0004035913 102,5000 EUR 17 XPAR 00428593944TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:09:12.742556 +0100s FR0004035913 102,3500 EUR 4 CHIX 00428594294TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:09:12.746805 +0100s FR0004035913 102,3500 EUR 11 CHIX 00428594295TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:11:01.173379 +0100s FR0004035913 102,3000 EUR 19 XPAR 00428595027TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:11:20.723795 +0100s FR0004035913 102,3000 EUR 19 XPAR 00428595202TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:11:30.140930 +0100s FR0004035913 102,2500 EUR 20 CHIX 00428595271TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:14:11.652484 +0100s FR0004035913 102,2000 EUR 42 XPAR 00428596279TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:14:11.656176 +0100s FR0004035913 102,2000 EUR 38 XPAR 00428596281TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:14:11.751973 +0100s FR0004035913 102,2000 EUR 32 XPAR 00428596282TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:14:12.254824 +0100s FR0004035913 102,2000 EUR 7 XPAR 00428596289TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:14:12.258388 +0100s FR0004035913 102,2000 EUR 10 XPAR 00428596290TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:14:12.756473 +0100s FR0004035913 102,2000 EUR 5 XPAR 00428596293TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:15:06.145017 +0100s FR0004035913 102,1000 EUR 37 XPAR 00428596621TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:18:13.149687 +0100s FR0004035913 102,0500 EUR 72 XPAR 00428597769TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:18:13.153711 +0100s FR0004035913 102,0500 EUR 8 CHIX 00428597771TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:18:13.157414 +0100s FR0004035913 102,0500 EUR 41 XPAR 00428597772TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:18:13.850241 +0100s FR0004035913 101,8500 EUR 26 CHIX 00428597773TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:20:29.212755 +0100s FR0004035913 102,0000 EUR 26 XPAR 00428598532TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:20:29.218105 +0100s FR0004035913 101,9500 EUR 13 CHIX 00428598533TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:20:46.630826 +0100s FR0004035913 101,8500 EUR 33 XPAR 00428598590TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:23:27.925125 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 13 CHIX 00428599583TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:24:04.267355 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 15 XPAR 00428599698TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:25:00.430723 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 12 XPAR 00428599893TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:25:00.434575 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 7 XPAR 00428599894TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:25:00.531047 +0100s FR0004035913 101,6500 EUR 23 CHIX 00428599895TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:27:56.414145 +0100s FR0004035913 101,5500 EUR 3 CHIX 00428600826TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:30:00.799219 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 36 XPAR 00428601424TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:30:00.900728 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 32 CHIX 00428601429TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:32:31.078897 +0100s FR0004035913 101,6000 EUR 13 XPAR 00428602432TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:33:19.853623 +0100s FR0004035913 101,5500 EUR 21 XPAR 00428602645TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:34:22.621262 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 19 XPAR 00428602856TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:34:22.721128 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 20 CHIX 00428602858TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:34:22.923173 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 43 XPAR 00428602860TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:35:10.703279 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 8 XPAR 00428603120TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:36:46.107336 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 45 XPAR 00428603377TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:36:46.110880 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 9 XPAR 00428603378TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:37:16.645263 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 27 XPAR 00428603489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:40:22.096485 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 8 CHIX 00428604086TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:40:54.648652 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 2 XPAR 00428604200TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:40:55.551124 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 4 XPAR 00428604203TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:40:55.851256 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 29 XPAR 00428604204TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:40:55.854944 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 22 XPAR 00428604205TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:47:27.953548 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 30 XPAR 00428605738TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:47:27.957607 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 20 CHIX 00428605739TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:47:28.054863 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 29 XPAR 00428605741TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:47:29.654765 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 19 XPAR 00428605742TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:47:36.161522 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 19 XPAR 00428605771TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:48:06.403364 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 10 CHIX 00428605896TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:50:51.936046 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 21 XPAR 00428606622TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:50:51.939813 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 5 CHIX 00428606623TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:50:51.943500 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 10 CHIX 00428606624TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:51:13.968223 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 26 XPAR 00428606744TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:51:13.972137 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 10 TRQX 00428606745TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:51:13.975932 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 24 CHIX 00428606746TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:51:14.068579 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 20 CHIX 00428606747TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:54:35.148257 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 11 TRQX 00428607541TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:55:05.393625 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 16 CHIX 00428607705TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:55:49.569642 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 5 XPAR 00428607886TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:02.789846 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 22 TRQX 00428607937TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:02.793534 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 21 XPAR 00428607938TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:02.797458 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 30 CHIX 00428607939TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:09.904240 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 10 CHIX 00428608008TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:09.907738 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 50 XPAR 00428608009TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:14.309670 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 44 XPAR 00428608015TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:14.314938 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 45 XPAR 00428608016TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:22.925902 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 9 TRQX 00428608045TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:22.929460 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 10 XPAR 00428608046TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:22.933182 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 9 CHIX 00428608047TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:31.936901 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 28 XPAR 00428608066TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:56:31.941817 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 22 XPAR 00428608067TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:57:59.342632 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 70 XPAR 00428608354TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:14.256866 +0100s FR0004035913 101,2500 EUR 14 CHIX 00428608382TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:14.260865 +0100s FR0004035913 101,2500 EUR 97 CHIX 00428608383TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:14.757182 +0100s FR0004035913 101,2500 EUR 78 CHIX 00428608384TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:23.970519 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 4 CHIX 00428608417TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:23.974457 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 20 CHIX 00428608418TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:25.473670 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 36 TRQX 00428608422TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:25.478482 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 37 XPAR 00428608423TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:25.482245 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 20 BATE 00428608424TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:34.779743 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 3 BATE 00428608453TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:34.783692 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 23 BATE 00428608454TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:34.787601 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 22 CHIX 00428608455TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:34.791269 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 50 XPAR 00428608456TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:34.794967 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 1 XPAR 00428608457TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:34.799334 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 2 TRQX 00428608458TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:35.480343 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 35 XPAR 00428608459TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:35.484161 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 41 XPAR 00428608461TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:59.610561 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 20 CHIX 00428608587TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:58:59.811216 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 46 XPAR 00428608590TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:00.613895 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 19 CHIX 00428608596TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:01.316986 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 10 CHIX 00428608603TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:15.540850 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 19 TRQX 00428608670TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:15.544721 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 40 XPAR 00428608671TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:15.548577 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 25 CHIX 00428608672TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:15.640123 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 25 CHIX 00428608673TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:15.842539 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 24 CHIX 00428608674TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:34.470042 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 39 TRQX 00428608759TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:34.473726 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 42 XPAR 00428608760TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:34.477630 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 23 CHIX 00428608761TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:34.481552 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 24 BATE 00428608762TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:34.485221 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 32 XPAR 00428608763TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:38.477357 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 62 TRQX 00428608781TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:41.779977 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 20 TRQX 00428608787TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:42.781200 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 30 TRQX 00428608789TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:42.784979 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 21 CHIX 00428608790TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:42.788768 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 20 BATE 00428608791TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 08:59:42.882738 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 25 TRQX 00428608792TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:00:32.049268 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 22 CHIX 00428608944TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:01:37.528745 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 19 CHIX 00428609155TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:01:37.628602 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 47 XPAR 00428609156TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:01:42.541139 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 1 XPAR 00428609172TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:02:32.505697 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 27 TRQX 00428609333TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:02:32.509725 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 36 XPAR 00428609334TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:02:32.605937 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 30 BATE 00428609335TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:05:40.051269 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 14 XPAR 00428610000TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:05:40.054793 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 12 XPAR 00428610002TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:05:47.565356 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 68 TRQX 00428610037TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:06:03.589356 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 15 CHIX 00428610104TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:07:23.995157 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 14 CHIX 00428610427TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:09:04.227751 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 19 TRQX 00428610782TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:09:31.972911 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 27 XPAR 00428610919TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:09:31.976760 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 19 CHIX 00428610920TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:13:12.781684 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 2 TRQX 00428611668TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:13.617272 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 25 CHIX 00428612009TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:20.123464 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 24 CHIX 00428612029TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:20.224249 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 20 TRQX 00428612030TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:27.938961 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 20 TRQX 00428612083TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:32.246480 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 20 TRQX 00428612109TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:44.168710 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 19 TRQX 00428612162TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:15:48.482058 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 23 XPAR 00428612203TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:16:40.557090 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 22 TRQX 00428612435TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:16:40.561589 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 12 XPAR 00428612436TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:16:40.565902 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 22 XPAR 00428612437TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:17:16.324868 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 24 CHIX 00428612673TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:24:34.015334 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 21 XPAR 00428613941TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:26:14.642630 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 29 XPAR 00428614264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:26:14.646515 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 11 CHIX 00428614265TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:26:25.459994 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 12 CHIX 00428614304TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:29:32.496495 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 21 XPAR 00428615103TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:29:34.198207 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 9 CHIX 00428615105TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:33:48.344971 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 11 CHIX 00428616119TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:33:48.445551 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 23 CHIX 00428616125TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:34:04.677140 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 4 XPAR 00428616236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:34:08.184609 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 21 XPAR 00428616257TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:37:54.255348 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 19 XPAR 00428617007TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:46:21.543006 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 10 CHIX 00428618510TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:46:23.446837 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 4 CHIX 00428618516TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:46:30.954677 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 30 XPAR 00428618556TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:46:40.068502 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 27 CHIX 00428618582TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:46:40.769156 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 10 XPAR 00428618583TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:47:16.716952 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 43 XPAR 00428618700TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:47:17.919375 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 47 XPAR 00428618702TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:51.697468 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 50 XPAR 00428619443TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:52.198832 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 30 XPAR 00428619445TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:52.299853 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 1 XPAR 00428619446TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:54.801156 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 12 XPAR 00428619449TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:58.607381 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 40 XPAR 00428619470TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:58.611334 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 11 CHIX 00428619471TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:50:58.615221 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 12 CHIX 00428619472TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:52:13.098317 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 34 XPAR 00428619665TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:52:13.400265 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 24 XPAR 00428619666TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:53:03.360752 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 26 XPAR 00428619885TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:53:04.063049 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 13 CHIX 00428619892TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:56:11.300750 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 53 XPAR 00428620575TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:57:51.118891 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 6 XPAR 00428620860TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:57:51.219715 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 10 TRQX 00428620861TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 09:57:53.122100 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 13 CHIX 00428620865TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:05:39.601406 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 1 XPAR 00428622559TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:06:09.534355 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 18 XPAR 00428622639TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:06:35.462827 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 2 XPAR 00428622687TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:06:35.466862 +0100s FR0004035913 101,2000 EUR 12 XPAR 00428622688TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 2/26 Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:08:00.863098 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 23 CHIX 00428622929TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:08:29.917564 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 44 XPAR 00428623057TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:08:29.921824 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 21 CHIX 00428623058TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:15:21.420831 +0100s FR0004035913 101,2500 EUR 27 XPAR 00428624645TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:18:58.607820 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 32 XPAR 00428625475TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:18:58.611571 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 4 XPAR 00428625477TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:18:58.615566 +0100s FR0004035913 101,3500 EUR 35 CHIX 00428625478TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:20:03.276793 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 1 XPAR 00428625696TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:21:11.138206 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 26 XPAR 00428625841TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:21:26.262071 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 9 TRQX 00428625884TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:21:26.353550 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 50 XPAR 00428625889TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:21:26.357765 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 22 CHIX 00428625890TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:21:26.362322 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 20 TRQX 00428625891TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:21:26.366403 +0100s FR0004035913 101,4000 EUR 29 CHIX 00428625892TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:22:46.454778 +0100s FR0004035913 101,5500 EUR 69 XPAR 00428626139TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:22:46.458745 +0100s FR0004035913 101,5500 EUR 9 CHIX 00428626140TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:28:39.582993 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 49 XPAR 00428627321TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:28:39.587116 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 19 CHIX 00428627322TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:28:39.591172 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 21 CHIX 00428627323TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:29:53.563696 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 43 XPAR 00428627632TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:29:53.567969 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 15 CHIX 00428627633TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:29:53.572121 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 20 BATE 00428627634TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:30:08.982907 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 21 TRQX 00428627713TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:30:08.987169 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 16 TRQX 00428627714TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:39:04.756861 +0100s FR0004035913 101,6500 EUR 46 XPAR 00428629408TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:39:04.760870 +0100s FR0004035913 101,6500 EUR 8 XPAR 00428629409TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:39:31.281302 +0100s FR0004035913 101,8500 EUR 59 XPAR 00428629465TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:39:41.899012 +0100s FR0004035913 101,8500 EUR 2 XPAR 00428629507TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:39:58.910179 +0100s FR0004035913 101,8000 EUR 23 TRQX 00428629526TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:42:13.024809 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 11 XPAR 00428629832TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:42:13.028546 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 102 XPAR 00428629833TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:42:13.032576 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 37 CHIX 00428629834TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:42:13.036416 +0100s FR0004035913 101,8000 EUR 50 XPAR 00428629835TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:43:31.325415 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 25 XPAR 00428630111TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:49:48.476034 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 25 XPAR 00428631077TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:49:48.480507 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 30 CHIX 00428631078TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:59:02.122966 +0100s FR0004035913 101,8000 EUR 55 XPAR 00428633222TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:59:02.223561 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 21 TRQX 00428633223TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:59:02.424819 +0100s FR0004035913 101,8000 EUR 25 CHIX 00428633224TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:59:02.429148 +0100s FR0004035913 101,8000 EUR 1 CHIX 00428633225TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:59:02.824044 +0100s FR0004035913 101,8000 EUR 24 CHIX 00428633226TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 10:59:22.651720 +0100s FR0004035913 101,7500 EUR 23 TRQX 00428633298TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:00:00.185761 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 24 XPAR 00428633427TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:00:00.190368 +0100s FR0004035913 101,7000 EUR 23 CHIX 00428633428TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:00:52.951476 +0100s FR0004035913 101,6000 EUR 27 XPAR 00428633683TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:00:52.955815 +0100s FR0004035913 101,5500 EUR 26 CHIX 00428633684TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:01:46.995838 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 37 XPAR 00428633806TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:01:46.999689 +0100s FR0004035913 101,5000 EUR 60 XPAR 00428633807TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:01:51.098669 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 19 CHIX 00428633822TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:04:39.689689 +0100s FR0004035913 101,4500 EUR 31 XPAR 00428634365TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:05:53.598665 +0100s FR0004035913 101,3500 EUR 19 XPAR 00428634609TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:07:36.514563 +0100s FR0004035913 101,3500 EUR 15 CHIX 00428634902TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:11:33.536417 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 26 XPAR 00428635449TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:11:33.540447 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 21 CHIX 00428635450TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:11:33.837362 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 21 XPAR 00428635455TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:11:34.038508 +0100s FR0004035913 101,3000 EUR 12 TRQX 00428635456TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:13:09.819778 +0100s FR0004035913 101,1500 EUR 27 CHIX 00428635714TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:13:21.932430 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 26 XPAR 00428635744TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:13:36.550394 +0100s FR0004035913 101,1000 EUR 24 CHIX 00428635779TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:14:02.082495 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 24 CHIX 00428635853TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:14:02.086127 +0100s FR0004035913 101,0500 EUR 18 XPAR 00428635854TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:14:11.897032 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 23 XPAR 00428635894TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:14:12.198372 +0100s FR0004035913 101,0000 EUR 8 XPAR 00428635896TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:18:02.929251 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 37 XPAR 00428636436TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:18:42.173955 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 27 XPAR 00428636560TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:18:42.178387 +0100s FR0004035913 100,9500 EUR 19 CHIX 00428636563TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:20:23.179534 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 28 XPAR 00428636820TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:20:34.595896 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 23 XPAR 00428636847TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:20:34.600043 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 21 CHIX 00428636848TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:20:34.896169 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 12 CHIX 00428636849TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:21:03.636244 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 22 CHIX 00428636960TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:21:40.982641 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 14 XPAR 00428637099TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:25:04.191128 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 13 CHIX 00428637641TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:25:04.195492 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 12 XPAR 00428637642TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:25:04.390578 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 10 XPAR 00428637643TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:25:04.394528 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 13 XPAR 00428637644TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:26:50.099500 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 26 TRQX 00428637942TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:27:15.622624 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 37 XPAR 00428638005TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:27:15.626436 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 21 BATE 00428638006TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:28:23.195783 +0100s FR0004035913 100,9000 EUR 40 CHIX 00428638203TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:32:56.435751 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 20 TRQX 00428638773TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:33:01.441085 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 21 XPAR 00428638808TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:33:01.445186 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 25 CHIX 00428638809TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:33:01.449318 +0100s FR0004035913 100,8500 EUR 20 TRQX 00428638810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:35:43.082552 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 20 TRQX 00428639234TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:37:46.510697 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 22 CHIX 00428639518TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:37:46.514547 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 1 CHIX 00428639519TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:38:20.944222 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 20 XPAR 00428639605TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:38:21.543332 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 17 CHIX 00428639615TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:41:53.263168 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 23 XPAR 00428640267TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:46:56.310156 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 5 CHIX 00428640867TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:48:37.790344 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 19 CHIX 00428641022TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:49:11.112406 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 21 XPAR 00428641086TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:49:11.413716 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 17 XPAR 00428641088TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:50:23.296087 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 15 XPAR 00428641276TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:50:30.806962 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 2 XPAR 00428641301TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:50:30.810917 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 24 CHIX 00428641303TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:50:30.814570 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 37 XPAR 00428641304TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:54:45.850485 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 33 XPAR 00428641843TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:54:45.854341 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 15 CHIX 00428641844TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:54:45.949577 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 29 XPAR 00428641845TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:54:46.951764 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 12 XPAR 00428641846TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:55:11.174784 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 19 CHIX 00428641877TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:55:24.987927 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 33 XPAR 00428641898TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:55:24.991855 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 20 XPAR 00428641899TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 11:57:03.880656 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 11 TRQX 00428642091TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:00:09.402440 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 3 XPAR 00428642573TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.799659 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 33 TRQX 00428642844TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.803513 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 54 XPAR 00428642846TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.807343 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 13 XPAR 00428642847TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.811258 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 21 CHIX 00428642848TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.814825 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 60 XPAR 00428642849TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.818403 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 40 XPAR 00428642850TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:02:01.822513 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 29 XPAR 00428642851TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:03:58.347443 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 25 TRQX 00428643225TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:03:58.351387 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 30 BATE 00428643226TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:03:58.355131 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 36 CHIX 00428643227TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:08:03.312548 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 25 CHIX 00428643879TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:12:56.240925 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 19 CHIX 00428644401TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:12:58.847089 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 14 XPAR 00428644412TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:12:58.850865 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 57 XPAR 00428644413TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:12:58.854611 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 35 XPAR 00428644414TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:18:18.130179 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 34 XPAR 00428645124TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:18:18.133844 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 30 XPAR 00428645125TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:19:57.616689 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 20 TRQX 00428645329TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:19:58.118140 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 20 CHIX 00428645333TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:20:00.719056 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 30 XPAR 00428645339TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:20:00.819697 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 24 XPAR 00428645340TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:20.308475 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 61 XPAR 00428645794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:20.312443 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 50 CHIX 00428645795TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.430272 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 20 TRQX 00428645859TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.530510 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 5 TRQX 00428645861TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.630503 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 16 CHIX 00428645863TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.831978 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 10 XPAR 00428645865TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.835745 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 13 XPAR 00428645866TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.839362 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 1 XPAR 00428645867TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:23:48.842951 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 13 XPAR 00428645868TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:29:50.702460 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 8 CHIX 00428646448TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:29:50.706313 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 12 CHIX 00428646449TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:29:50.709909 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 32 XPAR 00428646450TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:33:18.690858 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 20 XPAR 00428646910TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:35:18.891870 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 11 XPAR 00428647180TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:35:18.895359 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 8 XPAR 00428647181TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:35:45.912198 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 25 XPAR 00428647221TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:36:45.155976 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 16 XPAR 00428647325TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:36:50.967841 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 10 TRQX 00428647345TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:36:50.971586 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 58 XPAR 00428647346TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:36:50.976737 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 21 TRQX 00428647347TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:38:06.630084 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 47 XPAR 00428647493TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:41:23.392960 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 1 XPAR 00428647944TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:43:54.329499 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 20 TRQX 00428648275TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:44:24.147922 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 17 TRQX 00428648321TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:47:05.977938 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 56 CHIX 00428648640TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:48:35.559400 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 18 XPAR 00428648880TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:50:57.065552 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 2 TRQX 00428649151TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:53:21.297414 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 40 XPAR 00428649427TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:54:11.340357 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 19 TRQX 00428649541TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:54:11.344327 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 19 CHIX 00428649542TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:55:03.085134 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 21 XPAR 00428649633TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:56:37.978643 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 27 CHIX 00428649864TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:56:37.982404 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 20 BATE 00428649865TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:58:22.685598 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 26 XPAR 00428650165TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 12:58:22.786634 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 4 TRQX 00428650192TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:00:23.093896 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 18 TRQX 00428650700TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:02:03.839430 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 50 XPAR 00428651079TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:02:03.843219 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 24 XPAR 00428651081TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:02:30.088466 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 32 XPAR 00428651262TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:02:30.092413 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 15 CHIX 00428651263TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:02:33.996212 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 25 CHIX 00428651276TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:02:34.000188 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 1 CHIX 00428651279TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:04:22.535986 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 5 CHIX 00428651580TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:05:22.420402 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 21 XPAR 00428651777TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:13:02.555996 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 14 CHIX 00428653090TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:13:25.880953 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 10 XPAR 00428653147TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:13:25.884961 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 12 CHIX 00428653148TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:13:32.085432 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 27 XPAR 00428653154TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:06.261529 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 4 XPAR 00428655010TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:06.265377 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 3 XPAR 00428655011TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:46.821906 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 25 CHIX 00428655151TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:47.423264 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 10 CHIX 00428655152TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:47.427226 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 13 CHIX 00428655153TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:48.023663 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 10 CHIX 00428655154TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:48.028207 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 24 CHIX 00428655155TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:23:48.032474 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 1 CHIX 00428655156TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:27:35.440163 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 3 XPAR 00428655706TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:28:19.686998 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 23 TRQX 00428655805TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:28:20.587878 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 34 XPAR 00428655806TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:28:37.205949 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 12 BATE 00428655840TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:28:37.209909 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 27 CHIX 00428655841TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:29:24.955756 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 29 XPAR 00428655981TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:29:55.193827 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 25 CHIX 00428656084TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 3/26 Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:33:23.022264 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 29 XPAR 00428656717TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:34:57.003751 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 19 CHIX 00428656898TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:35:06.208839 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 21 TRQX 00428656912TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:35:25.428137 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 35 XPAR 00428656954TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:35:25.432593 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 28 CHIX 00428656955TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:35:25.437374 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 1 CHIX 00428656956TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:37:21.178559 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 45 XPAR 00428657421TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:37:21.279884 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 19 CHIX 00428657423TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:37:27.290335 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 37 XPAR 00428657439TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:37:31.897840 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 20 CHIX 00428657449TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:37:31.902071 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 14 TRQX 00428657450TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:39:43.869258 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 23 CHIX 00428657861TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:40:28.948261 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 8 XPAR 00428658090TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:50:41.271232 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 31 XPAR 00428659901TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:50:41.276370 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 28 CHIX 00428659902TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:50:41.571805 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 20 XPAR 00428659903TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:51:13.710476 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 20 BATE 00428659999TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:52:01.484945 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 27 CHIX 00428660188TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:52:32.417855 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 22 XPAR 00428660277TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:53:28.076166 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 21 TRQX 00428660489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:54:04.724006 +0100s FR0004035913 100,0500 EUR 19 XPAR 00428660619TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:54:04.728196 +0100s FR0004035913 100,0500 EUR 20 BATE 00428660620TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:54:49.581747 +0100s FR0004035913 100,0500 EUR 25 XPAR 00428660745TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 13:59:04.950638 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 2 CHIX 00428661484TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:00:14.574058 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 45 CHIX 00428662006TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:00:14.578591 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 21 CHIX 00428662008TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:00:37.500726 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 12 CHIX 00428662097TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:00:37.505142 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 16 CHIX 00428662100TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:00:37.701815 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 4 XPAR 00428662102TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:00:58.532164 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 49 XPAR 00428662231TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:01:02.343679 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 41 XPAR 00428662338TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:01:03.348103 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 1 CHIX 00428662352TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:05:09.714092 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 24 BATE 00428663026TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:05:09.814143 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 29 XPAR 00428663027TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:13:39.848957 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 31 XPAR 00428664773TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:15:31.413887 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 53 CHIX 00428665259TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:15:31.703103 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 27 XPAR 00428665261TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:15:31.811869 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 50 CHIX 00428665264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:19:43.122833 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 1 XPAR 00428666185TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:19:43.127021 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 31 TRQX 00428666186TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:19:43.130906 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 2 XPAR 00428666187TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:19:43.222863 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 25 CHIX 00428666188TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:19:43.226985 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 12 CHIX 00428666189TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:19:52.737527 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 13 XPAR 00428666215TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:20:04.061799 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 45 XPAR 00428666256TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:20:04.066099 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 12 BATE 00428666257TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:20:04.070024 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 23 CHIX 00428666258TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:21:02.939274 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 25 CHIX 00428666497TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:22:53.815349 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 41 CHIX 00428667084TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:27:36.814800 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 1 XPAR 00428668189TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:29:57.857348 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 18 CHIX 00428668748TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:29:59.151011 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 11 BATE 00428668758TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:31:05.015148 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 33 CHIX 00428669523TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:31:29.883341 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 27 XPAR 00428669789TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:31:29.984356 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 7 XPAR 00428669790TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:31:30.085665 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 28 XPAR 00428669791TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:31:31.491632 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 22 XPAR 00428669810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:32:02.160993 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 40 TRQX 00428670035TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:32:02.165287 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 14 CHIX 00428670038TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:32:02.169277 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 32 CHIX 00428670039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:32:02.663194 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 57 CHIX 00428670050TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:32:02.763919 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 25 CHIX 00428670052TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:33:03.680680 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 1 XPAR 00428670457TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:34:52.601915 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 12 BATE 00428671146TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:36:15.690464 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 17 BATE 00428671646TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:37:40.063077 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 15 TRQX 00428672271TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:37:40.465660 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 25 CHIX 00428672276TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:38:29.866883 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 6 CHIX 00428672511TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:38:46.087079 +0100s FR0004035913 100,8000 EUR 2 XPAR 00428672553TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:38:46.192252 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 25 CHIX 00428672555TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:38:46.196266 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 10 XPAR 00428672556TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:38:46.200466 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 63 CHIX 00428672557TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:38:47.089239 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 40 XPAR 00428672560TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:39:51.196280 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 48 XPAR 00428672929TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:39:51.200955 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 37 CHIX 00428672931TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:39:51.296303 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 18 TRQX 00428672933TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:40:22.464131 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 28 CHIX 00428673138TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:41:11.065166 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 21 CHIX 00428673393TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:43:06.864134 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 12 CHIX 00428674347TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:43:24.498130 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 14 XPAR 00428674436TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:43:24.502095 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 9 XPAR 00428674437TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:43:24.506451 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 10 TRQX 00428674438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:44:19.499973 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 15 CHIX 00428674692TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:45:23.104125 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 25 XPAR 00428675055TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:45:23.505106 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 27 CHIX 00428675059TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:45:59.071996 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 5 BATE 00428675511TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:45:59.076246 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 3 BATE 00428675512TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:46:03.482089 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 27 CHIX 00428675537TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:46:03.485668 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 19 XPAR 00428675539TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:48:04.149873 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 1 BATE 00428676511TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:49:05.171524 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 38 CHIX 00428676902TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:02.670380 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 1 XPAR 00428678852TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:32.238776 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 24 TRQX 00428679100TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:32.242787 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 35 XPAR 00428679101TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:32.246893 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 24 CHIX 00428679102TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:33.538865 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 13 XPAR 00428679110TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:40.849282 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 41 CHIX 00428679144TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:42.759716 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 19 XPAR 00428679184TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:42.769255 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 44 XPAR 00428679186TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:54:42.855450 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 23 CHIX 00428679188TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:56:24.465537 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 19 XPAR 00428679863TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:56:27.172660 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 23 CHIX 00428679925TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:56:33.890039 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 12 TRQX 00428679993TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:56:33.894525 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 28 XPAR 00428679995TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:56:33.899512 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 21 XPAR 00428679996TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:56:36.695920 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 15 CHIX 00428680014TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:21.260097 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 26 XPAR 00428680293TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:21.267435 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 27 TRQX 00428680294TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:21.275290 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 33 BATE 00428680295TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:21.282223 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 20 CHIX 00428680296TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:26.564588 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 5 CHIX 00428680311TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:26.568965 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 10 TRQX 00428680312TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:29.070085 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 8 CHIX 00428680348TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:57:29.074539 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 21 CHIX 00428680349TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:58:01.429338 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 7 XPAR 00428680561TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:58:06.535879 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 57 XPAR 00428680571TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:58:27.669848 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 78 XPAR 00428680670TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:58:37.180538 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 20 TRQX 00428680737TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:58:49.401609 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 20 BATE 00428680795TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:59:09.040528 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 20 XPAR 00428680929TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 14:59:45.102076 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 20 BATE 00428681150TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:00.137391 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 23 TRQX 00428681313TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:00.141858 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 20 CHIX 00428681317TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:00.740576 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 41 CHIX 00428681377TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:00.746367 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 2 CHIX 00428681378TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:00.750651 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 17 CHIX 00428681379TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:59.477278 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 60 XPAR 00428681830TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:59.580410 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 25 CHIX 00428681831TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:00:59.587127 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 22 XPAR 00428681832TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:02:12.626155 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 5 XPAR 00428682564TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:02:12.629672 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 14 XPAR 00428682565TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:02:12.633465 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 16 CHIX 00428682566TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:04:39.918456 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 22 XPAR 00428684191TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:04:42.823972 +0100s FR0004035913 100,0500 EUR 21 CHIX 00428684249TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:04:46.332144 +0100s FR0004035913 100,0000 EUR 60 XPAR 00428684288TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:05:07.076906 +0100s FR0004035913 100,0000 EUR 39 XPAR 00428684460TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:06:00.272815 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 8 CHIX 00428684981TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:06:00.276933 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 17 CHIX 00428684984TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:06:00.372343 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 25 CHIX 00428684988TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:06:00.676698 +0100s FR0004035913 100,1000 EUR 26 XPAR 00428684996TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:07:58.715188 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 18 TRQX 00428686058TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:08:14.267919 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 10 TRQX 00428686297TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:08:53.942321 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 46 XPAR 00428686574TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:08.471584 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 3 XPAR 00428686683TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:11.279858 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 24 XPAR 00428686699TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:11.283998 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 31 XPAR 00428686700TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:11.288376 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 21 CHIX 00428686701TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:11.380342 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 67 XPAR 00428686702TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:11.481015 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 63 XPAR 00428686703TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:13.684026 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 25 TRQX 00428686713TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:13.688223 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 54 XPAR 00428686714TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:13.692459 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 57 CHIX 00428686715TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:14.585415 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 67 XPAR 00428686721TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:16.389998 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 4 CHIX 00428686739TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:16.394435 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 3 CHIX 00428686740TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:16.991471 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 27 CHIX 00428686744TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:21.299352 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 1 XPAR 00428686764TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:09:39.539748 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 73 XPAR 00428686910TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:10:31.953738 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 11 TRQX 00428687305TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:10:31.957806 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 34 XPAR 00428687306TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:10:31.961793 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 21 XPAR 00428687307TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:10:31.965939 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 27 CHIX 00428687308TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:01.210359 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 19 XPAR 00428687462TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:31.191092 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 1 XPAR 00428687782TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:31.198076 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 5 XPAR 00428687783TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:31.589498 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 16 XPAR 00428687789TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:31.594199 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 20 XPAR 00428687790TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:32.289719 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 12 XPAR 00428687791TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:32.293683 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 9 XPAR 00428687792TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:32.297636 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 1 XPAR 00428687793TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:11:32.490528 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 12 XPAR 00428687794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:05.770070 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 51 XPAR 00428688038TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:05.775255 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 29 CHIX 00428688039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:05.780636 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 23 XPAR 00428688040TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:05.870362 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 22 CHIX 00428688041TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:05.879772 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 12 CHIX 00428688044TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:26.227064 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 6 TRQX 00428688235TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:26.329002 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 3 TRQX 00428688236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:12:27.230620 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 23 TRQX 00428688242TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:13:09.121042 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 30 CHIX 00428688521TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:13:10.025456 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 10 CHIX 00428688542TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:13:44.697981 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 23 XPAR 00428688799TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:13:44.900100 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 9 CHIX 00428688801TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:13:44.904402 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 1 CHIX 00428688803TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:13:45.805386 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 3 CHIX 00428688812TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:14:51.054539 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 17 CHIX 00428689378TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:15:14.917575 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 12 XPAR 00428689580TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:15:54.919131 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 24 XPAR 00428689950TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:15:54.922853 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 23 XPAR 00428689951TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:15:54.926739 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 22 CHIX 00428689952TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:16:29.105312 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 1 XPAR 00428690315TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 4/26 Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:16:29.109461 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 20 XPAR 00428690317TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:16:29.206424 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 3 BATE 00428690318TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:16:38.832695 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 23 CHIX 00428690394TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:16:38.938530 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 9 BATE 00428690398TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:19:09.103453 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 33 CHIX 00428691492TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.732271 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 20 CHIX 00428692612TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.736468 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 50 XPAR 00428692613TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.740708 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 44 XPAR 00428692614TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.745075 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 20 TRQX 00428692615TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.749361 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 12 BATE 00428692616TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.753511 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 11 BATE 00428692617TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.757497 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 19 XPAR 00428692618TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.930759 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 7 XPAR 00428692620TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:34.935054 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 4 XPAR 00428692622TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:35.036977 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 17 CHIX 00428692636TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:35.041360 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 10 CHIX 00428692637TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:35.045759 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 4 CHIX 00428692638TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:21:40.043791 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 19 CHIX 00428692652TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:22:19.419602 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 5 XPAR 00428692867TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:22:33.547245 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 51 XPAR 00428692967TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:22:33.551747 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 22 CHIX 00428692968TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:22:33.556246 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 3 CHIX 00428692969TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:22:33.560339 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 30 XPAR 00428692970TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:22:33.847979 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 92 XPAR 00428692974TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:23:47.621523 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 42 CHIX 00428693458TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:23:47.917320 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 7 XPAR 00428693460TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:23:49.219617 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 123 XPAR 00428693471TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:23:54.931071 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 30 CHIX 00428693532TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:25:11.130762 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 4 CHIX 00428694147TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:07.443651 +0100s FR0004035913 100,7500 EUR 1 XPAR 00428694530TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:11.153547 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 104 XPAR 00428694553TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:11.158593 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 12 CHIX 00428694554TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:11.163273 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 12 BATE 00428694555TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:11.167743 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 69 XPAR 00428694556TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:11.172524 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 29 CHIX 00428694557TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:18.764211 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 11 CHIX 00428694587TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:26:18.767995 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 22 CHIX 00428694588TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:34.384063 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 19 XPAR 00428695683TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:34.685809 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 28 XPAR 00428695690TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:34.785373 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 1 XPAR 00428695691TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:34.789926 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 25 CHIX 00428695692TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:35.187506 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 25 TRQX 00428695694TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:35.192057 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 45 XPAR 00428695696TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:35.196654 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 18 BATE 00428695697TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:35.201229 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 41 XPAR 00428695698TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:35.206464 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 15 XPAR 00428695699TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:35.210975 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 20 TRQX 00428695700TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:28:38.195195 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 6 XPAR 00428695738TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:29:18.494807 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 12 CHIX 00428696049TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:30:36.560871 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 28 CHIX 00428696603TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:30:36.567667 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 25 CHIX 00428696606TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:30:41.970520 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 20 BATE 00428696628TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:30:44.476928 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 50 XPAR 00428696665TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:31:14.952983 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 19 XPAR 00428696961TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:32:42.730675 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 43 XPAR 00428697661TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:32:42.830913 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 21 CHIX 00428697662TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:32:44.436174 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 32 CHIX 00428697700TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:32:45.640432 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 13 XPAR 00428697706TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:32:45.644848 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 25 XPAR 00428697707TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:33:18.732057 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 24 CHIX 00428697954TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:34:36.703746 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 26 TRQX 00428698689TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:34:36.707694 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 31 XPAR 00428698691TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:34:38.005879 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 24 XPAR 00428698695TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:34:40.716554 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 34 CHIX 00428698706TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:35:05.475856 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 25 CHIX 00428698884TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:35:05.576682 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 16 TRQX 00428698885TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:35:29.329810 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 19 TRQX 00428699040TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:38:10.040106 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 7 CHIX 00428699893TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:19.102010 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 63 XPAR 00428700366TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:19.107193 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 30 CHIX 00428700367TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:19.112046 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 12 CHIX 00428700368TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:19.296559 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 48 XPAR 00428700377TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:19.302588 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 74 XPAR 00428700381TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:20.193493 +0100s FR0004035913 100,7000 EUR 20 TRQX 00428700410TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:20.293386 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 30 CHIX 00428700417TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:20.299306 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 1 CHIX 00428700418TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:20.693479 +0100s FR0004035913 100,6500 EUR 54 CHIX 00428700419TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:24.206118 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 11 BATE 00428700481TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:28.319534 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 15 BATE 00428700542TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:32.434643 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 176 XPAR 00428700616TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:32.440712 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 19 CHIX 00428700618TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:32.445346 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 20 BATE 00428700619TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:32.533943 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 193 XPAR 00428700620TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:33.739656 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 40 XPAR 00428700642TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:56.284870 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 20 BATE 00428700790TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:39:56.289956 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 14 BATE 00428700791TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:40:25.240782 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 3 TRQX 00428700942TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:41:57.430376 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 20 CHIX 00428701608TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:41:57.530249 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 24 XPAR 00428701609TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:44:59.445053 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 20 XPAR 00428702976TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:44:59.449775 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 20 XPAR 00428702980TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:44:59.546918 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 49 XPAR 00428702986TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:44:59.552161 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 14 XPAR 00428702988TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:44:59.557401 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 34 XPAR 00428702989TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:44:59.646564 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 4 CHIX 00428702991TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:45:24.095703 +0100s FR0004035913 100,6000 EUR 29 CHIX 00428703204TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:48:00.008039 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 27 BATE 00428704352TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:48:09.131709 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 9 TRQX 00428704463TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:48:09.142048 +0100s FR0004035913 100,5500 EUR 5 TRQX 00428704469TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:48:16.453782 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 41 XPAR 00428704576TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:02.324484 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 6 TRQX 00428706372TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:02.329272 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 7 TRQX 00428706373TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:02.342682 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 22 CHIX 00428706376TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:02.521838 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 25 XPAR 00428706379TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:08.439526 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 39 XPAR 00428706407TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:08.444883 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 22 CHIX 00428706408TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:15.953470 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 23 XPAR 00428706447TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:53:15.958336 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 26 CHIX 00428706448TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:58:30.225745 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 59 CHIX 00428708653TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:58:30.230294 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 20 BATE 00428708654TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:58:30.325782 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 1 XPAR 00428708655TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 15:58:30.430567 +0100s FR0004035913 100,3500 EUR 37 CHIX 00428708658TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:00:27.883733 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 25 CHIX 00428709650TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:00:47.636170 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 50 XPAR 00428709829TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:00:47.640609 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 1 XPAR 00428709830TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:00:47.737475 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 3 CHIX 00428709831TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:00:48.038322 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 8 XPAR 00428709835TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:01:49.499471 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 6 BATE 00428710222TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:01:49.594813 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 1 CHIX 00428710223TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:01:49.599960 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 4 CHIX 00428710224TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:01:49.604896 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 17 CHIX 00428710225TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:03:35.231064 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 45 XPAR 00428710919TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:03:35.734714 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 25 CHIX 00428710925TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:03:35.739287 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 7 CHIX 00428710927TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:05:27.502313 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 14 TRQX 00428711775TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:05:27.506709 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 6 TRQX 00428711776TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:05:27.907596 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 18 BATE 00428711778TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:05:28.204761 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 5 TRQX 00428711783TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:05:28.708175 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 59 XPAR 00428711786TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:05:29.506529 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 48 XPAR 00428711796TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.390075 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 19 TRQX 00428712060TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.393737 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 92 XPAR 00428712063TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.399233 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 25 CHIX 00428712064TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.490534 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 41 XPAR 00428712066TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.495967 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 26 XPAR 00428712068TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.500529 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 45 XPAR 00428712069TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:06.692464 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 30 CHIX 00428712072TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:07.093829 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 85 XPAR 00428712073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:09.804512 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 18 XPAR 00428712107TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:09.904494 +0100s FR0004035913 100,4000 EUR 20 TRQX 00428712108TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:20.920470 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 28 XPAR 00428712160TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:06:20.924242 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 3 XPAR 00428712162TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:07:40.113374 +0100s FR0004035913 100,4500 EUR 24 CHIX 00428712794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:09:40.785486 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 12 TRQX 00428713676TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:09:40.790533 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 67 XPAR 00428713677TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:09:40.795509 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 33 BATE 00428713678TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:09:40.800444 +0100s FR0004035913 100,5000 EUR 60 CHIX 00428713679TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190603 16:09:41.086209 +0100s FR0004035913 100,5000