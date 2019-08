Iliad : Free pourrait couper les chaînes Altice dès vendredi

14/08/2019 | 12:17

Selon des informations publiées ce mercredi par le Figaro, Free, filiale et tête de proue du groupe Iliad, pourrait cesser, dès vendredi soir, de diffuser les chaînes du groupe Altice.



La raison ? La décision d'Altice, maison-mère de l'opérateur SFR, de demander une rémunération aux autres opérateurs pour obtenir le droit de diffuser BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Décision appuyée par le Tribunal de grande instance, qui a condamné Free à 100.000 euros d'astreinte par jour s'il continue de diffuser les chaînes en question après le 27 août. Altice semble donc décidé, selon le Figaro, à prendre les devants.



Une manière de mettre la pression sur Altice ? Si aucun accord ne devait être trouvé entre les deux groupes, celui de Patrick Drahi pourrait perdre une part non-négligeable de son audience : Free était, fin 2018 et selon le Journal du Net, le deuxième opérateur haut-débit et très haut-débit en France, derrière Orange et devant... SFR. A moins que le conflit ne finisse par profiter à l'opérateur au carré rouge, si tant est que devoir se passer de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story soit une raison, pour les utilisateurs, de changer de fournisseur...





