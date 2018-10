Iliad : Iliad Italia obtient un portefeuille de fréquences 5G dans le cadre des enchères en Italie

Paris, le 3 octobre 2018

Iliad Italia obtient un portefeuille de fréquences 5G

dans le cadre des enchères en Italie

Le Ministère du Développement économique italien (MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico) a communiqué hier soir les résultats de l'appel d'offre sur les fréquences mobiles pour la 5G en Italie. Iliad Italia, filiale du Groupe Iliad s'est vu attribuer les fréquences suivantes :

10 MHz dans la bande de fréquences 700 MHz ;

20 MHz dans la bande de fréquences 3,6-3,8 GHz ;

200 MHz dans la bande de fréquences 26,5-27,5 GHz.

Iliad Italia renforce son portefeuille de fréquences afin de poursuivre sa dynamique d'innovation, de développer rapidement une offre 5G et de répondre à la demande croissante de débit en Italie.

Le montant total engagé par Iliad pour l'acquisition de ce portefeuille de fréquences est de 1 193 millions d'euros. Selon les règles fixées pour les enchères et la Loi de Finances 2018 italienne (L.205/2017), les montants décaissés s'étaleraient sur la période 2018-2022 selon l'échéancier ci-dessous :

en m€ 2018 2019 2020 2021 2022 Décaissements 143 6 34 17 993

Cette structure de paiement permet :

d'aligner les décaissements avec le développement des activités mobiles d'Iliad Italia,

de limiter les décaissements à 201 millions d'euros sur la période 2018-2021,

et ainsi de maintenir une structure financière et une liquidité solides au niveau du Groupe sur la période 2018-2022, assurées par la génération importante de trésorerie à venir des activités françaises à partir de 2020.

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,6 millions d'abonnés mobiles au 30/06/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait 635 000 abonnés au 30 juin 2018.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

