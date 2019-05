Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Iliad ILD FR0004035913 ILIAD (ILD) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 20/05 17:35:06 103.45 EUR -0.62% 19:35 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/05/2019 au 16/05/2019 PU 15/05 Cisco dépasse les attentes, l'action monte RE 15/05 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08/05/2019 au 13/05/2019 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Iliad : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/05/2019 au 16/05/2019 0 20/05/2019 | 19:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Société anonyme au capital de 13 040 192,20 euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332 R.C.S. PARIS Paris, le 20 mai 2019 DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 14/05/2019 AU 16/05/2019 Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 16 mai 2018 1/36 Détail transaction par transaction Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:00:20.679089 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 16 XPAR 00425826888TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:00:20.685229 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 3 XPAR 00425826891TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:06:20.966233 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 62 XPAR 00425830742TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:06:20.970315 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 68 XPAR 00425830744TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:06:20.975935 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 49 CHIX 00425830747TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:06:21.164465 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 65 XPAR 00425830749TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:07:35.640397 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 10 XPAR 00425831280TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:07:51.177348 +0100s FR0004035913 105,4500 EUR 12 XPAR 00425831403TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:07:55.086039 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 48 XPAR 00425831428TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:07:55.486923 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 30 XPAR 00425831431TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:13.039883 +0100s FR0004035913 105,4500 EUR 18 TRQX 00425831573TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:13.043497 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 42 XPAR 00425831574TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:13.047361 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 18 CHIX 00425831575TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:32.083627 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 25 CHIX 00425831712TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:50.234402 +0100s FR0004035913 105,3500 EUR 56 XPAR 00425831877TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:51.236987 +0100s FR0004035913 105,3500 EUR 84 XPAR 00425831883TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:51.240545 +0100s FR0004035913 105,3500 EUR 54 XPAR 00425831884TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:08:53.241423 +0100s FR0004035913 105,4500 EUR 70 CHIX 00425831896TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:09:58.581573 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 15 XPAR 00425832329TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:09:58.585244 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 1 XPAR 00425832331TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:00.789437 +0100s FR0004035913 105,6500 EUR 29 XPAR 00425832348TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:08.007580 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 20 XPAR 00425832396TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:08.108106 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 22 XPAR 00425832397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:15.626122 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 48 XPAR 00425832438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:15.823426 +0100s FR0004035913 105,9000 EUR 12 CHIX 00425832440TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:16.926196 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 36 XPAR 00425832447TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:16.930306 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 7 TRQX 00425832448TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:16.933940 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 58 XPAR 00425832449TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:24.143485 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 44 XPAR 00425832503TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:28.857238 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 50 XPAR 00425832539TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:28.860728 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 9 XPAR 00425832540TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:28.864458 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 34 CHIX 00425832541TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:56.324947 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 177 XPAR 00425832729TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:10:56.328958 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 20 CHIX 00425832730TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.364015 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 8 TRQX 00425832912TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.367952 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 32 XPAR 00425832913TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.372970 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 54 CHIX 00425832914TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.377330 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 50 XPAR 00425832915TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.381591 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 20 XPAR 00425832916TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.463232 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 9 XPAR 00425832917TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.467768 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 25 CHIX 00425832918TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:16.471843 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 7 CHIX 00425832919TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:35.701401 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 15 XPAR 00425833016TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:35.799564 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 36 XPAR 00425833019TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:35.900089 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 25 XPAR 00425833020TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.000687 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 15 CHIX 00425833021TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.102081 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 13 CHIX 00425833022TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.106570 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 30 XPAR 00425833023TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.202133 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 28 TRQX 00425833024TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.206879 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 30 XPAR 00425833025TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.211310 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 13 CHIX 00425833026TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.215445 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 39 XPAR 00425833027TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.302015 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 26 XPAR 00425833028TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.404030 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 16 CHIX 00425833030TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:36.603732 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 10 TRQX 00425833032TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:37.706267 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 12 XPAR 00425833038TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:37.806422 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 50 XPAR 00425833039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:37.810194 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 48 XPAR 00425833040TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:37.813956 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 4 XPAR 00425833041TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:37.907315 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 10 TRQX 00425833044TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:37.911382 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 16 CHIX 00425833045TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:38.006638 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 48 XPAR 00425833047TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:38.307795 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 14 XPAR 00425833050TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:38.311304 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 13 XPAR 00425833051TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:38.314802 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 33 XPAR 00425833052TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:38.318559 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 23 CHIX 00425833053TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:40.715208 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 40 XPAR 00425833064TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:40.719169 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 52 XPAR 00425833067TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:40.815776 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 5 XPAR 00425833074TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:40.819743 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 16 XPAR 00425833078TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:46.021047 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 42 XPAR 00425833106TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:46.121256 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 20 XPAR 00425833112TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:47.722751 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 26 XPAR 00425833122TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:47.822629 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 34 XPAR 00425833123TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:47.924144 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 18 XPAR 00425833124TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:48.125285 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 22 XPAR 00425833125TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:50.232137 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 5 XPAR 00425833135TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:50.331275 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 28 XPAR 00425833136TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.336757 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 67 XPAR 00425833151TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.436418 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 56 XPAR 00425833153TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.440360 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 5 XPAR 00425833154TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.444859 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 39 XPAR 00425833155TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.536941 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 9 TRQX 00425833156TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.540716 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 15 CHIX 00425833157TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.544492 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 26 BATE 00425833158TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.548108 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 52 XPAR 00425833159TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.639540 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 27 XPAR 00425833160TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:52.738444 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 30 CHIX 00425833161TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:11:56.448028 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 34 XPAR 00425833197TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:04.864986 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 2 XPAR 00425833260TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:04.868816 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 31 XPAR 00425833261TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.269294 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 17 CHIX 00425833280TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.370641 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 4 CHIX 00425833282TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.374661 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 18 CHIX 00425833283TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.472352 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 1 XPAR 00425833284TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.570513 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 4 XPAR 00425833285TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.573974 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 1 XPAR 00425833286TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:06.671051 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 19 XPAR 00425833287TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:08.373056 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 9 TRQX 00425833296TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:10.578648 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 42 XPAR 00425833307TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:10.582890 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 30 BATE 00425833308TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:14.185752 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 12 TRQX 00425833325TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:14.189250 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 18 XPAR 00425833326TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:14.192973 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 23 CHIX 00425833327TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:15.187209 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 19 XPAR 00425833332TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:28.916364 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 30 XPAR 00425833430TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:34.436814 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 280 XPAR 00425833477TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:35.832533 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 7 XPAR 00425833488TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:37.436393 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 119 XPAR 00425833500TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:38.139746 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 32 XPAR 00425833505TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:47.254171 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 13 XPAR 00425833548TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:48.760003 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 5 XPAR 00425833564TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:58.682341 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 12 XPAR 00425833655TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:12:58.686202 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 28 XPAR 00425833657TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:05.001988 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 5 TRQX 00425833702TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:05.005615 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 21 XPAR 00425833704TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:05.009361 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 24 CHIX 00425833705TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:11.524425 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 30 XPAR 00425833758TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:34.292050 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 60 XPAR 00425833990TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:34.296150 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 19 CHIX 00425833992TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:40.108771 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 25 CHIX 00425834026TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:42.915360 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 87 XPAR 00425834042TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:42.919239 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 27 CHIX 00425834044TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:43.116003 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 10 CHIX 00425834046TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:13:58.650396 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 2 XPAR 00425834147TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:14:02.260904 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 36 XPAR 00425834171TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:14:02.266642 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 23 CHIX 00425834173TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:14:18.397103 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 37 XPAR 00425834275TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:14:27.219960 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 32 CHIX 00425834339TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:14:27.921540 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 10 CHIX 00425834345TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:06.323661 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 18 XPAR 00425834676TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:06.329553 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 12 CHIX 00425834679TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:08.527414 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 15 XPAR 00425834688TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:08.531272 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 23 CHIX 00425834689TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:08.535103 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 16 CHIX 00425834690TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.232133 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 17 CHIX 00425834702TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.235939 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 5 CHIX 00425834703TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.332426 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 10 TRQX 00425834704TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.336398 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 9 TRQX 00425834705TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.340317 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 6 TRQX 00425834706TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.343878 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 31 XPAR 00425834707TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:09.347646 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 32 BATE 00425834708TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:11.039949 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 18 XPAR 00425834737TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:11.140237 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 27 XPAR 00425834739TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:16.254607 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 27 XPAR 00425834782TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:16.258078 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 27 XPAR 00425834783TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:17.858897 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 27 XPAR 00425834806TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 2/36 Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:30.098590 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 44 XPAR 00425834994TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:30.198886 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 57 XPAR 00425834996TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:32.105814 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 12 XPAR 00425835018TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:32.109628 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 45 XPAR 00425835019TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:37.624701 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 18 BATE 00425835094TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:37.727377 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 12 TRQX 00425835096TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:38.627686 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 30 XPAR 00425835119TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:41.441705 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 39 XPAR 00425835159TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:44.549369 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 9 TRQX 00425835183TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:47.360122 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 38 XPAR 00425835202TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:48.263752 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 9 XPAR 00425835220TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:15:48.267571 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 5 XPAR 00425835221TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:11.830543 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 19 XPAR 00425835431TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:11.835028 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 7 CHIX 00425835434TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:21.379389 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 3 XPAR 00425835731TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:21.383153 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 1 XPAR 00425835733TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:21.386979 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 21 XPAR 00425835734TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:21.391286 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 18 CHIX 00425835735TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:16:21.396712 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 28 TRQX 00425835736TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:17:17.476446 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 57 XPAR 00425836481TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:17:17.480291 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 33 CHIX 00425836482TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:00.120879 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 33 XPAR 00425836952TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:00.221247 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 33 XPAR 00425836956TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:00.225657 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 20 TRQX 00425836957TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:03.131464 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 24 XPAR 00425836987TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:03.237888 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 20 TRQX 00425836988TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:08.747499 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 30 XPAR 00425837042TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:12.562679 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 18 XPAR 00425837099TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:12.664106 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 25 CHIX 00425837103TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:14.170248 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 30 CHIX 00425837120TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:15.475997 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 20 XPAR 00425837144TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.217562 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 17 XPAR 00425837326TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.222138 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 21 CHIX 00425837329TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.315792 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 5 CHIX 00425837331TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.319780 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 10 TRQX 00425837333TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.416966 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 8 TRQX 00425837335TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.421034 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 3 TRQX 00425837336TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.819149 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 13 CHIX 00425837339TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:27.824290 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 1 CHIX 00425837340TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:30.324385 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 10 TRQX 00425837359TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:30.328081 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 16 CHIX 00425837360TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:30.828543 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 36 XPAR 00425837368TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:33.334542 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 45 XPAR 00425837414TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:33.341050 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 18 CHIX 00425837418TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:33.434046 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 58 XPAR 00425837430TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:33.447384 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 58 XPAR 00425837438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:33.454156 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 18 XPAR 00425837440TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:41.660524 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 18 XPAR 00425837547TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:48.482560 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 24 XPAR 00425837649TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:51.187356 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 23 XPAR 00425837675TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:18:56.504946 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 20 TRQX 00425837726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:19:26.819479 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 30 XPAR 00425838248TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:19:26.823630 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 32 BATE 00425838250TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:20:22.141549 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 9 CHIX 00425839141TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:21:06.739244 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 20 CHIX 00425840126TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:21:06.743008 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 18 XPAR 00425840128TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:21:08.543251 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 10 TRQX 00425840170TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.254247 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 13 XPAR 00425842034TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.258141 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 20 TRQX 00425842035TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.455257 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 9 TRQX 00425842038TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.459993 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 69 XPAR 00425842039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.464190 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 19 CHIX 00425842040TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.556983 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 28 TRQX 00425842042TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:22:38.561425 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 84 XPAR 00425842043TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:01.352209 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 78 XPAR 00425842457TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:01.356082 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 20 XPAR 00425842459TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:01.360136 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 40 CHIX 00425842460TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:01.365745 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 2 CHIX 00425842461TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:01.369757 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 12 XPAR 00425842462TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:01.451770 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 10 TRQX 00425842464TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:11.685164 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 23 XPAR 00425842553TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:11.885291 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 30 XPAR 00425842557TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:11.985812 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 13 CHIX 00425842559TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:12.186191 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 18 CHIX 00425842563TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:31.753589 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 58 XPAR 00425842796TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:31.757332 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 31 CHIX 00425842798TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:31.854387 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 35 XPAR 00425842799TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:31.858227 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 20 TRQX 00425842803TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:23:50.738676 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 19 XPAR 00425843088TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:16.340680 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 23 XPAR 00425843445TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:16.344936 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 21 CHIX 00425843448TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:16.438761 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 28 CHIX 00425843451TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:16.442632 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 9 TRQX 00425843454TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:16.446272 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 30 XPAR 00425843455TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:16.449903 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 6 XPAR 00425843457TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:29.382955 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 21 XPAR 00425843575TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:52.556832 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 19 CHIX 00425843854TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:55.368577 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 1 XPAR 00425843921TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:24:55.372376 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 20 XPAR 00425843923TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:25:18.845845 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 22 XPAR 00425844177TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:25:18.849967 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 3 XPAR 00425844178TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:26:01.696149 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 21 TRQX 00425844644TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:26:37.516906 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 31 XPAR 00425845120TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:26:43.141551 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 33 XPAR 00425845255TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:26:46.153035 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 29 XPAR 00425845297TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:26:50.763223 +0100s FR0004035913 106,3000 EUR 18 XPAR 00425845330TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:41.101693 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 44 XPAR 00425845697TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:41.200327 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 17 CHIX 00425845698TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:41.204221 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 9 TRQX 00425845699TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:41.900678 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 15 CHIX 00425845700TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:42.000251 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 8 TRQX 00425845701TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:44.105480 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 5 XPAR 00425845711TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:44.109226 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 18 XPAR 00425845712TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:44.204835 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 10 TRQX 00425845713TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:44.809512 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 7 XPAR 00425845718TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:44.813072 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 7 XPAR 00425845720TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:44.909077 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 8 TRQX 00425845722TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:46.212159 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 39 XPAR 00425845734TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:46.215978 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 1 XPAR 00425845735TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:46.219923 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 16 CHIX 00425845736TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:27:46.223724 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 19 TRQX 00425845737TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:01.462767 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 10 TRQX 00425845904TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:01.863745 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 10 CHIX 00425845906TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:04.768748 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 19 XPAR 00425845918TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:04.772750 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 19 CHIX 00425845919TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:04.776674 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 1 CHIX 00425845920TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:04.869663 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 3 XPAR 00425845921TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:04.873350 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 20 XPAR 00425845922TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:07.074898 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 20 XPAR 00425845962TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:07.079020 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 22 CHIX 00425845964TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:07.082980 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 16 BATE 00425845965TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.115309 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 7 CHIX 00425846084TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.120240 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 4 CHIX 00425846085TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.215394 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 20 XPAR 00425846086TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.219150 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 34 XPAR 00425846088TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.223149 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 19 CHIX 00425846089TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.227201 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 21 XPAR 00425846090TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.516293 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 16 CHIX 00425846093TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:18.716482 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 21 XPAR 00425846095TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:19.118337 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 3 XPAR 00425846117TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:19.219630 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 15 CHIX 00425846121TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:20.124268 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 10 CHIX 00425846133TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:24.132601 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 34 XPAR 00425846176TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:24.136892 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 36 XPAR 00425846177TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:24.233124 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 10 TRQX 00425846178TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:26.140527 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 18 XPAR 00425846194TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:28:26.240369 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 3 CHIX 00425846196TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:29:12.172593 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 46 XPAR 00425846703TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:29:12.178983 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 20 CHIX 00425846704TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:29:12.182825 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 43 XPAR 00425846705TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:29:12.672998 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 10 CHIX 00425846708TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:30:04.928114 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 26 XPAR 00425847281TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:30:45.379101 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 17 XPAR 00425847876TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:30:45.382681 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 3 XPAR 00425847877TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:30:51.095679 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 15 CHIX 00425847928TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:31:46.390707 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 26 CHIX 00425848583TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:31:46.394657 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 20 XPAR 00425848584TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:32:33.340442 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 9 TRQX 00425849152TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:32:33.344208 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 7 TRQX 00425849154TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:32:33.347766 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 11 XPAR 00425849155TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:32:33.351206 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 19 XPAR 00425849156TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 3/36 Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:32:47.798484 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 5 CHIX 00425849340TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:33:02.946052 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 18 TRQX 00425849487TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:33:02.950332 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 14 CHIX 00425849491TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:35:00.347845 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 32 XPAR 00425850606TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:35:00.352269 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 37 CHIX 00425850607TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:35:00.358020 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 18 TRQX 00425850608TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:35:00.549893 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 13 CHIX 00425850610TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:03.952451 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 15 TRQX 00425851393TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:03.956590 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 53 XPAR 00425851394TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:03.961022 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 12 BATE 00425851395TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:03.965276 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 15 CHIX 00425851396TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:03.969544 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 50 XPAR 00425851397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:03.973437 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 49 XPAR 00425851398TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:04.051738 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 50 XPAR 00425851400TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:09.964437 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 74 CHIX 00425851446TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:43.084172 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 96 CHIX 00425851763TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:43.381978 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 2 XPAR 00425851770TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:36:53.612990 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 100 XPAR 00425851842TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.586945 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 59 XPAR 00425852028TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.591063 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 30 CHIX 00425852029TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.595042 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 12 BATE 00425852031TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.683292 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 25 CHIX 00425852035TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.688393 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 14 CHIX 00425852039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.692362 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 91 XPAR 00425852040TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.696171 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 91 XPAR 00425852041TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.701178 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 14 CHIX 00425852042TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.707478 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 25 CHIX 00425852043TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:18.783801 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 68 XPAR 00425852045TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:30.018561 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 33 XPAR 00425852145TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:59.588054 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 11 XPAR 00425852347TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:59.591812 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 32 XPAR 00425852349TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:59.690248 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 32 XPAR 00425852350TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:37:59.695073 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 82 CHIX 00425852353TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:00.091848 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 82 CHIX 00425852364TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:00.194146 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 3 CHIX 00425852366TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:00.794554 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 79 CHIX 00425852372TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:00.798668 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 1 CHIX 00425852373TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:01.498076 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 81 CHIX 00425852382TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:10.618783 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 41 XPAR 00425852438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:38:10.622761 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 40 CHIX 00425852439TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:07.285529 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 27 CHIX 00425852981TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:22.850837 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 39 XPAR 00425853262TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:22.950315 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 9 CHIX 00425853263TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:22.954234 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 69 TRQX 00425853264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:23.150387 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 18 XPAR 00425853265TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:23.154284 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 146 BATE 00425853266TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:39:33.684909 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 64 XPAR 00425853427TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:40:09.546765 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 19 XPAR 00425854249TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:40:27.012429 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 6 XPAR 00425854582TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:00.045021 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 4 TRQX 00425855161TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:00.048831 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 70 XPAR 00425855164TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:00.053051 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 43 CHIX 00425855165TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:00.147442 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 75 XPAR 00425855167TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:00.445140 +0100s FR0004035913 107,4000 EUR 80 XPAR 00425855171TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:22.429340 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 34 TRQX 00425855413TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:22.433212 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 37 XPAR 00425855417TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:22.437199 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 15 CHIX 00425855420TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:22.441305 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 41 TRQX 00425855423TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:22.532738 +0100s FR0004035913 107,3500 EUR 25 CHIX 00425855427TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:23.032034 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 9 CHIX 00425855522TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:23.036260 +0100s FR0004035913 107,3000 EUR 19 BATE 00425855526TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:26.751243 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 39 XPAR 00425855710TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:26.755279 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 23 CHIX 00425855714TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:26.759196 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 21 CHIX 00425855716TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:26.764331 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 57 CHIX 00425855717TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:26.852289 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 46 CHIX 00425855719TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:27.256062 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 57 CHIX 00425855741TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:41:27.354220 +0100s FR0004035913 107,2500 EUR 21 CHIX 00425855745TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:42:41.419730 +0100s FR0004035913 107,2000 EUR 19 CHIX 00425856638TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:42:41.519062 +0100s FR0004035913 107,1500 EUR 45 XPAR 00425856639TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:42:47.537700 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 25 CHIX 00425856690TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:43:38.902160 +0100s FR0004035913 107,1000 EUR 32 CHIX 00425857292TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:43:49.039346 +0100s FR0004035913 107,0500 EUR 18 TRQX 00425857452TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:44:36.278931 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 58 XPAR 00425858012TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:44:36.283478 +0100s FR0004035913 106,9500 EUR 19 CHIX 00425858014TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:44:36.287725 +0100s FR0004035913 107,0000 EUR 41 XPAR 00425858016TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:45:01.558730 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 23 XPAR 00425858283TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:45:15.509175 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 19 XPAR 00425858455TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:48:27.063294 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 10 CHIX 00425860311TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:48:29.072833 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 20 TRQX 00425860338TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:48:29.077069 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 4 TRQX 00425860340TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:48:29.170785 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 46 XPAR 00425860341TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:48:32.681836 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 19 CHIX 00425860368TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:48:49.530727 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 11 CHIX 00425860550TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:49:53.839468 +0100s FR0004035913 106,8500 EUR 24 CHIX 00425861266TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:49:58.254276 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 18 TRQX 00425861333TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:49:58.259019 +0100s FR0004035913 106,8000 EUR 41 XPAR 00425861334TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:49:58.455753 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 22 XPAR 00425861350TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:50:10.803952 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 10 CHIX 00425861538TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:52:04.210226 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 35 XPAR 00425862741TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:52:04.611701 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 16 CHIX 00425862745TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:52:04.615787 +0100s FR0004035913 106,6000 EUR 20 CHIX 00425862746TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:53:50.729587 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 16 CHIX 00425863785TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:53:51.431063 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 3 CHIX 00425863790TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:53:51.632712 +0100s FR0004035913 106,9000 EUR 3 CHIX 00425863793TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:56:24.397422 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 19 CHIX 00425865044TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:56:24.401496 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 55 XPAR 00425865045TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:56:24.405416 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 63 XPAR 00425865046TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:56:24.409667 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 20 CHIX 00425865047TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:57:27.562642 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 15 TRQX 00425865563TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:57:27.566812 +0100s FR0004035913 106,7000 EUR 20 TRQX 00425865565TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:57:27.663230 +0100s FR0004035913 106,7500 EUR 25 CHIX 00425865566TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:57:38.393375 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 53 XPAR 00425865694TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:57:38.398236 +0100s FR0004035913 106,6500 EUR 18 BATE 00425865698TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:57:51.129219 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 20 CHIX 00425865822TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:58:10.475769 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 13 TRQX 00425865977TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:58:37.437146 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 22 CHIX 00425866154TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:59:05.909436 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 19 CHIX 00425866501TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:59:15.832392 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 49 XPAR 00425866557TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:59:35.683753 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 21 XPAR 00425866714TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:59:36.686068 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 10 XPAR 00425866724TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 08:59:36.690491 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 6 XPAR 00425866725TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:12.495843 +0100s FR0004035913 106,5500 EUR 17 XPAR 00425867196TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:24.839008 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 14 TRQX 00425867349TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:24.843912 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 21 CHIX 00425867350TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:27.751887 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 21 TRQX 00425867416TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:27.851508 +0100s FR0004035913 106,5000 EUR 18 TRQX 00425867442TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:27.967850 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 39 XPAR 00425867479TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:27.972216 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 29 CHIX 00425867482TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:28.059198 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 25 CHIX 00425867497TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:28.063419 +0100s FR0004035913 106,4500 EUR 12 CHIX 00425867501TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:29.062527 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 19 BATE 00425867565TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:29.158133 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 21 CHIX 00425867568TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:29.459441 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 61 XPAR 00425867577TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:29.463156 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 50 XPAR 00425867578TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:29.560138 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 7 XPAR 00425867579TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:00:30.665711 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 18 XPAR 00425867621TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:25.120028 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 50 XPAR 00425868179TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:25.124405 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 50 XPAR 00425868180TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:25.219847 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 5 XPAR 00425868181TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:26.225015 +0100s FR0004035913 106,4000 EUR 37 XPAR 00425868190TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:45.890762 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 19 CHIX 00425868418TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:48.500263 +0100s FR0004035913 106,3500 EUR 24 CHIX 00425868457TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:01:51.210847 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 18 XPAR 00425868491TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:06.157615 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 30 XPAR 00425868758TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:06.161725 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 32 CHIX 00425868759TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:16.999497 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 50 XPAR 00425868936TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:17.006027 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 28 XPAR 00425868937TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:17.010113 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 2 XPAR 00425868938TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:17.095320 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 39 XPAR 00425868941TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:17.499356 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 16 CHIX 00425868948TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:30.946137 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 14 XPAR 00425869174TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:30.950313 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 19 XPAR 00425869175TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:30.954266 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 19 XPAR 00425869176TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:02:37.579086 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 17 CHIX 00425869338TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:35.076832 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 29 CHIX 00425871139TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:35.177297 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 31 CHIX 00425871143TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:35.182243 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 30 XPAR 00425871145TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:35.188225 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 9 XPAR 00425871146TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:35.193846 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 13 XPAR 00425871147TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:35.198240 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 18 BATE 00425871148TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 4/36 Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:40.686361 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 13 TRQX 00425871183TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:41.086835 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 41 XPAR 00425871184TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:52.938996 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 25 CHIX 00425871410TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:52.943156 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 13 CHIX 00425871411TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:53.032635 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 1 CHIX 00425871412TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:04:53.433627 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 24 CHIX 00425871418TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:05:22.116306 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 18 BATE 00425871683TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:05:22.120111 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 9 XPAR 00425871684TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:05:22.123874 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 20 XPAR 00425871685TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:05:22.216400 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 18 CHIX 00425871686TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:05:22.519067 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 19 CHIX 00425871689TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:05:22.919511 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 25 XPAR 00425871690TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:06:42.586820 +0100s FR0004035913 105,9000 EUR 30 XPAR 00425872664TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:06:42.686781 +0100s FR0004035913 105,9000 EUR 44 XPAR 00425872670TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:06:56.527710 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 25 CHIX 00425872852TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:07:32.239880 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 21 XPAR 00425873272TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:08:56.696641 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 19 XPAR 00425874129TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:04.360986 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 21 CHIX 00425874598TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:10.575800 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 16 CHIX 00425874647TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:23.702564 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 20 TRQX 00425874766TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:23.707671 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 7 TRQX 00425874768TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:23.803606 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 6 BATE 00425874769TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:29.828123 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 20 TRQX 00425874889TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:29.832269 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 4 TRQX 00425874890TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:37.552319 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 49 XPAR 00425874983TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:37.652497 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 13 CHIX 00425874986TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:37.656563 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 6 CHIX 00425874987TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:43.968386 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 13 CHIX 00425875043TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:51.990257 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 4 XPAR 00425875087TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:51.994849 +0100s FR0004035913 105,5000 EUR 3 XPAR 00425875088TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:10:55.398758 +0100s FR0004035913 105,4500 EUR 11 TRQX 00425875115TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:11:21.243870 +0100s FR0004035913 105,4500 EUR 7 BATE 00425875265TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:12:56.378523 +0100s FR0004035913 105,9000 EUR 25 CHIX 00425876044TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:12:56.383110 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 36 CHIX 00425876045TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:12:57.379228 +0100s FR0004035913 105,9000 EUR 12 CHIX 00425876059TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:13:05.705225 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 14 TRQX 00425876156TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:13:05.708938 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 32 XPAR 00425876159TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:13:05.712640 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 50 XPAR 00425876160TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:13:05.716564 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 7 XPAR 00425876161TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:13:36.588790 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 32 CHIX 00425876496TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:14:49.508304 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 20 TRQX 00425877221TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:14:50.309851 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 12 TRQX 00425877227TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.109487 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 19 TRQX 00425878223TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.114563 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 10 XPAR 00425878224TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.118875 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 19 XPAR 00425878225TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.122751 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 25 CHIX 00425878226TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.207675 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 50 XPAR 00425878227TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.212326 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 6 XPAR 00425878229TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.216525 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 1 XPAR 00425878230TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.221137 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 23 CHIX 00425878231TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:36.307609 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 10 TRQX 00425878232TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:37.010669 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 71 XPAR 00425878235TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:37.014570 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 32 XPAR 00425878236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:16:37.110560 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 14 BATE 00425878237TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:17:41.269781 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 38 XPAR 00425878726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:08.148896 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 24 XPAR 00425879018TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:08.153648 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 30 CHIX 00425879019TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:08.158685 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 41 XPAR 00425879020TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:08.350434 +0100s FR0004035913 106,2500 EUR 10 XPAR 00425879026TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:09.152520 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 17 TRQX 00425879032TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:09.156710 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 52 CHIX 00425879033TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:10.555039 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 26 XPAR 00425879047TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:17.672294 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 19 XPAR 00425879080TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:36.016299 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 18 TRQX 00425879209TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:36.021116 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 11 BATE 00425879211TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:36.024943 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 18 XPAR 00425879212TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:36.718488 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 17 CHIX 00425879215TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:37.019034 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 2 CHIX 00425879220TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:45.740186 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 20 BATE 00425879270TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:45.744189 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 26 XPAR 00425879271TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:47.042832 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 6 CHIX 00425879277TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:18:47.046736 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 13 BATE 00425879278TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:19:07.189979 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 9 BATE 00425879420TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:19:36.371647 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 24 XPAR 00425879642TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:08.227299 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 54 XPAR 00425880621TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:08.233327 +0100s FR0004035913 105,9000 EUR 22 CHIX 00425880623TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:08.238427 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 32 XPAR 00425880624TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:29.182968 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 19 TRQX 00425880805TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:29.186574 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 8 XPAR 00425880807TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:29.190488 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 22 CHIX 00425880810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:29.194288 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 10 BATE 00425880811TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:29.283893 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 47 XPAR 00425880812TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:35.198255 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 42 XPAR 00425880855TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:35.202529 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 31 CHIX 00425880856TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:35.206500 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 45 XPAR 00425880857TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:35.210469 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 2 XPAR 00425880858TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:35.398663 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 32 XPAR 00425880859TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:35.402704 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 29 XPAR 00425880860TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:36.104229 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 10 XPAR 00425880868TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:21:44.342212 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 39 XPAR 00425881041TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:23:26.006464 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 25 CHIX 00425882046TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:23:40.939700 +0100s FR0004035913 105,6500 EUR 4 CHIX 00425882122TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:23:40.943965 +0100s FR0004035913 105,6500 EUR 19 CHIX 00425882123TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:23:49.969326 +0100s FR0004035913 105,7500 EUR 10 XPAR 00425882265TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:02.252899 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 22 XPAR 00425882858TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:02.553795 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 27 XPAR 00425882859TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:02.557964 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 25 CHIX 00425882860TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:04.563843 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 41 CHIX 00425882913TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:04.664423 +0100s FR0004035913 105,5500 EUR 19 CHIX 00425882915TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:07.678180 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 16 XPAR 00425882991TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:25:09.685350 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 13 TRQX 00425883016TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:26:30.596070 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 36 XPAR 00425883723TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:26:30.599760 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 6 XPAR 00425883726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:26:30.603458 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 74 XPAR 00425883727TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.073915 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 17 CHIX 00425883970TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.673286 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 34 XPAR 00425883976TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.677382 +0100s FR0004035913 105,6000 EUR 14 BATE 00425883977TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.681295 +0100s FR0004035913 105,6500 EUR 25 CHIX 00425883978TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.685398 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 7 CHIX 00425883979TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.689256 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 13 CHIX 00425883980TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:01.773953 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 9 TRQX 00425883981TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:27:06.090366 +0100s FR0004035913 105,7000 EUR 13 CHIX 00425884038TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:28:00.527331 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 64 XPAR 00425884461TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:28:00.530832 +0100s FR0004035913 105,8000 EUR 49 XPAR 00425884462TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:28:47.933036 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 70 XPAR 00425884859TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:28:48.034163 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 22 CHIX 00425884861TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:26.313861 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 16 BATE 00425885157TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:28.217846 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 8 TRQX 00425885180TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:28.221592 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 26 XPAR 00425885181TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:28.225511 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 8 XPAR 00425885182TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:28.229589 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 51 CHIX 00425885183TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:28.233657 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 8 BATE 00425885184TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:29.521202 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 25 CHIX 00425885203TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:29.722763 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 60 XPAR 00425885204TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:30.527137 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 50 XPAR 00425885224TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:30.530980 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 31 XPAR 00425885225TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:30.534626 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 50 XPAR 00425885226TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:30.626354 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 3 XPAR 00425885227TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:31.228653 +0100s FR0004035913 106,2000 EUR 47 XPAR 00425885231TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:31.631692 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 16 TRQX 00425885236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:31.635703 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 21 BATE 00425885237TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:31.639563 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 35 CHIX 00425885238TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:31.832260 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 63 CHIX 00425885240TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:32.136037 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 45 XPAR 00425885244TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:32.634499 +0100s FR0004035913 106,1500 EUR 1 XPAR 00425885251TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:45.569564 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 53 XPAR 00425885359TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:45.576094 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 39 CHIX 00425885360TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:45.582076 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 23 BATE 00425885361TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:45.667195 +0100s FR0004035913 106,0500 EUR 27 BATE 00425885362TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:50.185157 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 20 TRQX 00425885403TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:29:50.282899 +0100s FR0004035913 106,1000 EUR 1 TRQX 00425885406TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:21.163842 +0100s FR0004035913 106,0000 EUR 26 CHIX 00425885702TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:33.406470 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 20 TRQX 00425885847TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:33.411193 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 42 XPAR 00425885852TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:33.421497 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 46 XPAR 00425885858TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:33.494064 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 24 XPAR 00425885867TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:33.498165 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 22 XPAR 00425885871TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:33.503269 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 22 XPAR 00425885875TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:34.301970 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 56 BATE 00425885926TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:30:59.984927 +0100s FR0004035913 105,8500 EUR 18 XPAR 00425886264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190514 09:33:41.250540 +0100s FR0004035913 105,9500 EUR 35 XPAR 00425887588TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 5/36 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté Iliad SA a publié ce contenu, le 20 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le20 mai 2019 17:34:05 UTC. Document originalhttp://www.iliad.fr/finances/2019/Rachat_actions_200519.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/898BB821F5AE069F21216B714B6E61AF3A44D144 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ILIAD 19:35 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/05/2019.. PU 15/05 Cisco dépasse les attentes, l'action monte RE 15/05 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08/05/2019.. PU 10/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Michelin, Total, LafargeHolcim, Ferrar.. 10/05 Rebond en Europe avec la poursuite des négociations USA-Chine RE 10/05 BOURSE DE PARIS : Droits de douane à 25%, Washington met sa menace à exécution 10/05 Telefonica confirme ses objectifs 2019 après son premier trimestre RE 09/05 Altice Europe confiant pour 2019 après un rebond au 1er trimestre RE 09/05 BT laisse son dividende inchangé, se veut ambitieux dans la fibre RE 09/05 Deutsche Telekom confirme ses prévisions après un premier trimestre conforme RE Recommandations des analystes sur ILIAD 10/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Michelin, Total, LafargeHolcim, Ferrar.. 07/05 ILIAD : en nette hausse après des trimestriels salués CF 07/05 UPDATE3 : Iliad veut lancer un nouveau cycle de croissance et d'innovation avec .. DJ Données financières (€) CA 2019 5 228 M EBIT 2019 634 M Résultat net 2019 346 M Dette 2019 4 252 M Rendement 2019 0,83% PER 2019 18,75 PER 2020 15,40 VE / CA 2019 1,99x VE / CA 2020 1,91x Capitalisation 6 126 M Graphique ILIAD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ILIAD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 148 € Ecart / Objectif Moyen 42% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director Maxime Lombardini Chairman Nicolas Jaeger Group Chief Financial Officer Xavier Niel Deputy Chairman & Chief Strategy Officer Antoine Levavasseur Director & Deputy Chief Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ILIAD -15.12% 6 835 VERIZON COMMUNICATIONS 3.33% 240 243 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP 9.10% 86 609 DEUTSCHE TELEKOM AG 2.63% 80 809 SAUDI TELECOM COMPANY SJSC --.--% 54 936 TELEFONICA -2.22% 41 574