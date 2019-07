Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Iliad ILD FR0004035913 ILIAD (ILD) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 01/07 17:35:14 100 EUR +1.26% 19:18 ILIAD : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24/06/2019 au 27/06/2019 PU 16:26 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Dassault Systèmes, Nestlé, Daimler, Valeo, Hennes & Mauritz, EDF, Iliad, … 08:12 Le point sur les changements de recommandations à Paris RE Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Iliad : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24/06/2019 au 27/06/2019 0 01/07/2019 | 19:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Société anonyme au capital de 13 040 192,20 euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332 R.C.S. PARIS Paris, le 1er juillet 2019 DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 24/06/2019 AU 27/06/2019 Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale en date du 21 mai 2019 1/27 Détail transaction par transaction Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat (unité) achetée marché Annulation LEI LEI du PSI ISO 8601 ISIN (ISO 6166) "MIC code" Code délivré par le PSI (si disponible) Couverture (titre de créance échangeable) (ISO 10383) Couverture (attribution salariée) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:01:33.266824 +0100s FR0004035913 97,9800 EUR 29 XPAR 00431501011TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:02:38.835932 +0100s FR0004035913 98,0400 EUR 117 XPAR 00431501424TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:02:38.839934 +0100s FR0004035913 98,0600 EUR 20 CHIX 00431501425TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:02:48.646080 +0100s FR0004035913 98,0400 EUR 89 XPAR 00431501486TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:02:48.649826 +0100s FR0004035913 98,0400 EUR 10 XPAR 00431501487TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:25.196193 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 6 XPAR 00431503569TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:33.208601 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 20 BATE 00431503646TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:33.212167 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 10 XPAR 00431503647TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:33.308803 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 23 XPAR 00431503648TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:33.709023 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 40 XPAR 00431503650TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:37.816680 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 11 XPAR 00431503687TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:07:40.427964 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 26 XPAR 00431503712TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:09:47.175819 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 23 XPAR 00431504384TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:09:48.277082 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 21 XPAR 00431504393TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:09:50.080477 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 30 XPAR 00431504397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:09:51.181226 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 39 XPAR 00431504410TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:09:51.184889 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 2 XPAR 00431504411TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:10:05.197205 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 25 XPAR 00431504473TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:10:05.698029 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 22 XPAR 00431504476TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:11:02.371539 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 56 XPAR 00431504922TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:11:03.574118 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 44 XPAR 00431504924TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:11:03.579242 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 2 XPAR 00431504925TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:12:41.582806 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 12 TRQX 00431505478TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:12:41.586772 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 43 XPAR 00431505479TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:32.452092 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 45 XPAR 00431506309TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:32.456270 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 57 CHIX 00431506310TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:32.460671 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 26 TRQX 00431506311TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:34.654110 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 9 XPAR 00431506324TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:34.658168 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 3 XPAR 00431506325TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:35.057075 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 46 XPAR 00431506329TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:35.157064 +0100s FR0004035913 98,9800 EUR 41 XPAR 00431506330TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:15:35.257625 +0100s FR0004035913 98,9800 EUR 47 XPAR 00431506331TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:16:23.411171 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 88 XPAR 00431506686TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:16:23.415204 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 15 TRQX 00431506687TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:16:23.419382 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 33 CHIX 00431506688TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:17:47.302640 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 43 XPAR 00431507089TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:17:47.306973 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 22 CHIX 00431507091TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:17:47.310804 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 1 XPAR 00431507092TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:17:47.314540 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 2 XPAR 00431507093TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:17:47.318235 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 39 XPAR 00431507094TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:19:59.468567 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 45 XPAR 00431507766TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:22:04.846142 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 23 XPAR 00431508516TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:22:28.572612 +0100s FR0004035913 99,2600 EUR 12 XPAR 00431508678TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:22:28.576235 +0100s FR0004035913 99,2600 EUR 81 XPAR 00431508680TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:22:28.580177 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 28 CHIX 00431508681TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:22:28.672397 +0100s FR0004035913 99,2600 EUR 93 XPAR 00431508682TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:48.696015 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 40 TRQX 00431509528TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:48.699838 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 49 XPAR 00431509529TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:48.703572 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 26 XPAR 00431509530TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:48.707426 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 39 CHIX 00431509531TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:59.004338 +0100s FR0004035913 99,1600 EUR 20 TRQX 00431509582TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:59.008170 +0100s FR0004035913 99,1800 EUR 65 XPAR 00431509584TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:59.013771 +0100s FR0004035913 99,1800 EUR 7 XPAR 00431509585TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:25:59.019309 +0100s FR0004035913 99,1600 EUR 22 CHIX 00431509586TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:27:16.882453 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 23 XPAR 00431509938TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:27:16.886113 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 25 XPAR 00431509939TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:27.382296 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 21 TRQX 00431510390TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:27.386209 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 28 CHIX 00431510391TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:27.389857 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 17 XPAR 00431510392TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:27.393459 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 42 XPAR 00431510393TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:28.383010 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 30 XPAR 00431510395TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:47.295110 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 6 XPAR 00431510464TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:47.298678 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 36 XPAR 00431510465TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:54.803044 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 55 XPAR 00431510499TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:54.807534 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 42 XPAR 00431510500TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:29:55.104895 +0100s FR0004035913 98,9400 EUR 19 XPAR 00431510503TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:08.182650 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 11 XPAR 00431510924TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:08.186526 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 31 XPAR 00431510925TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:08.190477 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 4 BATE 00431510927TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:08.194212 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 20 BATE 00431510928TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:14.794874 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 30 XPAR 00431511008TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:14.798575 +0100s FR0004035913 98,8000 EUR 23 XPAR 00431511010TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:17.798858 +0100s FR0004035913 98,7400 EUR 92 XPAR 00431511041TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:31:17.802691 +0100s FR0004035913 98,7400 EUR 93 XPAR 00431511042TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:33:10.204817 +0100s FR0004035913 98,6800 EUR 20 TRQX 00431511551TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:33:14.307780 +0100s FR0004035913 98,6600 EUR 66 XPAR 00431511574TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:33:14.311802 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 13 CHIX 00431511575TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:33:14.315828 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 9 CHIX 00431511576TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:33:14.407784 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 48 XPAR 00431511577TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:34:14.879391 +0100s FR0004035913 98,5200 EUR 24 XPAR 00431511929TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:35:18.343003 +0100s FR0004035913 98,5400 EUR 38 XPAR 00431512192TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:35:18.347130 +0100s FR0004035913 98,5200 EUR 34 CHIX 00431512194TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:35:18.350979 +0100s FR0004035913 98,5400 EUR 27 XPAR 00431512196TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:37:11.066147 +0100s FR0004035913 98,4600 EUR 20 TRQX 00431512741TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:39:31.302644 +0100s FR0004035913 98,4000 EUR 64 XPAR 00431513381TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:39:31.307031 +0100s FR0004035913 98,3600 EUR 20 CHIX 00431513382TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:39:31.403345 +0100s FR0004035913 98,4000 EUR 24 XPAR 00431513383TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:39:31.407457 +0100s FR0004035913 98,4000 EUR 8 XPAR 00431513384TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:45:24.047767 +0100s FR0004035913 98,3400 EUR 9 TRQX 00431514995TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:45:24.748645 +0100s FR0004035913 98,3000 EUR 20 XPAR 00431514999TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:45:30.353871 +0100s FR0004035913 98,2600 EUR 26 XPAR 00431515018TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:47:38.772223 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 4 XPAR 00431515548TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:47:38.775993 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 51 XPAR 00431515549TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:21.619465 +0100s FR0004035913 98,6200 EUR 50 XPAR 00431515730TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:21.623586 +0100s FR0004035913 98,6200 EUR 28 XPAR 00431515731TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:45.845196 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 11 TRQX 00431515837TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:45.850376 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 19 BATE 00431515838TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:45.944992 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 50 XPAR 00431515840TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:45.948993 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 45 XPAR 00431515841TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:45.952963 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 45 XPAR 00431515842TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:45.956816 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 4 XPAR 00431515843TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:48:46.245261 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 52 XPAR 00431515844TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:50:22.332916 +0100s FR0004035913 98,8600 EUR 40 XPAR 00431516235TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:50:39.654832 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 67 XPAR 00431516302TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:50:42.855418 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 21 XPAR 00431516313TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:50:42.859100 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 42 XPAR 00431516314TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:53:15.210099 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 30 XPAR 00431516907TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:53:15.214400 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 24 XPAR 00431516908TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:58:05.302583 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 40 XPAR 00431518207TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:58:05.307943 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 31 CHIX 00431518210TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:58:05.397391 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 1 XPAR 00431518215TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:58:05.401286 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 51 XPAR 00431518217TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:18.282271 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 43 TRQX 00431518544TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:18.286318 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 40 XPAR 00431518546TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:18.381212 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 7 XPAR 00431518548TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:18.384981 +0100s FR0004035913 99,0200 EUR 37 XPAR 00431518549TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:28.423854 +0100s FR0004035913 98,9800 EUR 68 XPAR 00431518659TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:28.428177 +0100s FR0004035913 98,9400 EUR 24 TRQX 00431518661TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:28.432812 +0100s FR0004035913 98,9800 EUR 1 XPAR 00431518665TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:28.498823 +0100s FR0004035913 98,9800 EUR 50 XPAR 00431518680TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:28.503033 +0100s FR0004035913 98,9800 EUR 45 XPAR 00431518682TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:30.918456 +0100s FR0004035913 98,9400 EUR 21 TRQX 00431518860TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 08:59:32.718991 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 22 XPAR 00431519001TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:02:28.979422 +0100s FR0004035913 98,6600 EUR 21 XPAR 00431520259TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:06:28.432063 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 18 XPAR 00431521410TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:06:28.435792 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 7 XPAR 00431521411TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:06:32.537089 +0100s FR0004035913 98,6800 EUR 20 TRQX 00431521427TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:06:32.541094 +0100s FR0004035913 98,6800 EUR 9 TRQX 00431521428TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:06.774766 +0100s FR0004035913 98,7400 EUR 44 XPAR 00431522418TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:10.278938 +0100s FR0004035913 98,7400 EUR 46 XPAR 00431522438TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:11.081667 +0100s FR0004035913 98,7400 EUR 4 CHIX 00431522439TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:13.885016 +0100s FR0004035913 98,6800 EUR 27 TRQX 00431522458TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:13.889001 +0100s FR0004035913 98,6600 EUR 44 XPAR 00431522459TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:13.892863 +0100s FR0004035913 98,6600 EUR 27 XPAR 00431522460TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:57.024937 +0100s FR0004035913 98,5600 EUR 45 XPAR 00431522623TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:57.029006 +0100s FR0004035913 98,5800 EUR 21 CHIX 00431522624TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:10:57.125487 +0100s FR0004035913 98,5600 EUR 25 XPAR 00431522625TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:18:16.299338 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 20 XPAR 00431524644TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:18:48.627190 +0100s FR0004035913 98,3800 EUR 18 XPAR 00431524775TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:18:52.827878 +0100s FR0004035913 98,3000 EUR 38 XPAR 00431524786TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:18:52.832257 +0100s FR0004035913 98,3000 EUR 37 CHIX 00431524787TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:18:57.735446 +0100s FR0004035913 98,2600 EUR 20 TRQX 00431524835TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:19:32.267435 +0100s FR0004035913 98,2600 EUR 10 CHIX 00431524949TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:19:50.296521 +0100s FR0004035913 98,4400 EUR 50 XPAR 00431525084TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:19:50.300669 +0100s FR0004035913 98,4400 EUR 42 XPAR 00431525085TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:19:54.600638 +0100s FR0004035913 98,3800 EUR 3 TRQX 00431525114TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:19:54.604411 +0100s FR0004035913 98,3600 EUR 45 XPAR 00431525115TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:19:54.701116 +0100s FR0004035913 98,3600 EUR 31 XPAR 00431525117TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:21:56.528985 +0100s FR0004035913 98,5400 EUR 7 XPAR 00431525681TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:22:07.139304 +0100s FR0004035913 98,5400 EUR 40 XPAR 00431525730TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:22:07.239701 +0100s FR0004035913 98,5400 EUR 21 XPAR 00431525731TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.135812 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 10 TRQX 00431526487TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.140823 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 8 XPAR 00431526488TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.144839 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 1 XPAR 00431526489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.148623 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 28 XPAR 00431526490TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.152666 +0100s FR0004035913 98,4200 EUR 19 BATE 00431526491TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.156649 +0100s FR0004035913 98,4000 EUR 32 CHIX 00431526492TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:25:02.235294 +0100s FR0004035913 98,4000 EUR 37 XPAR 00431526493TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:29:45.686267 +0100s FR0004035913 99,0000 EUR 100 XPAR 00431527558TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:29:49.790631 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 42 XPAR 00431527574TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:29:49.794725 +0100s FR0004035913 98,9400 EUR 27 CHIX 00431527575TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:30:02.505926 +0100s FR0004035913 98,9400 EUR 16 TRQX 00431527617TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:30:02.511840 +0100s FR0004035913 98,9400 EUR 44 XPAR 00431527618TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:30:44.147861 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 9 BATE 00431527775TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:30:44.151836 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 24 CHIX 00431527776TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:30:44.155554 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 16 XPAR 00431527777TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:30:44.159276 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 41 XPAR 00431527778TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:31:34.292271 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 16 XPAR 00431527968TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:31:34.295975 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 33 XPAR 00431527970TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:32:41.147776 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 18 XPAR 00431528140TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:32:41.247110 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 22 XPAR 00431528141TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:32:41.251472 +0100s FR0004035913 98,9600 EUR 1 XPAR 00431528142TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:14.136982 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 12 TRQX 00431528414TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:14.140843 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 28 XPAR 00431528416TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:43.751691 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 39 XPAR 00431528520TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:43.755904 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 6 XPAR 00431528521TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:43.760617 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 16 TRQX 00431528522TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:43.765632 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 5 TRQX 00431528523TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:45.255173 +0100s FR0004035913 98,9200 EUR 46 XPAR 00431528527TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:48.555568 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 48 XPAR 00431528535TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:48.560104 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 20 CHIX 00431528536TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:48.564401 +0100s FR0004035913 98,8800 EUR 45 XPAR 00431528537TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:48.568774 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 3 XPAR 00431528538TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:48.755601 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 47 XPAR 00431528539TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:49.656732 +0100s FR0004035913 98,9000 EUR 50 XPAR 00431528540TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:49.660521 +0100s FR0004035913 98,8400 EUR 32 XPAR 00431528541TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:55.764198 +0100s FR0004035913 98,7800 EUR 26 TRQX 00431528566TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:34:55.863196 +0100s FR0004035913 98,8000 EUR 56 XPAR 00431528567TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:35:46.804893 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 33 XPAR 00431528701TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:35:46.808721 +0100s FR0004035913 98,6800 EUR 28 XPAR 00431528702TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:35:51.510353 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 23 XPAR 00431528735TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:35:51.609487 +0100s FR0004035913 98,6400 EUR 30 XPAR 00431528737TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:08.824765 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 77 XPAR 00431528807TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:08.828577 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 23 XPAR 00431528808TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:16.429263 +0100s FR0004035913 98,7000 EUR 28 XPAR 00431528831TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:20.431301 +0100s FR0004035913 98,7200 EUR 33 XPAR 00431528835TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:25.436915 +0100s FR0004035913 98,7200 EUR 36 XPAR 00431528862TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 2/27 Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat (unité) achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:25.441020 +0100s FR0004035913 98,7200 EUR 31 CHIX 00431528863TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:25.444829 +0100s FR0004035913 98,7200 EUR 47 XPAR 00431528864TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:36:56.869896 +0100s FR0004035913 98,6800 EUR 38 XPAR 00431528993TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:37:40.415845 +0100s FR0004035913 98,6000 EUR 34 XPAR 00431529161TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:37:40.516313 +0100s FR0004035913 98,6000 EUR 44 XPAR 00431529163TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:37:40.815642 +0100s FR0004035913 98,6000 EUR 47 XPAR 00431529167TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:41:35.282423 +0100s FR0004035913 98,7800 EUR 24 XPAR 00431530234TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:41:35.286230 +0100s FR0004035913 98,8600 EUR 34 XPAR 00431530235TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:41:35.290043 +0100s FR0004035913 98,7800 EUR 32 XPAR 00431530236TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:41:47.090364 +0100s FR0004035913 98,7800 EUR 40 XPAR 00431530268TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:44:20.061755 +0100s FR0004035913 98,8200 EUR 135 XPAR 00431531031TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:45:26.095019 +0100s FR0004035913 99,0400 EUR 33 XPAR 00431531326TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:48:05.948273 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 37 XPAR 00431531879TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:48:05.952364 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 32 XPAR 00431531880TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:48:06.048715 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 6 CHIX 00431531882TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:49:51.553239 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 17 XPAR 00431532326TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:50:18.374188 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 50 XPAR 00431532396TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:50:18.378369 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 2 XPAR 00431532397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:50:18.474967 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 12 CHIX 00431532398TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:50:19.175114 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 13 XPAR 00431532400TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:50:19.777819 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 57 XPAR 00431532404TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:50:20.177443 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 11 CHIX 00431532405TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:51:06.426688 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 18 TRQX 00431532565TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:51:06.430468 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 51 XPAR 00431532567TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:51:06.435849 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 11 CHIX 00431532568TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:48.744932 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 52 XPAR 00431533062TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:48.748909 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 6 CHIX 00431533066TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:48.752446 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 52 XPAR 00431533068TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:48.845268 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 52 XPAR 00431533070TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:48.849775 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 2 XPAR 00431533073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:49.045566 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 12 XPAR 00431533080TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:52:50.147448 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 38 XPAR 00431533082TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:58:59.847766 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 153 XPAR 00431534735TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:58:59.852140 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 60 XPAR 00431534736TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:59:22.063919 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 21 TRQX 00431534779TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:59:22.067914 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 46 XPAR 00431534780TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:59:22.163797 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 50 XPAR 00431534781TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 09:59:22.167711 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 37 XPAR 00431534782TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:02.600527 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 30 TRQX 00431534892TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:02.604498 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 7 XPAR 00431534893TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:02.608269 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 21 XPAR 00431534894TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:13.606227 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 114 XPAR 00431534917TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:16.208345 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 166 XPAR 00431534921TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:16.212723 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 48 XPAR 00431534922TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:16.217002 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 115 XPAR 00431534923TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:45.753297 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 101 XPAR 00431535067TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:45.759399 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 23 CHIX 00431535069TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:45.767408 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 102 XPAR 00431535071TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:45.771843 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 20 BATE 00431535072TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:00:45.845495 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 102 XPAR 00431535073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:02:42.938429 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 80 XPAR 00431535481TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:02:42.942989 +0100s FR0004035913 99,6800 EUR 13 TRQX 00431535482TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:02:42.947246 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 16 CHIX 00431535483TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:03:19.470137 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 58 XPAR 00431535596TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:03:19.474293 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 27 CHIX 00431535597TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:04:08.512513 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 13 XPAR 00431535762TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:04:08.516918 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 60 XPAR 00431535763TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:04:08.521213 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 5 XPAR 00431535764TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:04:44.559687 +0100s FR0004035913 99,7400 EUR 12 TRQX 00431535938TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:04:44.564419 +0100s FR0004035913 99,7400 EUR 9 CHIX 00431535939TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:04:44.568291 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 33 XPAR 00431535940TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:05:16.899033 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 10 TRQX 00431536132TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:05:16.903002 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 38 XPAR 00431536134TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:05:16.907209 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 12 CHIX 00431536135TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:06:47.291658 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 30 XPAR 00431536527TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:06:47.295939 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 30 CHIX 00431536528TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:06:52.995634 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 68 XPAR 00431536544TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:09:59.668091 +0100s FR0004035913 100,0000 EUR 45 XPAR 00431537233TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:09:59.672128 +0100s FR0004035913 100,0000 EUR 8 XPAR 00431537234TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:09:59.676320 +0100s FR0004035913 99,9800 EUR 14 BATE 00431537235TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:10:40.305671 +0100s FR0004035913 99,9000 EUR 93 XPAR 00431537390TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:10:40.311260 +0100s FR0004035913 99,9000 EUR 45 CHIX 00431537391TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:10:40.316177 +0100s FR0004035913 99,9000 EUR 19 XPAR 00431537392TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:10:40.320537 +0100s FR0004035913 99,9000 EUR 23 XPAR 00431537393TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:10:42.306995 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 34 BATE 00431537396TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:10:42.310977 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 28 XPAR 00431537397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:11:09.928693 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 41 XPAR 00431537479TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:11:09.932849 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 10 TRQX 00431537480TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:11:09.937193 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 40 CHIX 00431537481TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:11:09.941887 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 46 XPAR 00431537482TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:14:52.449240 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 21 XPAR 00431538397TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:14:56.156623 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 23 TRQX 00431538425TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:14:56.161057 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 30 XPAR 00431538428TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:14:56.165319 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 44 CHIX 00431538431TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:14:56.253300 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 39 XPAR 00431538435TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:14:56.257924 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 20 CHIX 00431538436TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:15:07.164201 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 49 XPAR 00431538469TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:15:24.181202 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 45 XPAR 00431538531TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:15:24.185100 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 31 XPAR 00431538532TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:15:24.189025 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 52 XPAR 00431538533TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:19:15.397621 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 93 XPAR 00431539421TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:19:43.521442 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 39 XPAR 00431539517TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:19:43.525908 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 77 XPAR 00431539518TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:22:16.061133 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 21 XPAR 00431539971TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:22:16.065711 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 20 TRQX 00431539972TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:22:16.070922 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 22 CHIX 00431539973TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:26:42.413838 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 46 XPAR 00431541162TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:26:44.219641 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 13 CHIX 00431541177TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:26:46.620824 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 47 XPAR 00431541182TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:26:46.626086 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 40 CHIX 00431541183TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:33.235629 +0100s FR0004035913 99,7400 EUR 16 CHIX 00431542146TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:37.343198 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 21 XPAR 00431542170TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:37.347195 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 47 XPAR 00431542171TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:37.443284 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 16 BATE 00431542172TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:37.447233 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 30 XPAR 00431542173TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:41.548683 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 22 XPAR 00431542187TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:30:41.553185 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 20 CHIX 00431542188TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:31:05.277101 +0100s FR0004035913 99,6400 EUR 21 TRQX 00431542296TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:31:05.398512 +0100s FR0004035913 99,6400 EUR 22 TRQX 00431542329TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:31:45.338474 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 26 XPAR 00431542693TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:31:45.342940 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 20 CHIX 00431542695TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:34:25.080714 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 11 XPAR 00431543179TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:34:25.084622 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 34 XPAR 00431543181TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:37:31.460438 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 60 XPAR 00431543845TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:37:38.067460 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 30 XPAR 00431543871TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:37:38.071300 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 43 XPAR 00431543872TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:45:56.604090 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 4 XPAR 00431545724TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:45:56.608564 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 58 XPAR 00431545725TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:45:56.613153 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 21 CHIX 00431545726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:50:58.541520 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 39 XPAR 00431546713TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:50:58.641575 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 65 XPAR 00431546718TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:50:59.645268 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 8 XPAR 00431546750TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:50:59.649438 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 42 XPAR 00431546751TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:51:03.951300 +0100s FR0004035913 99,7400 EUR 47 XPAR 00431546767TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:51:38.081848 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 14 XPAR 00431546863TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:51:38.086093 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 35 XPAR 00431546864TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:51:40.684028 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 55 XPAR 00431546870TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:51:59.801903 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 45 XPAR 00431546922TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:51:59.805854 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 4 XPAR 00431546923TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:18.920580 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 39 XPAR 00431547021TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:18.924609 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 19 CHIX 00431547022TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:18.928634 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 12 CHIX 00431547023TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:19.020670 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 50 XPAR 00431547024TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:19.024539 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 50 XPAR 00431547025TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:49.356704 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 12 XPAR 00431547158TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:52:49.360532 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 38 XPAR 00431547160TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:58:43.507538 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 27 XPAR 00431548564TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:58:43.511144 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 95 XPAR 00431548566TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:58:43.514805 +0100s FR0004035913 100,3000 EUR 31 XPAR 00431548567TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:58:43.518452 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 6 XPAR 00431548568TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:58:43.522098 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 48 XPAR 00431548569TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:58:43.526011 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 15 CHIX 00431548570TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:12.326154 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 57 XPAR 00431548642TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:12.330738 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 37 CHIX 00431548643TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:42.645382 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 101 XPAR 00431548735TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:42.649236 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 40 CHIX 00431548736TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:42.652903 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 110 XPAR 00431548737TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:42.656450 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 34 XPAR 00431548738TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 10:59:42.660223 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 43 CHIX 00431548739TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:00:10.175614 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 35 XPAR 00431548951TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:00:10.180167 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 45 CHIX 00431548952TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:01:10.118206 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 53 XPAR 00431549112TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:01:10.122161 +0100s FR0004035913 100,2500 EUR 34 CHIX 00431549113TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:01:10.126023 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 30 BATE 00431549114TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:01:10.218762 +0100s FR0004035913 100,2000 EUR 22 CHIX 00431549116TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:02:18.371914 +0100s FR0004035913 100,1500 EUR 37 XPAR 00431549358TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:02:35.478959 +0100s FR0004035913 100,0500 EUR 45 TRQX 00431549383TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:02:35.482582 +0100s FR0004035913 100,0500 EUR 30 XPAR 00431549384TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:03:36.330583 +0100s FR0004035913 99,8800 EUR 24 XPAR 00431549609TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:04:05.757825 +0100s FR0004035913 99,8800 EUR 114 XPAR 00431549686TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:07:58.244887 +0100s FR0004035913 99,9400 EUR 62 XPAR 00431550434TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:07:58.249542 +0100s FR0004035913 99,9400 EUR 52 CHIX 00431550435TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:07:58.344879 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 64 XPAR 00431550436TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:07:58.349552 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 12 XPAR 00431550437TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:08:31.165843 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 23 XPAR 00431550520TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:08:31.169558 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 22 XPAR 00431550521TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:08:32.571938 +0100s FR0004035913 99,8800 EUR 20 TRQX 00431550551TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:08:35.273874 +0100s FR0004035913 99,8800 EUR 19 TRQX 00431550563TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:10:50.289284 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 6 TRQX 00431551110TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:10:50.293123 +0100s FR0004035913 99,8400 EUR 43 XPAR 00431551111TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:11:50.451831 +0100s FR0004035913 99,7600 EUR 23 TRQX 00431551398TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:11:50.455417 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 46 XPAR 00431551399TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:12:13.981768 +0100s FR0004035913 99,7200 EUR 64 XPAR 00431551488TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:14:40.335631 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 20 XPAR 00431552152TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:14:55.743532 +0100s FR0004035913 99,8600 EUR 50 XPAR 00431552179TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:16:13.918522 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 13 TRQX 00431552539TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:16:13.922191 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 38 XPAR 00431552540TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:17:10.366262 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 20 TRQX 00431552806TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:17:10.370070 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 30 XPAR 00431552808TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:17:10.373527 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 27 XPAR 00431552809TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:17:10.467342 +0100s FR0004035913 99,8200 EUR 27 XPAR 00431552810TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:23:09.208694 +0100s FR0004035913 99,8000 EUR 14 TRQX 00431554266TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:23:09.212284 +0100s FR0004035913 99,8000 EUR 48 XPAR 00431554267TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:23:09.216148 +0100s FR0004035913 99,7800 EUR 42 CHIX 00431554268TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:23:25.133999 +0100s FR0004035913 99,7400 EUR 11 XPAR 00431554394TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:23:25.137767 +0100s FR0004035913 99,7400 EUR 35 XPAR 00431554395TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:23:27.336833 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 12 TRQX 00431554412TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:07.027400 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 17 XPAR 00431554740TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:07.031218 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 3 XPAR 00431554741TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:13.035731 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 1 TRQX 00431554755TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:39.765527 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 10 CHIX 00431554859TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:39.769565 +0100s FR0004035913 99,6200 EUR 15 CHIX 00431554861TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:39.773352 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 19 XPAR 00431554863TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:25:39.777027 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 2 XPAR 00431554864TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:27:37.360071 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 15 CHIX 00431555270TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:27:37.364349 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 7 CHIX 00431555271TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:27:37.369495 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 46 TRQX 00431555272TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:31:46.981600 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 25 XPAR 00431556323TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:34:34.143610 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 22 XPAR 00431556903TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:09.888966 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 103 XPAR 00431557504TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:09.893035 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 9 CHIX 00431557505TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:09.897088 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 12 CHIX 00431557506TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:09.988484 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 15 XPAR 00431557507TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:09.992467 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 7 XPAR 00431557508TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:34.408466 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 23 XPAR 00431557577TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:56.622556 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 6 CHIX 00431557635TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:37:56.627356 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 30 CHIX 00431557636TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 3/27 Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat (unité) achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:38:43.879623 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 16 XPAR 00431557882TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:38:44.779161 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 42 XPAR 00431557885TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:38:50.686120 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 15 XPAR 00431557906TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:39:11.909749 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 18 TRQX 00431558004TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:43:21.702095 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 23 TRQX 00431558827TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:43:21.705811 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 18 XPAR 00431558829TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:43:21.709454 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 11 XPAR 00431558831TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:43:21.713266 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 20 CHIX 00431558832TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:44:54.569762 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 20 TRQX 00431559065TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:49:27.148569 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 12 TRQX 00431560267TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:50:55.725870 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 25 BATE 00431560567TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:51:04.433828 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 25 TRQX 00431560603TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:51:45.569723 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 100 XPAR 00431560724TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:53:01.230516 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 43 CHIX 00431560977TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:53:01.234834 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 24 CHIX 00431560978TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:53:24.957864 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 24 TRQX 00431561073TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:53:24.963198 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 79 XPAR 00431561077TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:53:24.967995 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 28 CHIX 00431561081TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:58:30.347436 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 46 XPAR 00431562390TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:58:30.351388 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 8 TRQX 00431562391TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:59:10.890204 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 57 XPAR 00431562598TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:59:10.990976 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 23 BATE 00431562600TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:59:10.995803 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 50 XPAR 00431562604TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 11:59:11.000080 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 8 XPAR 00431562606TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:01:31.223788 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 21 TRQX 00431563174TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:01:31.228147 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 5 TRQX 00431563177TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:01:31.232277 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 23 TRQX 00431563178TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:01:33.127357 +0100s FR0004035913 99,3000 EUR 38 XPAR 00431563199TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:01:33.131870 +0100s FR0004035913 99,3000 EUR 51 XPAR 00431563200TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:20.101828 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 63 XPAR 00431563476TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:20.113670 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 13 TRQX 00431563485TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:20.172232 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 60 XPAR 00431563492TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:20.178174 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 22 XPAR 00431563496TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:20.273972 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 47 XPAR 00431563501TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:31.417493 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 8 CHIX 00431563791TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:32.520272 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 20 TRQX 00431563813TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:02:33.223491 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 20 TRQX 00431563832TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:04:10.335069 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 29 TRQX 00431564264TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:04:10.339329 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 31 XPAR 00431564267TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:04:10.343634 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 60 CHIX 00431564270TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:04:10.426585 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 23 TRQX 00431564280TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:04:12.131534 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 17 TRQX 00431564302TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:04:14.646111 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 6 TRQX 00431564366TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:11:15.941452 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 77 XPAR 00431565815TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:11:15.945535 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 17 CHIX 00431565816TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:11:17.043252 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 16 TRQX 00431565820TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:12:10.184623 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 18 CHIX 00431566037TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:15:09.750745 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 19 TRQX 00431566791TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:15:09.755108 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 5 XPAR 00431566795TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:15:09.762110 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 38 XPAR 00431566800TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:15:09.861624 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 64 XPAR 00431566821TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:15:09.953898 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 58 XPAR 00431566834TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:15:09.960508 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 6 XPAR 00431566838TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:13.072813 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 7 TRQX 00431567316TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:13.472831 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 8 TRQX 00431567317TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:13.477465 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 75 XPAR 00431567318TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:13.482111 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 9 CHIX 00431567319TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:20.582212 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 50 XPAR 00431567352TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:22.583041 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 17 TRQX 00431567360TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:22.587972 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 2 TRQX 00431567362TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:17:22.593326 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 36 XPAR 00431567364TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:20:36.345531 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 50 XPAR 00431567984TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:20:36.947454 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 50 XPAR 00431567985TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:20:37.046565 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 1 XPAR 00431567986TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.526562 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 39 CHIX 00431568294TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.626746 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 48 CHIX 00431568296TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.630480 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 32 XPAR 00431568297TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.634038 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 10 XPAR 00431568298TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.637814 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 26 TRQX 00431568299TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.641591 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 12 BATE 00431568300TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:22:14.726626 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 24 XPAR 00431568306TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:23:02.166876 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 28 CHIX 00431568448TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:23:02.170870 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 20 TRQX 00431568449TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:24:10.832572 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 24 TRQX 00431568674TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:24:10.836341 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 47 XPAR 00431568675TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:24:10.840345 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 26 TRQX 00431568676TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:24:10.931205 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 22 XPAR 00431568677TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:24:15.135931 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 45 XPAR 00431568683TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:39.903264 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 13 CHIX 00431568924TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:49.321441 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 11 XPAR 00431569007TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:49.327329 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 19 XPAR 00431569009TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:49.332585 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 10 CHIX 00431569010TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:49.824107 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 23 TRQX 00431569015TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:55.331357 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 21 TRQX 00431569037TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:55.335620 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 35 XPAR 00431569038TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:55.340199 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 13 CHIX 00431569039TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:58.432769 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 17 CHIX 00431569046TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:25:59.733335 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 11 BATE 00431569047TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:03.139483 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 22 TRQX 00431569492TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:03.143213 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 54 XPAR 00431569493TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:03.239496 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 50 XPAR 00431569494TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:06.846361 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 11 XPAR 00431569521TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:08.348640 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 50 XPAR 00431569533TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:12.756877 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 49 XPAR 00431569551TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:12.761039 +0100s FR0004035913 99,1600 EUR 23 TRQX 00431569552TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:12.856128 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 52 XPAR 00431569553TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:12.860200 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 48 XPAR 00431569554TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:12.864417 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 12 XPAR 00431569555TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:18.259913 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 55 XPAR 00431569569TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:18.264638 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 14 CHIX 00431569570TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:18.268914 +0100s FR0004035913 99,1800 EUR 24 XPAR 00431569571TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:18.272956 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 31 XPAR 00431569572TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:18.759608 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 19 XPAR 00431569573TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:28:22.966120 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 86 XPAR 00431569600TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:29:45.138730 +0100s FR0004035913 99,1800 EUR 10 CHIX 00431569910TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:29:56.848965 +0100s FR0004035913 99,2800 EUR 49 CHIX 00431569956TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:29:56.852797 +0100s FR0004035913 99,3000 EUR 22 XPAR 00431569957TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:29:56.856782 +0100s FR0004035913 99,3000 EUR 37 XPAR 00431569958TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:29:56.860885 +0100s FR0004035913 99,2600 EUR 19 BATE 00431569959TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:29:56.948708 +0100s FR0004035913 99,3000 EUR 27 CHIX 00431569960TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:09.364875 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 18 TRQX 00431570013TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:09.368697 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 32 XPAR 00431570014TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:23.978820 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 41 XPAR 00431570068TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:23.983978 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 20 CHIX 00431570069TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:36.296919 +0100s FR0004035913 99,1600 EUR 63 XPAR 00431570216TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:36.398455 +0100s FR0004035913 99,1600 EUR 50 XPAR 00431570217TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.014586 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 15 TRQX 00431570270TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.114823 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 10 XPAR 00431570271TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.119055 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 10 XPAR 00431570272TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.123335 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 90 XPAR 00431570273TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.127898 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 23 CHIX 00431570274TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.132009 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 50 XPAR 00431570275TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.136403 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 50 XPAR 00431570276TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.142137 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 34 XPAR 00431570277TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:53.915330 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 80 XPAR 00431570280TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:55.917675 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 25 TRQX 00431570286TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:30:55.921414 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 53 XPAR 00431570287TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:31:01.123681 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 25 XPAR 00431570314TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:31:03.526668 +0100s FR0004035913 99,2400 EUR 28 TRQX 00431570321TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:31:06.627716 +0100s FR0004035913 99,2200 EUR 21 TRQX 00431570322TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:31:13.029637 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 31 XPAR 00431570331TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:31:15.131307 +0100s FR0004035913 99,2000 EUR 38 BATE 00431570335TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:31:49.263396 +0100s FR0004035913 99,1400 EUR 6 TRQX 00431570487TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:32:41.704635 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 30 CHIX 00431570666TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:32:41.711049 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 25 CHIX 00431570667TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:32:42.404355 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 21 CHIX 00431570669TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:33:48.057637 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 18 TRQX 00431570839TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:33:48.061816 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 14 XPAR 00431570841TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:33:48.065698 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 10 XPAR 00431570842TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:33:48.070276 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 13 BATE 00431570843TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:38:15.702882 +0100s FR0004035913 99,3200 EUR 28 TRQX 00431571805TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:38:15.706722 +0100s FR0004035913 99,3200 EUR 10 TRQX 00431571806TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:38:15.710561 +0100s FR0004035913 99,3200 EUR 29 CHIX 00431571807TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:38:15.714182 +0100s FR0004035913 99,3000 EUR 37 XPAR 00431571808TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:14.729805 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 38 XPAR 00431572817TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:14.733712 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572818TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:14.737558 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 34 XPAR 00431572819TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:14.741387 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572820TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:15.733847 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572837TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:16.634384 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572848TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:17.036268 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572850TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:17.536587 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572851TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:18.236774 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 17 XPAR 00431572853TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:19.437597 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 10 XPAR 00431572855TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:19.441605 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 11 XPAR 00431572856TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:19.445958 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 42 CHIX 00431572857TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:24.743802 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 26 XPAR 00431572876TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:25.746130 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 37 XPAR 00431572884TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:27.049375 +0100s FR0004035913 99,4800 EUR 35 XPAR 00431572892TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:28.250291 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 45 XPAR 00431572894TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:34.059410 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 22 CHIX 00431572921TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:34.063202 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 72 XPAR 00431572922TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:34.362220 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 34 XPAR 00431572924TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:34.366802 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 62 XPAR 00431572928TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:34.371482 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 17 CHIX 00431572929TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:34.375529 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 79 XPAR 00431572930TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:35.764433 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 17 XPAR 00431572944TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:45.177780 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 72 XPAR 00431573000TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:45.181933 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 26 CHIX 00431573002TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:45.186098 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 6 CHIX 00431573003TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:49.483038 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 20 TRQX 00431573021TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:49.487151 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 9 TRQX 00431573022TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:42:49.584125 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 46 XPAR 00431573023TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:43:24.525255 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 102 XPAR 00431573197TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:43:24.529780 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 31 BATE 00431573198TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:43:24.534206 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 26 CHIX 00431573199TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:44:35.399386 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 70 XPAR 00431573494TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:44:35.404187 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 22 XPAR 00431573495TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:44:35.499656 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 81 XPAR 00431573496TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:44:35.503664 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 7 XPAR 00431573497TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:45:41.373404 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 50 XPAR 00431573742TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:45:41.377330 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 40 XPAR 00431573744TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:45:41.774172 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 70 XPAR 00431573748TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:46:26.720472 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 16 TRQX 00431573880TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:46:26.724522 +0100s FR0004035913 99,3600 EUR 97 XPAR 00431573881TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:50:56.180010 +0100s FR0004035913 99,3200 EUR 68 XPAR 00431574834TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:51:08.290177 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 12 TRQX 00431574871TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:51:08.294012 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 70 XPAR 00431574872TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 12:51:08.491023 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 51 XPAR 00431574873TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.194557 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 57 XPAR 00431576358TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.297649 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 39 XPAR 00431576359TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.395388 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 7 XPAR 00431576360TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.399213 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 237 XPAR 00431576361TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.403354 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 22 TRQX 00431576362TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.407162 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 53 XPAR 00431576363TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.411016 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 100 XPAR 00431576364TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.414767 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 101 XPAR 00431576365TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.496893 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 32 CHIX 00431576366TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:02.500937 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 21 BATE 00431576367TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:04.900024 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 32 XPAR 00431576377TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:04.904307 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 22 BATE 00431576378TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:04.908291 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 9 XPAR 00431576379TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:08.601623 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 65 XPAR 00431576390TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:22.117612 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 6 XPAR 00431576460TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:22.121605 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 36 XPAR 00431576461TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:00:47.246550 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 29 XPAR 00431576586TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:09.268306 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 67 XPAR 00431576707TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux 4/27 Prix unitaire Quantité Code Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise identifiant Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat (unité) achetée marché ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:09.272663 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 55 CHIX 00431576708TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:09.276764 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 83 XPAR 00431576709TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:32.496994 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 93 XPAR 00431576820TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:32.501260 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 25 XPAR 00431576821TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:32.505362 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 38 XPAR 00431576822TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:32.509306 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 187 XPAR 00431576823TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.002610 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 28 TRQX 00431576838TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.007465 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 52 BATE 00431576839TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.012064 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 115 XPAR 00431576840TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.016804 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 52 CHIX 00431576841TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.101456 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 50 XPAR 00431576842TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.105431 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 104 XPAR 00431576844TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.109856 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 35 TRQX 00431576845TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:01:38.114003 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 1 TRQX 00431576846TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:15.291724 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 22 XPAR 00431577207TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:15.295851 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 17 CHIX 00431577208TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:15.299745 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 30 XPAR 00431577209TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:30.906039 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 50 XPAR 00431577256TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:30.910382 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 17 XPAR 00431577257TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:31.006800 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 1 XPAR 00431577259TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:03:46.618760 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 50 XPAR 00431577305TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:04:34.563921 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 29 TRQX 00431577486TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:04:34.567827 +0100s FR0004035913 99,7000 EUR 56 XPAR 00431577487TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:04:34.571991 +0100s FR0004035913 99,6800 EUR 45 CHIX 00431577488TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:04:34.576043 +0100s FR0004035913 99,6600 EUR 29 BATE 00431577489TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:14.618920 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 140 XPAR 00431577685TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:14.623638 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 44 CHIX 00431577686TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:14.628744 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 32 TRQX 00431577687TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:14.718431 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 50 XPAR 00431577688TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:14.722678 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 93 XPAR 00431577689TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:14.727246 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 39 XPAR 00431577690TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:15.719921 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 25 CHIX 00431577693TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:18.123963 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 12 XPAR 00431577706TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:18.128245 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 16 XPAR 00431577707TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:24.229808 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 21 TRQX 00431577726TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:24.234084 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 97 XPAR 00431577727TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:28.032349 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 141 XPAR 00431577738TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:28.036804 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 25 CHIX 00431577739TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:28.133058 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 57 XPAR 00431577740TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:28.137440 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 26 CHIX 00431577741TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:28.141461 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 43 XPAR 00431577742TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:28.145405 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 2 XPAR 00431577743TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:32.736752 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 38 XPAR 00431577758TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:38.640557 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 70 XPAR 00431577778TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:43.043779 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 64 XPAR 00431577784TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:43.047565 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 50 XPAR 00431577785TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:43.051378 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 6 XPAR 00431577786TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:43.143339 +0100s FR0004035913 99,4600 EUR 35 XPAR 00431577787TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:46.847380 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 38 XPAR 00431577794TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:47.947754 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 39 XPAR 00431577801TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:47.951505 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 10 XPAR 00431577802TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:48.150635 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 77 XPAR 00431577805TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:48.154412 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 2 XPAR 00431577807TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:48.751152 +0100s FR0004035913 99,4400 EUR 52 XPAR 00431577812TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:55.055235 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 40 XPAR 00431577834TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:55.059287 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 50 XPAR 00431577835TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:05:55.154608 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 1 XPAR 00431577838TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:06.164582 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 12 XPAR 00431577879TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:06.168598 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 30 XPAR 00431577880TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:16.174998 +0100s FR0004035913 99,4200 EUR 31 XPAR 00431577903TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:32.888296 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 50 XPAR 00431577948TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:32.893772 +0100s FR0004035913 99,4000 EUR 12 XPAR 00431577949TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:49.400585 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 68 XPAR 00431577988TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:49.404813 +0100s FR0004035913 99,3400 EUR 59 TRQX 00431577989TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:49.408642 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 60 XPAR 00431577990TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:06:49.412482 +0100s FR0004035913 99,3800 EUR 41 XPAR 00431577991TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:06.011592 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 26 CHIX 00431578023TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:08.514267 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 48 XPAR 00431578041TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:08.518435 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 22 CHIX 00431578042TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:08.522426 +0100s FR0004035913 99,6000 EUR 24 CHIX 00431578043TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:37.334975 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 1 XPAR 00431578116TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:37.338969 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 45 XPAR 00431578117TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:37.343196 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 2 XPAR 00431578118TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:38.236297 +0100s FR0004035913 99,5800 EUR 22 XPAR 00431578119TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:39.937648 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 32 XPAR 00431578126TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:39.941873 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 20 TRQX 00431578127TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:39.946042 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 18 CHIX 00431578128TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:39.950259 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 10 TRQX 00431578129TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:39.954402 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 15 CHIX 00431578130TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:39.959156 +0100s FR0004035913 99,5000 EUR 27 BATE 00431578131TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:40.339101 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 21 XPAR 00431578135TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:40.841034 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 29 XPAR 00431578137TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:40.844873 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 33 XPAR 00431578138TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:41.542731 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 27 XPAR 00431578139TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:58.350783 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 68 XPAR 00431578173TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:58.450854 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 25 XPAR 00431578174TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:58.455966 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 63 XPAR 00431578175TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:58.552719 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 25 XPAR 00431578176TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:58.558456 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 1 XPAR 00431578177TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:07:59.454262 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 25 XPAR 00431578182TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:00.057512 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 25 XPAR 00431578197TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:00.061728 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 21 XPAR 00431578198TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:00.065656 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 1 XPAR 00431578199TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:00.657939 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 38 TRQX 00431578201TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:20.771761 +0100s FR0004035913 99,5200 EUR 83 XPAR 00431578257TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:32.477823 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 85 XPAR 00431578285TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:32.576539 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 100 XPAR 00431578286TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:32.580272 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 11 XPAR 00431578287TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:37.385577 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 111 XPAR 00431578313TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:37.389889 +0100s FR0004035913 99,5400 EUR 33 CHIX 00431578314TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:37.394035 +0100s FR0004035913 99,5600 EUR 89 XPAR 00431578315TRLO0-1 Couverture de plans destinés aux salariés et mandataires sociaux ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 20190624 13:08:37.398360 +0100s FR0004035913