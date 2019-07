Iliad : Fibre Free disponible sur un RIP en Alsace

02/07/2019 | 09:30

Iliad indique que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du Haut-Rhin et du Bas-Rhin desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Rosace, dans le cadre du projet Très Haut Débit à l'initiative de la Région Grand Est.



Free propose désormais la Fibre à plus de 50.000 logements sur plus de 130 communes déjà desservies par Rosace sur les deux départements. Cet été, une deuxième phase d'ouverture est prévue pour commercialiser progressivement 80.000 logements supplémentaires.



En Alsace, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles sur plus de 220.000 logements déployés par l'opérateur historique en zone AMII et sur 100.000 foyers situés sur la Zone Très Dense de Strasbourg.



