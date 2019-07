Iliad : La Fibre Free arrive sur le réseau d'Auvergne-Numérique

En Auvergne, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles sur plus de 130 000 logements en Zone Très Dense et en zone AMII (Clermont-Ferrand, Riom, Le Puy-en-Velay, Aurillac, Saint-Flour, Moulins, Vichy, Montluçon).

Free propose désormais la Fibre à plus de 105 000 logements sur plus de 80 communes déjà desservies par Auvergne-Numérique sur les quatre départements.

A la fin de l'été, la Fibre Free sera disponible sur plus de 270 000 logements sur les départements du Puy-de-Dôme,Haute-Loire, Cantal et Allier.

A propos de Free

Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d'abonnés (dont 6,4 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 3,3 millions d'abonnés au 31 mars 2019.

Offre Fibre soumise à conditions, sous réserve d'éligibilité et de raccordement effectif du domicile de l'abonné. Voir conditions et éligibilité sur free.fr.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l'opérateur d'immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d'achèvement.

Offre Freebox mini 4K : 14,99€/mois pendant 12 mois puis 34,99€/mois, engagement 1 an. Frais de mise en service : 49€. Frais

de résiliation : 49€.

1Technologie Fibre 10G-EPON, débits maximum théoriques 8 Gbit/s en réception et 600 Mbit/s en émission, sous réserve d'équipements compatibles.

1033 : appel et service gratuits.

