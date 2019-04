Iliad : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Vendredi 5 avril 2019 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ILIAD (-2,81% à 96,06 euros)Faute d'un accord entre Altice et Iliad, la maison mère de Free, les chaînes et services associés de BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Business ne sont plus disponibles sur les Freebox. "Malgré notre position d'ouverture et la prolongation de la période de discussions, Free a refusé de négocier un accord de distribution des chaînes et services associés de BFM TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story", a commenté Altice dans un communiqué.