Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Iliad ILD FR0004035913 ILIAD (ILD) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 27/05 17:35:15 103.6 EUR +0.39% 19:25 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/05/2019 au 24/05/2019 PU 23/05 Orange dément préparer une "méga cession" de ses tours mobiles RE 23/05 EN DIRECT DES MARCHES : Total, BNP, EDF, LVMH, Recylex, Derichebourg, Boeing, Nestlé Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Iliad : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/05/2019 au 24/05/2019 0 27/05/2019 | 19:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Société anonyme au capital de 13 040 192,20 euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332 R.C.S. PARIS Paris, le 27 mai 2019 DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 20/05/2019 AU 24/05/2019 Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 16 mai 2018 1/26 Détail transaction par transaction Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:00:19.251275 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 2 XPAR 00426690327TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:00:19.954559 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 3 XPAR 00426690388TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:00:20.455965 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 11 XPAR 00426690411TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:01:23.564360 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 7 XPAR 00426691533TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:02:32.664130 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 14 XPAR 00426691845TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:02:32.962095 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 2 XPAR 00426691848TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:02:50.281277 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 24 XPAR 00426691890TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:04:05.189490 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 19 TRQX 00426692337TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:04:05.197637 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 9 XPAR 00426692340TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:04:05.201606 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 16 XPAR 00426692341TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:04:05.205712 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 19 CHIX 00426692342TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:05:40.740431 +0100s FR0004035913 104,2000 EUR 24 XPAR 00426692888TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:08:27.944913 +0100s FR0004035913 104,2000 EUR 6 XPAR 00426693573TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:08:35.458598 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 4 XPAR 00426693593TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:08:35.462239 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 35 XPAR 00426693594TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:09:12.104965 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 20 XPAR 00426693728TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:10:17.504798 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 43 XPAR 00426694053TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:10:45.051742 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 19 XPAR 00426694238TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:10:48.861559 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 54 XPAR 00426694266TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:11:14.713685 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 26 XPAR 00426694479TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:11:21.427127 +0100s FR0004035913 104,1500 EUR 19 BATE 00426694548TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:11:21.528571 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 9 CHIX 00426694549TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:13:12.293345 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 19 XPAR 00426695102TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:13:21.804276 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 6 XPAR 00426695121TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:13:21.808099 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 7 CHIX 00426695122TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:14:04.342654 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 15 CHIX 00426695276TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:15:00.206623 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 58 XPAR 00426695484TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:15:00.210426 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 8 CHIX 00426695485TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:15:15.029132 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 31 XPAR 00426695566TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:16:33.139850 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 11 CHIX 00426695857TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:16:40.353864 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 28 XPAR 00426695900TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:17:44.947271 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 39 XPAR 00426696279TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:17:44.950993 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 41 XPAR 00426696281TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:17:44.954902 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 7 CHIX 00426696283TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:18:13.784962 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 35 XPAR 00426696424TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:18:13.793360 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 24 CHIX 00426696426TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:25:18.884711 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 33 XPAR 00426698261TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:25:18.892314 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 27 CHIX 00426698264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:25:18.896018 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 19 XPAR 00426698265TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:26:12.328138 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 65 XPAR 00426698402TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:26:12.728791 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 75 XPAR 00426698409TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:26:18.637824 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 16 CHIX 00426698432TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:26:53.478892 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 20 CHIX 00426698558TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:27:05.995604 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 23 TRQX 00426698608TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:27:06.003530 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 11 XPAR 00426698611TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:27:06.007492 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 25 XPAR 00426698612TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:27:06.011755 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 24 CHIX 00426698613TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:27:58.249619 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 30 XPAR 00426698787TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:27:58.257491 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 26 CHIX 00426698789TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:28:35.803160 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 24 XPAR 00426699000TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:29:20.147567 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 19 XPAR 00426699112TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:29:20.151281 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 15 CHIX 00426699113TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:29:22.950489 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 25 CHIX 00426699117TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:29:23.049903 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 24 CHIX 00426699118TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:30:00.392151 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 23 XPAR 00426699236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:30:06.800120 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 29 XPAR 00426699255TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:30:07.001121 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 19 XPAR 00426699256TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:32:14.077591 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 36 XPAR 00426699836TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:32:14.175699 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 21 XPAR 00426699838TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:38:25.907508 +0100s FR0004035913 105,1000 EUR 60 XPAR 00426701259TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:38:25.919280 +0100s FR0004035913 105,1000 EUR 52 XPAR 00426701262TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:38:26.709856 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 29 CHIX 00426701266TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:48:27.417037 +0100s FR0004035913 105,1000 EUR 25 XPAR 00426703105TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:49:09.358479 +0100s FR0004035913 105,0500 EUR 7 CHIX 00426703226TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:49:17.870623 +0100s FR0004035913 105,0500 EUR 15 CHIX 00426703256TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:52:17.362555 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 10 CHIX 00426703892TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:52:17.370763 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 9 CHIX 00426703894TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:57:30.289741 +0100s FR0004035913 105,1000 EUR 48 XPAR 00426704886TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:57:30.296801 +0100s FR0004035913 105,1000 EUR 43 XPAR 00426704888TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:59:54.748228 +0100s FR0004035913 105,0500 EUR 49 XPAR 00426705321TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:59:54.755310 +0100s FR0004035913 105,0500 EUR 20 XPAR 00426705323TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 08:59:54.758940 +0100s FR0004035913 105,0500 EUR 28 XPAR 00426705324TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:00:32.752010 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 24 CHIX 00426705625TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:01:27.454774 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 2 XPAR 00426705928TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:01:29.156446 +0100s FR0004035913 105,2500 EUR 50 XPAR 00426705936TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:01:29.160250 +0100s FR0004035913 105,2500 EUR 14 XPAR 00426705938TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:01:49.780649 +0100s FR0004035913 105,2000 EUR 19 CHIX 00426706009TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:02:58.371451 +0100s FR0004035913 105,2000 EUR 25 CHIX 00426706263TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:02:58.471563 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 16 XPAR 00426706264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:02:58.479108 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 41 XPAR 00426706266TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:08.790842 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 29 XPAR 00426706339TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:09.895090 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 32 XPAR 00426706345TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:15.700689 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 3 CHIX 00426706371TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:16.201615 +0100s FR0004035913 105,2000 EUR 12 XPAR 00426706372TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:19.505661 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 22 CHIX 00426706387TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:22.510447 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 36 XPAR 00426706400TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:22.614587 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 20 XPAR 00426706402TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:23.016575 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 2 XPAR 00426706404TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:23.715222 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 77 XPAR 00426706407TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:24.915296 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 41 XPAR 00426706415TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:26.121257 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 30 XPAR 00426706419TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:29.121988 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 49 XPAR 00426706425TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:29.130036 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 33 CHIX 00426706428TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:31.423846 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 54 XPAR 00426706438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:36.632843 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 34 XPAR 00426706481TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:36.833665 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 42 XPAR 00426706483TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:37.034269 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 33 XPAR 00426706489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:37.936212 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 33 XPAR 00426706490TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:41.942099 +0100s FR0004035913 105,1500 EUR 12 XPAR 00426706505TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:47.453578 +0100s FR0004035913 105,0500 EUR 52 XPAR 00426706528TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:57.173427 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 33 XPAR 00426706577TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:57.974580 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 17 TRQX 00426706579TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:58.679562 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 9 XPAR 00426706586TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:03:58.686706 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 12 XPAR 00426706588TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:05:39.609592 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 21 XPAR 00426707003TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:07:39.385932 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 20 BATE 00426707547TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:07:39.391996 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 17 CHIX 00426707548TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:07:39.585000 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 27 XPAR 00426707550TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:09:34.027486 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 13 CHIX 00426708275TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:09:41.431462 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 46 XPAR 00426708297TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:09:41.435501 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 20 CHIX 00426708298TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:09:41.439145 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 28 XPAR 00426708299TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:09:41.532963 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 20 CHIX 00426708300TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:10:05.177267 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 28 XPAR 00426708498TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:10:05.181033 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 3 XPAR 00426708499TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:10:54.835232 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 25 XPAR 00426708681TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:12:22.022412 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 37 XPAR 00426708924TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:13:31.617510 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 14 XPAR 00426709146TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:13:31.630133 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 10 XPAR 00426709150TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:13:31.634452 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 28 CHIX 00426709151TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:17:45.158803 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 48 XPAR 00426710164TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:17:45.170283 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 28 CHIX 00426710169TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:17:45.174052 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 22 CHIX 00426710170TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:20:18.770181 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 9 XPAR 00426710717TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:21:45.898692 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 20 XPAR 00426711051TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:21:45.911716 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 26 CHIX 00426711054TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:10.523098 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 11 CHIX 00426711113TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:14.129003 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 23 XPAR 00426711128TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:16.437746 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 13 TRQX 00426711149TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:20.441714 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 30 CHIX 00426711178TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:26.359516 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 8 TRQX 00426711196TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:39.366449 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 20 XPAR 00426711239TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:22:56.286615 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 19 CHIX 00426711280TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:00.538879 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 20 XPAR 00426711670TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:00.544232 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 24 CHIX 00426711671TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:30.377135 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 36 XPAR 00426711805TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:30.381186 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 15 CHIX 00426711806TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:30.385151 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 18 BATE 00426711807TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:30.388873 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 27 XPAR 00426711808TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:30.396821 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 17 CHIX 00426711810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:30.404801 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 1 CHIX 00426711812TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:25:31.183118 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 15 CHIX 00426711818TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:26:04.732767 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 21 TRQX 00426711994TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:26:04.736973 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 19 CHIX 00426711995TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:26:30.868046 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 18 XPAR 00426712076TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:26:30.878867 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 13 XPAR 00426712079TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:31:22.461597 +0100s FR0004035913 104,1500 EUR 4 CHIX 00426713143TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:32:41.982244 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 22 CHIX 00426713573TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:32:44.390379 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 5 BATE 00426713590TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:33:49.486339 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 26 XPAR 00426713887TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:33:49.788106 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 8 XPAR 00426713889TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:34:20.345242 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 39 XPAR 00426714049TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:34:20.357114 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 9 CHIX 00426714056TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:34:20.361104 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 6 CHIX 00426714057TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:34:20.364936 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 45 XPAR 00426714058TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:36:15.205948 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 32 XPAR 00426714486TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:36:15.210210 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 13 TRQX 00426714489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 2/26 Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:36:15.213949 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 27 XPAR 00426714490TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:36:17.207600 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 25 XPAR 00426714496TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:36:17.211514 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 28 XPAR 00426714498TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:36:17.215726 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 45 XPAR 00426714499TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:37:05.279309 +0100s FR0004035913 104,8500 EUR 21 TRQX 00426714662TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:37:05.283146 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 16 XPAR 00426714663TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:37:05.287136 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 24 CHIX 00426714664TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:37:05.779859 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 20 CHIX 00426714666TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:53.917666 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 12 CHIX 00426715071TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:53.921562 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 39 XPAR 00426715072TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:53.926383 +0100s FR0004035913 104,9000 EUR 27 CHIX 00426715073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:53.930239 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 50 XPAR 00426715074TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:53.934013 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 25 XPAR 00426715075TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:53.937870 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 3 XPAR 00426715076TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:55.520944 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 18 CHIX 00426715084TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:56.923074 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 24 CHIX 00426715091TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:56.927014 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 24 CHIX 00426715092TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:57.023249 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 80 XPAR 00426715093TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:38:57.026959 +0100s FR0004035913 105,0000 EUR 25 XPAR 00426715094TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:48.510353 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 64 XPAR 00426715401TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:48.610883 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 50 XPAR 00426715403TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:48.614934 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 24 XPAR 00426715406TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:48.618559 +0100s FR0004035913 104,9500 EUR 15 XPAR 00426715407TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:49.213903 +0100s FR0004035913 104,8500 EUR 33 XPAR 00426715429TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:49.217934 +0100s FR0004035913 104,8500 EUR 28 BATE 00426715430TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:39:49.221792 +0100s FR0004035913 104,8500 EUR 28 CHIX 00426715431TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:40:13.782473 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 22 CHIX 00426715658TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:40:18.595804 +0100s FR0004035913 104,7500 EUR 24 XPAR 00426715719TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:40:47.137151 +0100s FR0004035913 104,8000 EUR 33 CHIX 00426715864TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:41:39.909819 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 20 XPAR 00426716106TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:41:39.914596 +0100s FR0004035913 104,7000 EUR 24 BATE 00426716107TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:45:05.891664 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 25 CHIX 00426716993TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:45:05.896346 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 10 CHIX 00426716995TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:45:15.021350 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 7 XPAR 00426717090TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:45:16.023055 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 27 XPAR 00426717100TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:45:16.027870 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 21 CHIX 00426717101TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:46:12.495587 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 19 XPAR 00426717311TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:51:29.316815 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 53 XPAR 00426718536TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:54:00.765580 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 20 XPAR 00426719397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:54:00.769475 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 9 XPAR 00426719398TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:54:02.771925 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 24 XPAR 00426719410TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:54:03.973743 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 11 XPAR 00426719422TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:54:04.776804 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 8 CHIX 00426719423TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:56:02.050816 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 32 CHIX 00426720035TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:58:09.039287 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 21 XPAR 00426720697TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:58:12.949662 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 14 CHIX 00426720713TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 09:58:59.726338 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 27 CHIX 00426720950TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:00:08.246385 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 1 XPAR 00426721328TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:01:18.160940 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 62 XPAR 00426721695TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:01:35.679667 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 17 CHIX 00426721753TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:04:35.562892 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 48 XPAR 00426722650TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:04:36.050843 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 19 CHIX 00426722658TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:07:05.983108 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 51 XPAR 00426723523TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:08:35.394588 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 3 CHIX 00426724026TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:12:47.717289 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 18 XPAR 00426724877TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:13:36.590912 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 21 XPAR 00426725071TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:14:19.855240 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 10 CHIX 00426725238TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:14:46.692439 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 23 CHIX 00426725351TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:14:46.697004 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 52 XPAR 00426725354TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:20:44.640319 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 33 XPAR 00426726743TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:20:44.740985 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 17 CHIX 00426726744TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:22:09.537936 +0100s FR0004035913 104,6500 EUR 19 TRQX 00426727063TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:22:30.572347 +0100s FR0004035913 104,6000 EUR 23 CHIX 00426727167TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:22:56.410277 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 29 CHIX 00426727301TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:23:34.452795 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 31 XPAR 00426727461TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:23:34.456937 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 9 BATE 00426727462TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:28:24.528701 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 43 XPAR 00426728202TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:28:24.537610 +0100s FR0004035913 104,5500 EUR 19 CHIX 00426728205TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:31:59.721012 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 23 XPAR 00426729177TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:32:20.156602 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 20 XPAR 00426729315TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:16.627270 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 21 CHIX 00426729511TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:16.631581 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 6 CHIX 00426729512TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:32.047306 +0100s FR0004035913 104,4000 EUR 35 XPAR 00426729563TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:46.568147 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 25 XPAR 00426729663TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:46.572616 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 24 XPAR 00426729664TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:46.577239 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 21 CHIX 00426729665TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:58.486599 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 19 BATE 00426729729TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:33:58.490565 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 19 TRQX 00426729732TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:35:18.793998 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 49 XPAR 00426730025TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:37:37.106887 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 23 XPAR 00426730794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:49:09.960163 +0100s FR0004035913 104,5000 EUR 18 CHIX 00426733694TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:49:34.192233 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 60 XPAR 00426733794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:49:34.196817 +0100s FR0004035913 104,4500 EUR 19 CHIX 00426733797TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:51:13.309335 +0100s FR0004035913 104,3500 EUR 32 XPAR 00426734169TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:51:13.318885 +0100s FR0004035913 104,3000 EUR 21 TRQX 00426734171TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:51:14.110387 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 25 CHIX 00426734182TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:51:14.212961 +0100s FR0004035913 104,2500 EUR 23 XPAR 00426734188TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:51:57.380251 +0100s FR0004035913 104,2000 EUR 44 XPAR 00426734402TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:51:57.384551 +0100s FR0004035913 104,2000 EUR 21 CHIX 00426734403TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:53:33.003755 +0100s FR0004035913 104,1000 EUR 41 XPAR 00426734734TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:59:25.147706 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 20 XPAR 00426735997TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:59:25.153992 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 16 XPAR 00426735998TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:59:40.477064 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 48 XPAR 00426736089TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:59:40.480867 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 10 XPAR 00426736090TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:59:40.484762 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 2 CHIX 00426736091TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 10:59:40.488462 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 17 CHIX 00426736092TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:44.781023 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 26 TRQX 00426736799TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:44.785006 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 46 XPAR 00426736802TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:44.789140 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 29 CHIX 00426736803TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:44.792911 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 20 XPAR 00426736804TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:49.389293 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 13 XPAR 00426736828TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:49.393235 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 52 XPAR 00426736830TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:01:49.488219 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 24 CHIX 00426736833TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:03:23.215059 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 19 XPAR 00426737250TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:03:23.218846 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 67 XPAR 00426737251TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:04:52.755298 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 22 CHIX 00426737583TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:05:16.503161 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 26 XPAR 00426737918TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:06:35.905296 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 108 XPAR 00426738246TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:06:35.909253 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 9 CHIX 00426738247TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:06:35.914014 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 16 CHIX 00426738248TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:10:16.627460 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 30 CHIX 00426739319TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:10:27.753649 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 9 XPAR 00426739401TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:10:28.653977 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 31 XPAR 00426739406TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:10:29.956198 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 21 XPAR 00426739413TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:11:22.158023 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 20 CHIX 00426739819TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:13:42.250064 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 33 XPAR 00426740459TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:15:21.603654 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 9 XPAR 00426741036TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:15:36.423589 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 15 CHIX 00426741124TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:15:36.623773 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 36 XPAR 00426741130TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:15:36.628081 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 24 CHIX 00426741131TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:17:15.144281 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 23 XPAR 00426741507TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:17:48.903551 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 25 XPAR 00426741823TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:18:10.934877 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 23 CHIX 00426741957TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:18:36.167247 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 41 BATE 00426742083TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:18:36.171389 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 41 BATE 00426742084TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:18:36.175259 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 41 BATE 00426742085TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:18:36.368583 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 41 BATE 00426742087TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:18:43.981324 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 36 BATE 00426742123TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:21:04.066960 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 29 XPAR 00426742863TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:21:04.078252 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 25 CHIX 00426742865TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:21:04.166463 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 20 XPAR 00426742866TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:21:25.887651 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 18 XPAR 00426742938TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:21:34.897317 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 2 TRQX 00426742966TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:21:44.910195 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 16 TRQX 00426743006TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:25:21.141283 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 9 XPAR 00426744346TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:25:21.145641 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 55 XPAR 00426744349TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:25:21.150080 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 15 CHIX 00426744352TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:25:37.968065 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 31 XPAR 00426744474TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:25:58.302790 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 13 CHIX 00426744591TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:27:30.215398 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 25 CHIX 00426745032TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:29:57.387721 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 48 XPAR 00426745632TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:33:11.816361 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 22 XPAR 00426746286TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:33:40.265856 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 30 XPAR 00426746453TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:34:35.224738 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 25 CHIX 00426746642TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:34:35.230000 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 2 CHIX 00426746643TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:37:04.212248 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 11 CHIX 00426747225TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:39:28.598040 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 21 XPAR 00426747668TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:39:28.606644 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 27 CHIX 00426747670TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:39:41.224927 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 21 XPAR 00426747743TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:01.655515 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 15 CHIX 00426747829TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:16.865546 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 18 TRQX 00426747870TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:17.965434 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 42 XPAR 00426747871TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:17.969449 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 15 TRQX 00426747872TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:32.179844 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 18 CHIX 00426747928TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:36.485845 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 45 XPAR 00426747937TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:40:45.391347 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 19 TRQX 00426747953TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:41:41.348428 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 23 XPAR 00426748149TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:46:06.232599 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 36 XPAR 00426748883TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:46:25.444914 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 29 XPAR 00426748961TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:46:30.556596 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 30 CHIX 00426748979TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:46:33.451027 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 14 XPAR 00426748983TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:46:33.750559 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 42 XPAR 00426748986TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:46:52.863592 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 26 XPAR 00426749013TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:48:03.729768 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 38 XPAR 00426749153TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:48:04.139282 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 23 CHIX 00426749164TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:48:20.141825 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 43 XPAR 00426749201TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 3/26 Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:52:07.797892 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 34 XPAR 00426749921TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:52:07.895845 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 21 CHIX 00426749922TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:53:11.498511 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 8 TRQX 00426750221TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:54:34.067547 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 19 TRQX 00426750414TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:55:47.552522 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 20 XPAR 00426750687TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 11:57:47.299732 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 23 XPAR 00426751093TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:01:24.609056 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 22 CHIX 00426751824TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:03:43.724543 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 20 XPAR 00426752596TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:03:43.729126 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 12 CHIX 00426752597TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:03:43.733452 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 10 CHIX 00426752598TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:04:35.185844 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 28 XPAR 00426752776TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:04:35.989116 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 2 CHIX 00426752796TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:04:35.994024 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 19 CHIX 00426752797TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:04:37.193361 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 20 XPAR 00426752817TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:07:27.365455 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 20 XPAR 00426753381TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:10:14.248437 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 15 CHIX 00426753882TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:10:14.349110 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 18 XPAR 00426753883TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:11:40.940483 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 25 CHIX 00426754138TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:11:40.944307 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 5 CHIX 00426754139TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:11:40.948371 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 29 CHIX 00426754140TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:13:41.052135 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 8 XPAR 00426754438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:13:41.753757 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 52 XPAR 00426754444TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:13:44.256683 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 25 XPAR 00426754450TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:14:51.616963 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 15 CHIX 00426754611TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:14:51.620600 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 21 XPAR 00426754612TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:16:32.928045 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 12 TRQX 00426754893TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:19:25.095150 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 21 CHIX 00426755288TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:19:49.114993 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 33 XPAR 00426755364TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:21:49.438291 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 25 XPAR 00426755664TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:21:50.238991 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 30 XPAR 00426755667TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:21:50.340386 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 20 CHIX 00426755668TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:25:12.230128 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 28 XPAR 00426756073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:26:30.894347 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 50 XPAR 00426756212TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:29:41.060436 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 27 CHIX 00426756614TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:29:41.064822 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 20 CHIX 00426756615TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:33:29.989941 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 11 CHIX 00426757341TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:33:31.199507 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 30 XPAR 00426757346TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:35:52.417497 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 25 CHIX 00426757655TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:35:52.422138 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 2 CHIX 00426757658TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:35:59.626985 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 27 XPAR 00426757682TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:40:36.689738 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 10 CHIX 00426758381TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:40:36.694491 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 11 CHIX 00426758382TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:48:55.933717 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 35 XPAR 00426759567TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:50:36.438183 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 25 CHIX 00426759891TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:35.298728 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 31 XPAR 00426760755TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:35.398248 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 40 XPAR 00426760756TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:35.402570 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 38 CHIX 00426760757TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:36.400074 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 67 XPAR 00426760760TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:36.404016 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 14 XPAR 00426760761TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:36.407809 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 2 XPAR 00426760762TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:56:36.700184 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 27 XPAR 00426760763TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:59:49.685597 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 22 CHIX 00426761314TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:59:56.495128 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 102 XPAR 00426761343TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:59:56.596490 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 19 TRQX 00426761348TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:59:56.601669 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 26 XPAR 00426761349TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:59:56.606799 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 47 XPAR 00426761350TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 12:59:56.694751 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 27 CHIX 00426761352TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:02:07.843402 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 49 XPAR 00426761770TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:02:22.273243 +0100s FR0004035913 103,3000 EUR 27 CHIX 00426761888TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:02:24.183026 +0100s FR0004035913 103,2000 EUR 26 XPAR 00426761959TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:04:08.308721 +0100s FR0004035913 103,0500 EUR 65 XPAR 00426762430TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:04:55.985991 +0100s FR0004035913 103,0000 EUR 28 CHIX 00426762645TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:05:05.975889 +0100s FR0004035913 102,9500 EUR 48 XPAR 00426762707TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:05:06.476172 +0100s FR0004035913 102,9500 EUR 20 XPAR 00426762715TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:06:06.558603 +0100s FR0004035913 102,8500 EUR 5 XPAR 00426763029TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:06:06.562382 +0100s FR0004035913 102,8500 EUR 16 XPAR 00426763030TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:09:09.708183 +0100s FR0004035913 102,9500 EUR 48 CHIX 00426763564TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:10:58.431627 +0100s FR0004035913 103,0500 EUR 19 CHIX 00426763885TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:14:59.663021 +0100s FR0004035913 103,2500 EUR 30 CHIX 00426764480TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:19:58.352131 +0100s FR0004035913 103,2000 EUR 112 XPAR 00426765281TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:19:58.359654 +0100s FR0004035913 103,2000 EUR 22 CHIX 00426765283TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:20:09.569319 +0100s FR0004035913 103,1000 EUR 10 XPAR 00426765328TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:20:09.573119 +0100s FR0004035913 103,1000 EUR 16 XPAR 00426765329TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:21:28.240585 +0100s FR0004035913 103,1000 EUR 19 XPAR 00426765496TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:22:38.022665 +0100s FR0004035913 103,1000 EUR 23 XPAR 00426765661TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:22:38.523693 +0100s FR0004035913 103,1000 EUR 20 CHIX 00426765664TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:23:03.156368 +0100s FR0004035913 103,0500 EUR 20 TRQX 00426765739TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:23:13.373410 +0100s FR0004035913 103,0500 EUR 21 XPAR 00426765793TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:23:13.377720 +0100s FR0004035913 103,0500 EUR 25 CHIX 00426765794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:26:00.328774 +0100s FR0004035913 103,2000 EUR 17 CHIX 00426766557TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:32:59.279800 +0100s FR0004035913 103,2500 EUR 19 CHIX 00426768334TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:34:39.108669 +0100s FR0004035913 103,2500 EUR 11 XPAR 00426768808TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:34:39.112992 +0100s FR0004035913 103,2500 EUR 5 CHIX 00426768809TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:34:39.208850 +0100s FR0004035913 103,2500 EUR 1 CHIX 00426768810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:34:39.213066 +0100s FR0004035913 103,2500 EUR 11 TRQX 00426768811TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:36:23.432457 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 19 XPAR 00426769176TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:37:18.698914 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 10 XPAR 00426769381TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:38:28.365563 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 37 CHIX 00426769513TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:38:28.465523 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 25 CHIX 00426769515TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:38:49.892553 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 18 XPAR 00426769580TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:38:58.603571 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 45 XPAR 00426769599TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:40:19.779020 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 10 CHIX 00426769745TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:40:19.784518 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 13 CHIX 00426769746TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:45:09.322829 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 14 CHIX 00426770610TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:46:01.090832 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 7 CHIX 00426770854TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:46:02.392066 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 26 CHIX 00426770862TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:46:10.108317 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 9 XPAR 00426770918TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:47:41.498264 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 15 TRQX 00426771149TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:47:41.502364 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 11 XPAR 00426771150TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:52:00.184100 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 20 XPAR 00426771964TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:52:00.689949 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 25 CHIX 00426771999TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:52:10.805043 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 73 XPAR 00426772072TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:52:10.809333 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 11 TRQX 00426772073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:52:40.051138 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 21 XPAR 00426772183TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:52:40.055481 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 19 CHIX 00426772184TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:54:31.834824 +0100s FR0004035913 103,3000 EUR 19 XPAR 00426772697TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:54:31.839351 +0100s FR0004035913 103,3000 EUR 19 CHIX 00426772698TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:55:34.120174 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 19 CHIX 00426773018TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:57:46.308773 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 20 XPAR 00426773617TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:59:05.441152 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 19 XPAR 00426774067TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 13:59:05.943379 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 7 CHIX 00426774070TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:03:00.390791 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 25 CHIX 00426775171TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:03:10.508245 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 6 CHIX 00426775209TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:03:46.473813 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 17 CHIX 00426775403TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:06:01.667494 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 19 CHIX 00426776065TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:08:42.907609 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 8 TRQX 00426776875TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:10:21.857120 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 7 TRQX 00426777287TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:10:44.175544 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 29 CHIX 00426777347TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:13:32.618084 +0100s FR0004035913 103,3000 EUR 1 XPAR 00426778122TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:13:32.622178 +0100s FR0004035913 103,3000 EUR 40 XPAR 00426778123TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:17:23.367161 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 19 CHIX 00426779342TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:19:11.537597 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 10 CHIX 00426779856TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:20:59.037193 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 39 XPAR 00426780460TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:20:59.338072 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 21 CHIX 00426780461TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:25:26.412807 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 1 XPAR 00426782002TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:10.594744 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 21 TRQX 00426783209TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:10.599088 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 46 XPAR 00426783210TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:10.607328 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 45 CHIX 00426783212TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:10.695179 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 25 CHIX 00426783214TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:10.795923 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 21 CHIX 00426783217TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:10.800850 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 59 CHIX 00426783218TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:32.632519 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 13 XPAR 00426783333TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:32.637273 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 20 XPAR 00426783334TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:32.641648 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 21 CHIX 00426783335TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:29:32.732905 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 4 XPAR 00426783337TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:30:13.240017 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 5 TRQX 00426783926TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:30:24.266170 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 4 CHIX 00426784039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:32:22.124748 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 20 TRQX 00426785223TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:32:22.129044 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 23 XPAR 00426785228TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:32:22.133777 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 21 CHIX 00426785232TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:32:22.422319 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 30 XPAR 00426785245TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:35:21.689297 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 19 CHIX 00426787182TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:35:54.659653 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 25 XPAR 00426787498TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:35:54.861448 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 19 CHIX 00426787500TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:36:15.223978 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 8 TRQX 00426787829TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:36:20.440720 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 20 XPAR 00426787960TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:11.457675 +0100s FR0004035913 103,3500 EUR 21 CHIX 00426788475TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:11.557986 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 12 CHIX 00426788476TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:26.094847 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 47 BATE 00426788592TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:26.100751 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 10 BATE 00426788593TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:54.750192 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 11 CHIX 00426788814TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:55.552629 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 38 CHIX 00426788821TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:55.556948 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 37 BATE 00426788822TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:55.561508 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 11 CHIX 00426788823TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:56.454020 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 9 BATE 00426788830TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:57.659222 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 9 BATE 00426788850TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:37:59.464203 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 9 CHIX 00426788869TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:04.074017 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 2 XPAR 00426788895TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:21.315740 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 21 CHIX 00426789076TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:21.320785 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 1 CHIX 00426789077TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:30.930602 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 10 CHIX 00426789172TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:32.936056 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 49 CHIX 00426789238TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:32.940461 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 27 CHIX 00426789239TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:49.377540 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 14 CHIX 00426789488TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:49.382426 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 73 CHIX 00426789489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:38:49.387479 +0100s FR0004035913 103,4000 EUR 23 BATE 00426789490TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 4/26 Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:40:00.628070 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 45 XPAR 00426790216TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:40:00.644839 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 8 TRQX 00426790222TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:40:01.528062 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 20 TRQX 00426790243TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:40:01.533769 +0100s FR0004035913 103,5000 EUR 7 TRQX 00426790246TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:45:12.040736 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 29 XPAR 00426793170TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:46:17.608373 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 9 TRQX 00426793855TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:48:27.887049 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 22 XPAR 00426795159TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:49:00.862553 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 7 TRQX 00426795424TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:49:51.849840 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 9 CHIX 00426795951TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:50:05.362166 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 28 XPAR 00426796097TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:50:06.766668 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 23 CHIX 00426796112TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:50:12.982734 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 37 XPAR 00426796343TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:51:34.265000 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 5 XPAR 00426797435TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:51:34.269705 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 17 XPAR 00426797436TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:51:34.466322 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 22 CHIX 00426797441TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:51:56.399009 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 13 XPAR 00426797647TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:21.345708 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 47 BATE 00426798018TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:21.349853 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 47 BATE 00426798020TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:21.353743 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 47 BATE 00426798021TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:21.357576 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 47 BATE 00426798022TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.403078 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 27 BATE 00426798353TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.488719 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 26 XPAR 00426798354TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.493385 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 87 CHIX 00426798355TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.497875 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 58 CHIX 00426798356TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.502369 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 29 CHIX 00426798357TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.506784 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 52 CHIX 00426798358TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 14:52:49.588547 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 33 XPAR 00426798359TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:01:07.716424 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 10 TRQX 00426803630TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:01:07.721082 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 61 XPAR 00426803633TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:01:56.430071 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 23 XPAR 00426804126TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:01:56.530592 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 15 TRQX 00426804129TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:01:58.636990 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 5 TRQX 00426804157TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:06:58.051706 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 46 XPAR 00426806701TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:07:01.156707 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 20 XPAR 00426806717TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:10:10.382361 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 20 XPAR 00426808276TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:10:10.389692 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 7 CHIX 00426808279TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:10:10.397989 +0100s FR0004035913 103,4500 EUR 14 CHIX 00426808282TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:12:15.780438 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 8 TRQX 00426809988TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:12:15.981355 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 20 XPAR 00426809992TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:12:16.081017 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 1 XPAR 00426809993TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:12:16.882358 +0100s FR0004035913 103,5500 EUR 10 XPAR 00426809999TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:13:30.348791 +0100s FR0004035913 103,6500 EUR 23 CHIX 00426810761TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:13:30.353581 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 25 CHIX 00426810764TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:13:44.377573 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 29 XPAR 00426810848TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:13:44.382040 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 40 XPAR 00426810849TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:13:44.387291 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 33 CHIX 00426810850TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:13:44.477135 +0100s FR0004035913 103,6000 EUR 34 XPAR 00426810851TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:21:29.695588 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 8 TRQX 00426815342TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:21:29.699327 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 19 XPAR 00426815346TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:21:29.703233 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 25 XPAR 00426815347TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:21:29.708376 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 28 CHIX 00426815349TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:21:29.784606 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 25 CHIX 00426815359TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:23:46.867438 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 25 CHIX 00426816677TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:23:58.786887 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 34 TRQX 00426816742TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:24:06.211725 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 18 XPAR 00426816946TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:24:06.216889 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 17 CHIX 00426816947TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:41.894655 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 26 CHIX 00426819651TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:43.399325 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 38 XPAR 00426819678TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:43.501185 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 25 CHIX 00426819684TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:43.506706 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 20 CHIX 00426819687TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:44.501431 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 46 XPAR 00426819690TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:44.505182 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 26 XPAR 00426819691TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:44.604743 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 28 CHIX 00426819692TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:47.512322 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 17 TRQX 00426819720TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:28:49.017268 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 26 XPAR 00426819735TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:29:17.874678 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 27 CHIX 00426820001TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:29:47.655082 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 30 XPAR 00426820348TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:30:31.068058 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 7 TRQX 00426820796TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:30:35.877235 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 26 XPAR 00426820824TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:32:07.993988 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 23 XPAR 00426821681TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:32:08.394789 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 25 CHIX 00426821685TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:32:08.399678 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 1 CHIX 00426821688TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:34:19.599063 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 24 CHIX 00426823086TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:34:19.899670 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 24 CHIX 00426823093TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:34:20.202113 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 33 CHIX 00426823096TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:35:09.823581 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 7 TRQX 00426823597TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:35:53.515714 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 27 CHIX 00426823898TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:36:32.696757 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 40 XPAR 00426824208TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:36:32.793738 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 29 XPAR 00426824212TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:37:29.726317 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 10 CHIX 00426824697TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:37:42.550895 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 19 CHIX 00426824797TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:37:50.777537 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 30 CHIX 00426824875TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:38:13.813676 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 8 TRQX 00426825024TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:39:28.180715 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 12 TRQX 00426825745TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:43:57.065716 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 18 CHIX 00426828214TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:44:53.693905 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 38 CHIX 00426828759TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:44:53.995610 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 51 XPAR 00426828766TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:44:54.000282 +0100s FR0004035913 103,9500 EUR 54 XPAR 00426828767TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:29.692889 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 24 XPAR 00426829155TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:29.880339 +0100s FR0004035913 104,0500 EUR 22 CHIX 00426829161TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:30.487139 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 32 XPAR 00426829168TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:30.496589 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 13 TRQX 00426829170TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:30.505811 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 19 CHIX 00426829172TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:30.510319 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 29 XPAR 00426829173TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:33.787527 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 32 CHIX 00426829188TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:45:33.888346 +0100s FR0004035913 104,0000 EUR 20 TRQX 00426829189TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:48:03.436539 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 30 XPAR 00426830726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:50:21.663924 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 38 XPAR 00426832186TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:50:42.417999 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 25 CHIX 00426832412TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:51:10.188363 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 35 CHIX 00426832720TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:51:10.193440 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 1 CHIX 00426832723TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:51:10.204603 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 18 CHIX 00426832725TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:51:10.689575 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 15 CHIX 00426832726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:52:40.312376 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 57 XPAR 00426833914TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:52:40.720379 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 19 CHIX 00426833929TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:52:40.819715 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 34 XPAR 00426833934TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:52:40.911015 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 14 CHIX 00426833936TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:54:23.346251 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 16 XPAR 00426834963TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:54:23.542821 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 21 TRQX 00426834966TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:54:23.548740 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 22 CHIX 00426834967TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:54:23.554758 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 2 TRQX 00426834969TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:54:55.512044 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 13 XPAR 00426835236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:54:55.518707 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 10 XPAR 00426835241TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:56:51.994277 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 3 XPAR 00426836519TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:56:51.998114 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 20 XPAR 00426836520TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:56:53.493024 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 26 XPAR 00426836548TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:59:56.396985 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 9 XPAR 00426838344TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:59:56.897291 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 56 CHIX 00426838362TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 15:59:58.807213 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 15 CHIX 00426838466TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:00:20.665544 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 39 XPAR 00426838798TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:01:21.414614 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 30 CHIX 00426839517TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:01:48.007113 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 53 XPAR 00426840008TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:04:58.275131 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 37 XPAR 00426842373TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:04:58.281128 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 24 XPAR 00426842378TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:04:58.294092 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 25 CHIX 00426842382TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:04:58.357348 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 25 CHIX 00426842390TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:04:58.363102 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 3 CHIX 00426842391TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:05:29.056472 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 11 BATE 00426842948TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:05:29.060645 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 100 BATE 00426842951TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:05:31.465615 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 24 BATE 00426842986TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:10.872075 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 21 CHIX 00426845711TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:13.178296 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 23 CHIX 00426845728TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:19.295999 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 3 XPAR 00426845810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:19.301375 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 2 XPAR 00426845811TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:19.306472 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 54 XPAR 00426845812TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:55.391116 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 18 CHIX 00426846252TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:58.703087 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 26 BATE 00426846286TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:58.708426 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 89 BATE 00426846287TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:09:58.725348 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 19 CHIX 00426846290TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:10:03.018213 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 2 XPAR 00426846379TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:10:50.254105 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 23 XPAR 00426847003TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:10:51.258279 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 26 CHIX 00426847025TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:10:55.169490 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 20 CHIX 00426847063TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:12:59.025538 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 25 CHIX 00426848769TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:12:59.031239 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 1 CHIX 00426848770TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:12:59.729909 +0100s FR0004035913 103,9000 EUR 93 CHIX 00426848779TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:15:13.686482 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 36 XPAR 00426850171TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:15:13.708251 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 22 CHIX 00426850175TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:15:34.571167 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 21 CHIX 00426850519TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:15:35.169265 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 21 XPAR 00426850545TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:18:45.038125 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 27 XPAR 00426852831TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:18:45.042382 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 34 CHIX 00426852833TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:18:45.053902 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 20 XPAR 00426852837TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:18:45.340110 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 18 CHIX 00426852839TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:18:46.143985 +0100s FR0004035913 103,8500 EUR 22 CHIX 00426852848TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:20:11.844234 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 34 XPAR 00426854263TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:21:27.294245 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 13 XPAR 00426855362TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:21:27.299978 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 9 XPAR 00426855363TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:21:27.305897 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 13 XPAR 00426855364TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:21:32.007187 +0100s FR0004035913 103,8000 EUR 51 XPAR 00426855454TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:23:32.466475 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 33 XPAR 00426856923TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:23:47.410458 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 9 XPAR 00426857092TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:23:48.011959 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 31 XPAR 00426857103TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:23:48.915493 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 10 XPAR 00426857124TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:25:15.474226 +0100s FR0004035913 103,7000 EUR 27 XPAR 00426858287TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190520 16:26:19.573730 +0100s FR0004035913 103,7500 EUR 5 XPAR 00426859253TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 5/26 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté Iliad SA a publié ce contenu, le 27 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 mai 2019 17:24:07 UTC. Document originalhttp://www.iliad.fr/finances/2019/Rachat_actions_270519.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/947BD2AE5E8DCB828D52618B07D7A5559D1D79F9 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ILIAD 19:25 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/05/2019.. PU 23/05 Orange dément préparer une "méga cession" de ses tours mobiles RE 23/05 EN DIRECT DES MARCHES : Total, BNP, EDF, LVMH, Recylex, Derichebourg, Boeing, Ne.. 23/05 ILIAD : déploiement de la Fibre Free conforté dans la Loire CF 23/05 ILIAD : La Fibre Free désormais disponible sur le RIP de la Loire PU 23/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Eutelsat, Schneider, Bourbon, Derichebourg, Argen-X, .. 23/05 BOURSE DE PARIS : Il va falloir être patient 22/05 ILIAD : Succès d'une émission Schuldscheindarlehen inaugurale de 500 millions d'.. PU 22/05 BONDS : Iliad place un "Schuldschein" de 500 millions d'euros DJ 22/05 ILIAD : émet un Schuldscheindarlehen de 500 millions CF Recommandations des analystes sur ILIAD 23/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Eutelsat, Schneider, Bourbon, Derichebourg, Argen-X, .. 10/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ArcelorMittal, Michelin, Total, LafargeHolcim, Ferrar.. 07/05 ILIAD : en nette hausse après des trimestriels salués CF Données financières (€) CA 2019 5 228 M EBIT 2019 634 M Résultat net 2019 346 M Dette 2019 4 252 M Rendement 2019 0,84% PER 2019 18,59 PER 2020 15,27 VE / CA 2019 1,97x VE / CA 2020 1,90x Capitalisation 6 073 M Graphique ILIAD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ILIAD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 148 € Ecart / Objectif Moyen 44% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director Maxime Lombardini Chairman Nicolas Jaeger Group Chief Financial Officer Xavier Niel Deputy Chairman & Chief Strategy Officer Antoine Levavasseur Director & Deputy Chief Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ILIAD -15.86% 6 803 VERIZON COMMUNICATIONS 5.51% 245 330 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP 9.26% 87 364 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.69% 80 380 SAUDI TELECOM COMPANY SJSC --.--% 55 576 TELEFONICA -1.84% 41 900