Iliad : KfW IPEX-Bank et Iliad renforcent leur partenariat avec la mise en place d'un nouveau prêt de 150M

À propos de KfW IPEX-Bank

Au sein du groupe KfW, KfW IPEX-Bank est responsable du financement de projets et d'exportations à l'international. Sa fonction consistant à apporter un financement au développement de l'économie allemande et européenne découle du mandat confié à KfW. Elle propose des financements à moyen et à longs terme en soutien des principales industries exportatrices, du développement d'infrastructures économiques et sociales, et de projets de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. KfW IPEX-Bank opère en tant que filiale légalement indépendante et joue un rôle important dans l'accomplissement de la mission de promotion du développement confiée au groupe KfW. Elle est représentée dans les principales instances économiques et financières à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.kfw-ipex-bank.de