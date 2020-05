Iliad : Free renforce le forfait 2 heures en raison du covid

12/05/2020 | 12:20

Free, filiale du groupe Iliad, annonce ce mardi que ses abonnés au forfait 2 heures bénéficieront jusqu'au 11 juin des appels illimités, en raison de la crise sanitaire actuelle.



L'enveloppe d'Internet inclus revient à 50 Mo/mois.



'Par ailleurs, Free prolonge les initiatives lancées au début de la crise sanitaire pour les abonnés au Forfait Free (4 fois plus de data 4G en Europe et augmentation à 1 Mbit/s du débit 4G au-delà de l'enveloppe Internet inclus pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go) et ce, jusqu'au 11 juin prochain', précise Free.



