Iliad : Fibre Free disponible sur le RIP Berry Fibre Optique

13/06/2019 | 11:08

Le groupe de télécommunications Iliad annonce ce jeudi que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du Cher et de l'Indre desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) exploité par Berry Fibre Optique.



Tous les foyers desservis par Berry Fibre Optique, exploitant du réseau Très Haut Débit en Fibre construit par Berry Numérique dans le Cher et par le RIP 36 dans l'Indre seront ainsi éligibles à la Fibre Free.



La commercialisation des offres Free commence ce jour dans trois communes et sera proposée dès juillet à l'ensemble du RIP. Free proposera ainsi la Fibre à plus de 22.000 logements sur plus de 30 communes déjà desservies et sur toutes les communes prochainement déployées.



