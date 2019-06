Iliad : Membre Fondateur initial de l'Association Libra

En s'appuyant sur ses infrastructures techniques et le savoir-faire de ses équipes, Iliad a vocation à être l'un des nœuds de validation du réseau Libra. La contribution d'Iliad en tant qu'opérateur européen reflète la dimension décentralisée et multilatérale de ce projet collaboratif.

Le but de l'Association est de fournir un cadre de gouvernance pour le réseau, de faciliter le fonctionnement de la blockchain, de gérer la Réserve et d'aider au développement de l'écosytème. Elle aura pour mission de coordonner la feuille de route technique du réseau Libra, de préparer la transition vers une blockchain totalement ouverte (c'est à dire une gouvernance « non permissionnée » et une gestion de réserve automatisée) tout en assurant à terme un rôle égal entre Membres Fondateurs.

Le réseau Libra reposera sur une blockchain open-source sécurisée, évolutive et fiable qui permettra l'émergence d'un nouvel écosystème financier avec de nouveaux usages en faveur de l'innovation et de l'inclusion financière.

L'Association a pour ambition de faciliter le développement de la blockchain Libra et de gérer la Réserve. Cette Association est une organisation indépendante à but non lucratif constituée d'entreprises de référence, d'organisations multilatérales et d'institutions académiques réparties géogaphiquement. Les Membres Fondateurs initiaux sont à ce jour (par secteur d'activité) :

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destination…). En décembre 2018, Free a lancé la Freebox Delta, un concentré d'innovations avec la technologie Fibre 10G, l'agrégation xDSL/4G, le son d'exception Devialet etc. Free est le 1er opérateur alternatif Fibre en France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,4 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,3 millions d'abonnés au 31 mars 2019.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

A propos de Libra

Libra est à la fois une monnaie mondiale et une infrastructure financière qui peut rendre service à des milliards de personnes. Libra sera bâtie sur une blockchain sécurisée, évolutive et fiable. Cette blockchain sera ouverte aux développeurs et aux entreprises afin qu'ils puissent créer de nouveaux produits de services financiers inclusifs, pour les populations du monde entier. La monnaie sera adossée à une réserve d'actifs réels, garantissant faible volatilité, acceptation mondiale et fongibilité. Ce nouvel écosystème, dont le lancement est prévu en 2020, sera régi par une organisation indépendante, l'Association Libra, qui sera chargée de faciliter le développement du Réseau Libra et de gérer la Réserve Libra. L'Association siègera à Genève, en Suisse. Les membres de l'Association Libra seront géographiquement répartis et diversifiés et comprennent des entreprises, des organisations à but non lucratif et multilatérales et des institutions académiques. Le groupe

d'organisations initiales quitravailleront ensemble à la rédaction de la charte finale de l'Association et deviendront ainsi "Membres Fondateurs" une fois celle-ci finalisée, est le suivant : Paiements : Mastercard, PayPal, PayU (filiale fintech de Naspers), Stripe, Visa ; Technologies et Places de marché : Booking Holdings, eBay, Facebook/Calibra, Farfetch, Lyft, Mercado Pago, Spotify Technology S.A, Uber Technologies, Inc ; Télécommunications : Iliad, Vodafone Group ; Blockchain : Anchorage, Bison Trails, Coinbase, Inc, Xapo Holdings Limited ; Capital-risque

Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures ; Organisations à but non lucratif et multilatérales, et institutions universitaires : Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps, Women's World Banking.

