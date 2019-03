Iliad : La valeur du jour à Paris - ILIAD mal orienté après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad n’aura pas réussi à convaincre. La maison mère de Free recule de 1,48% à 89,16 euros sur la place de Paris et signe l'une des plus fortes baisses du SBF 120, dans le sillage de performances financières 2018 contrastées et d’un objectif de trésorerie pour 2020 révisé à la baisse. Ainsi, le groupe de télécommunications a publié un bénéfice net en repli de 18,5% à 330 millions d’euros et un Ebitda consolidé, qui perd 1,2% à 1,76 milliard d’euros. Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 4,89 milliards d'euros, en progression de 0,6%.Pénalisé par un contexte très concurrentiel en France, entrainant une baisse du nombre d'abonnés ainsi que du revenu moyen par abonné, Iliad a notamment déclaré envisager la cession de 5 700 tours.Dans ce contexte, "Le groupe pourrait retirer entre 1,5 milliard et 1,7 milliard d'euros si l'on prend les ratios habituels, notamment ceux observés lors de la cession de Bouygues à Cellnex", a précisé Oddo BHF, qui reste à l'Achat.Dans le sillage d'une année de "transition", le groupe annonce un nouveau cycle de croissance et d'innovation pour l'exercice en cours.Iliad vise, en France, un retour à la croissance du chiffre d'affaires, ainsi qu'une accélération de la croissance de l'Ebitda en 2019.Toutefois, Iliad table sur une solde Ebitda-Investissements de plus de 800 millions d'euros en 2020, bien qu'il visait plus d'un milliard d'euros auparavant."Au total, pas mal d'annonces ce matin, la plupart plutôt rassurantes, même si les chiffres restent mauvais, on a le sentiment cette fois d'avoir vraiment touché le point bas", a ajouté Oddo BHF.