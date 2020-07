Iliad : Free a présenté sa nouvelle box Internet

07/07/2020 | 14:40

L'opérateur Free, filiale du groupe Iliad, annonce ce mardi le lancement d'une nouvelle box Internet, baptisée Freebox Pop.



Cette box est accompagnée d'un player TV tournant sous Android 9, bénéficiant d'un chromecast intégré pour faciliter le streaming à partir d'un appareil mobile. Il supporte par ailleurs la 4K HDR et le Dolby Vision.



La Freebox Pop est disponible dès maintenant au prix de 29,99 euros par mois (puis, au bout d'un an, 39,99 euros). Cette offre est sans engagement.



