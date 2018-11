Iliad : La valeur du jour à Paris - ILIAD rassure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad grimpe de 6,53% à 106,25 euros, et signe la plus forte hausse du SRD et du SBF 120 dans le sillage d'une publication trimestrielle en demi-teinte. L'opérateur a continué de perdre des abonnés, mais dans une moindre mesure par rapport au deuxième trimestre, ce qui rassure les investisseurs. Un trimestre marqué par "les premiers effets positifs" de la nouvelle approche commerciale initiée en juin dernier selon le groupe, qui a par ailleurs confirmé ses objectifs 2018.Le groupe fait état d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre en croissance de 1,7% à 1,24 milliard. Celui-ci a été tiré par la contribution de l'Italie, dont les revenus s'élèvent à 46 millions. Plus de 2,23 millions d'abonnés ont été recrutés en quatre mois. Toutefois, la France accuse un repli de 2,1% à 1,19 milliard, impacté par l'intensité promotionnel sur les offres d'entrée de gamme, et les pertes d'abonnés.Mais des pertes moindres qu'au trimestre précédent. En effet Iliad a fait état de perte mobiles de 90 000 abonnés au troisième trimestre contre 200 000 au deuxième trimestre et des pertes haut débit de 14 000 au troisième trimestre contre 28 000 au deuxième trimestre." Iliad a subi d'importantes pertes d'abonnés lors de la campagne de rentrée scolaire en septembre, compensant ainsi la tendance positive de juillet-août, précédemment soulignée par l'entreprise. Cependant, les nouvelles initiatives commerciales lancées depuis le mois de juin semblent montrer un certain résultat permettant une amélioration de la tendance par rapport au deuxième trimestre" souligne UBS qui réitère sa recommandation Achat, assortie d'un objectif de cours de 200 euros.Par ailleurs, le groupe a confirmé son objectif d'un solde d'Ebitda-investissements France à environ 1 milliard d'euros à partir de 2020. Il prévoit toujours par ailleurs une marge d'Ebitda France en hausse en 2018 et de plus de 40% en 2020.