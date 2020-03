Iliad : Rapport de gestion 2019 0 17/03/2020 | 08:05 Envoyer par e-mail :

L'application de la norme IFRS 16 a conduit le Groupe à faire évoluer son indicateur financier de rentabilité, depuis le 1er janvier 2019, vers l'EBITDAaL (EBITDA after Leases) ANALYSE DE L'ACTIVITE DU GROUPE ET DU RESULTAT PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES En millions d'euros 2019 2018 COMPTE DE RESULTAT Chiffre d'affaires total 5 332 4 891 Chiffre d'affaires services 4 692 5 115 EBITDAaL 1 654 1 755 Résultat opérationnel courant 444 690 Résultat net 1 726 330 Résultat net Part du Groupe 1 719 323 BILAN Actifs non-courants 13 384 9 960 Actifs courants 4 209 1 277 Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 593 181 Actifs destinés à être cédés 563 15 Total de l'actif 18 156 11 252 Capitaux propres 5 231 3 606 Passifs non-courants 7 315 4 974 Passifs courants 5 610 2 672 Passifs détenues en vue d'être cédés - - Total du passif 18 156 11 252 TRESORERIE Capacité d'autofinancement 2 186 1 693 Droits d'utilisation et intérêts sur dettes locatives - Impact IFRS 16 - 585 - Investissements France - 1 607 - 1 555 Investissements Italie - 369 - 261 Investissements fréquences1 - 252 - 605 Flux net de trésorerie Groupe (avant variation de l'endettement et dividendes) 430 - 1 444 Dividendes - 59 - 40 Endettement net 3 983 3 609 1 Dont 225 millions d'euros (2019) et 61 millions d'euros (2018) en Italie 2 1 PRESENTATION GENERALE DU GROUPE En 20 ans, le Groupe iliad (le « Groupe ») a connu une très forte croissance en France, avec de nombreuses évolutions technologiques et commerciales, il est passé d'un fournisseur d'Internet fixe bas débit à un fournisseur intégré fixe et mobile Très Haut Débit en priorisant les déploiements des dernières technologies et en commercialisant des offres simples. En 2018, le Groupe s'est étendu géographiquement en Italie, recrutant plus de 2,8 millions d'abonnés la 1ère année. En 2019, le Groupe iliad a continué en Italie à recruter fortement, ajoutant plus de 2,4 millions de nouveaux abonnés sur l'année pour compter à fin 2019 environ 5,3 millions d'abonnés. Le Groupe iliad est ainsi devenu en 20 ans un des principaux acteurs des communications électroniques en France et en Italie, avec plus de 25 millions d'abonnés, un chiffre d'affaires de 5,34 milliards d'euros en 2019, et plus de 11 000 salariés. La société iliad SA est la société mère du groupe iliad présent sous les marques commerciales Free en France et iliad en Italie. iliad SA est coté depuis 2004 sur Euronext Paris (symbole ILD). Depuis le lancement de ses activités en Italie, le Groupe dispose de deux secteurs géographiques distincts : Secteur France Fort du succès de ses offres Haut Débit et Très Haut Débit sous la marque Free, le Groupe iliad s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché des télécommunications fixes en France. Avec le lancement en 2012 de ses offres mobiles, le Groupe est devenu un opérateur intégré présent à la fois dans le Haut et Très Haut Débit fixe et dans le mobile. Sur ces deux segments d'activité, le Groupe a forgé son succès autour des piliers suivants : simplicité des offres, excellent rapport qualité / prix et innovation. Secteur Italie Le 29 mai 2018, le Groupe a lancé son offre de téléphonie mobile en Italie et disposait, au 31 décembre 2019, de 5,3 millions d'abonnés. Au cours de l'année 2019, le Groupe y a généré 427 millions d'euros de chiffre d'affaires. À diverses reprises dans ce rapport de gestion les notions suivantes sont utilisées : EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l'impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions. Chiffre d'affaires facturé à l'abonné : chiffre d'affaires généré par la vente de services à l'abonné. Ces indicateurs sont utilisés par le Groupe comme mesure de la performance opérationnelle. 3 1.1 Formation du chiffre d'affaires France Offres fixes (Haut Débit et Très Haut Débit) Dans la continuité de 2018 où le Groupe avait mis en place une nouvelle approche commerciale plus rationnelle en termes de prix et de promotions (accordant une remise automatique sur les 12 premiers mois sur ses offres Haut Débit et Très Haut Débit hormis sur son offre premium), le Groupe a axé en 2019 sa stratégie commerciale sous le sceau de la différentiation par l'innovation (lancement de la Freebox Delta et de la Freebox One en décembre 2018 avec les premières retombées positives en 2019) et la Fibre Free où ses investissements importants au cours de la dernière décennie ont placé le Groupe comme 1er recruteur Fibre sur le marché français en 2019, renforcant son statut de premier opérateur alternatif sur la Fibre. Ainsi, au 31 décembre 2019, le Groupe propose désormais 5 offres fixes principales (la Freebox Delta se déclinant sous 2 versions): Freebox Crystal Freebox mini 4K Freebox Révolution Freebox One Freebox Delta S Freebox Delta INTERNET Fibre Optique P P P P(Fibre 10GB EPON)) P(Fibre 10GB EPON)) xDSL+4G P P ADSL2+ P P P P P P VDSL2 P P P P P WI-FI P P P P P P TV Freebox TV (+ de 220 chaines) Option P P P P P Netflix Option Option P P P Amazon Prime P P TV by CANAL Panorama (+ myCANAL) P P P Compatible 4K P Option 4K HDR 4K HDR 4K HDR Stockage 250 Go 1 To (option) 1 To (option) 1 To (option) Lecteur Blu-Ray™ P Replay Option P P P P P Accès VOD Option P P P P P SON Système son Devialet P ASSISTANT VOCAL Amazon Alexa P P OK Freebox P P Assistant Google P MAISON CONNECTÉE Centrale domotique P P P Pack sécurité Option Option APPELS ILLIMITÉS Vers fixes de + de 110 destinations P P P (1) P (1) P (1) P (1) Vers mobiles de France métrop et DOM Option LECTURE ET PRESSE Bouquet Cafeyn by LeKiosk Youboox One (gratuit jusqu'au 31/01/20 x PRIX MENSUEL 12 premiers mois 9,99 € 14,99 € 19,99 € 29,99 € 39,99 € 49,99 € Après 12 mois 24,99 € 34,99 € 44,99 € 39,99 € 39,99 € 49,99 € + Algérie et Tunisie 5h Selon l'éligibilité de la ligne de l'abonné, les offres de Free sont compatibles avec les différentes technologies Haut débit et Très Haut débit: via la Fibre optique (FTTH) qui, permet aux abonnés de bénéficier d'un accès à Internet à Très Haut Débit (THD) (jusqu'à 10 Gbit/s en réception et jusqu'à 400 Mbit/s en émission) ;

via ADSL qui permet aux abonnés d'accéder à l'Internet avec un débit minimum de 2 Mbit/s, pouvant atteindre les 22,4 Mbit/s dans les zones dégroupées, et 17,6 Mbit/s dans les zones non dégroupées en fonction de l'éligibilité de la ligne (débits IP) ;

via VDSL2 qui permet aux abonnés en zones dégroupées et ayant des lignes courtes d'atteindre des débits allant jusqu'à 100 Mbit/s en réception et 40 Mbit/s en émission ;

via xDSL/4G permettant de coupler le signal xDSL avec un signal 4G dans les zones où le débit est bas, permettant à l'abonné de bénéficier d'une vitesse jusqu'à 10 fois plus rapide que l'ADSL. 4 Depuis le 24 Septembre 2019, le Groupe propose à ses abonnés une Box 4G+ (29,99€ par mois) permet de se connecter à Internet en très haut débit et en toute facilité. Avec cette offre, Free s'adresse aux personnes situées dans des zones non éligibles à la Fibre où les débits Internet fixe sont faibles mais qui bénéficient d'une bonne couverture 4G+. Les offres du Groupe permettent aux abonnés, selon le forfait choisi, de bénéficier des services présentés ci-après : La téléphonie: tous les abonnés bénéficient d'un service de téléphonie comprenant les appels émis depuis leur Freebox vers les numéros fixes en France métropolitaine (hors numéros courts et spéciaux), ainsi que vers les lignes fixes de plus de 110 destinations selon le forfait. De plus, différentes offres sont proposées aux abonnés afin de bénéficier de la gratuité ou de la forfaitisation des appels émis vers les mobiles en France métropolitaine ;

tous les abonnés bénéficient d'un service de téléphonie comprenant les appels émis depuis leur Freebox vers les numéros fixes en France métropolitaine (hors numéros courts et spéciaux), ainsi que vers les lignes fixes de plus de 110 destinations selon le forfait. De plus, différentes offres sont proposées aux abonnés afin de bénéficier de la gratuité ou de la forfaitisation des appels émis vers les mobiles en France métropolitaine ; Free propose la plus importante offre audiovisuelle du marché en permettant à ses abonnés d'accéder à un service de télévision comprenant au total près de 600 chaînes. Freebox TV permet de recevoir dans son offre de base 220 chaînes. Avec l'offre TV by CANAL Panorama, 60 chaines sont ajoutées dont 30 exclusives à l'offre Freebox TV. Environ 240 chaînes Haute Définition et plus de 100 chaînes en service de rattrapage viennent enrichir ces bouquets ;

Free propose à ses abonnés d'accéder à de nombreux services à valeur ajoutée comme la télévision de rattrapage (Freebox Replay), la vidéo à la demande (VOD), les services de vidéo à la demande comme Netflix (S-VOD), l'abonnement aux bouquets et chaînes payantes (Canal+, BeIn Sport…) ou des jeux vidéo. L'offre TV by CANAL permet en outre aux abonnés d'accéder à plus de

100 chaînes en replay et de 8 000 contenus à la demande, quel que soit leur écran (smartphone, tablette, Xbox 360 et Xbox One, PC/MAC). L'offre Famille by CANAL permet de décliner l'offre TV by

CANAL, exception faite des chaînes sports, aux abonnés Freebox Crystal et Mini 4K ;

100 chaînes en replay et de 8 000 contenus à la demande, quel que soit leur écran (smartphone, tablette, Xbox 360 et Xbox One, PC/MAC). L'offre Famille by CANAL permet de décliner l'offre TV by CANAL, exception faite des chaînes sports, aux abonnés Freebox Crystal et Mini 4K ; Free propose des nouveaux usages pour le foyer avec l'inclusion de LeKiosk et de la presse en illimité (Freebox Delta), de Netflix (Freebox Delta et One), de piloter sa box grâce à la voix avec les assistants Ok Freebox et Alexa (Freebox Delta) et Google assistant (mini 4K). Enfin, le Groupe s'est lancé dans la domotique en 2018 avec l'ajout d'un hub domotique (Delta et Delta S) couplé à un pack sécurité pour veiller et surveiller son domicile.

L'hébergement , qui correspond (i) à la mise à disposition d'un serveur dédié aux particuliers souhaitant sécuriser leurs données, ou (ii) à l'hébergement de sites internet ainsi qu'à l'achat / la revente de noms de domaines s'adressant essentiellement aux particuliers ou aux très petites entreprises ayant un besoin d'espace de stockage relativement faible. Ces services sont facturés sur la base d'un abonnement mensuel ou annuel selon les offres ; Offres aux entreprises L'activité d'hébergement du Groupe se décline sous trois activités, chacune représentée par une marque: L'hébergement , qui correspond à la mise à disposition d'un serveur dédié aux petites et moyennes entreprises souhaitant sécuriser leurs données. Ce service est facturé sur la base d'un abonnement mensuel ou annuel selon les offres ;

, qui correspond à la mise à disposition d'un serveur dédié aux petites et moyennes entreprises souhaitant sécuriser leurs données. Ce service est facturé sur la base d'un abonnement mensuel ou annuel selon les offres ; La colocation , cette prestation de service consiste à mettre à disposition des espaces au sein d'un datacenter, ainsi que la capacité électrique associée, pour héberger des baies et serveurs appartenant généralement au client final ;

, cette prestation de service consiste à mettre à disposition des espaces au sein d'un datacenter, ainsi que la capacité électrique associée, pour héberger des baies et serveurs appartenant généralement au client final ; Le Cloud Computing , qui correspond à l'accès, via un réseau de communications électroniques, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables. L'offre « Scaleway » s'inscrit dans cette logique avec des serveurs qui peuvent aussi bien être virtualisés que physiques et dédiés. Au cours du premier semestre 2019, le Groupe a renforcé sa position sur le marché des entreprises à travers l'acquisition d'une participation majoritaire dans Jaguar Network (75% du capital), pour un prix d'acquisition d'un peu moins de 100 millions d'euros. 5 Cette acquisition permet au Groupe d'adresser plus largement le marché des entreprises en France, en développement des offres d'accès et des services innovants et compétitifs. Elle offre également des synergies importantes en termes d'investissement, d'innovation et de savoir-faire. Offres mobiles En 2019, le Groupe a continué de mettre l'accent sur l'amélioration du mix d'abonnés en faveur du Forfait Free 4G illimité. Ce focus passe notamment par le maintien, depuis 2018, d'une offre intermédiaire (qui était de 8,99 euros/mois jusqu'en octobre 2019 et révisée à 9,99 euros/mois depuis) avec migration automatique sur le Forfait Free 4G illimitée au bout de 12 mois, entraînant ainsi une amélioration du chiffre d'affaires facturé aux abonnés. De même, nous avons intensifié et poursuivi nos campagnes de migration proactive des abonnés 2 euros sur le forfait Free 4G illimitée. Ainsi au 31 décembre 2019, le Groupe proposait les offres mobiles suivantes : Forfait 2€ Conditions Sans engagement d'engagement Téléphonie (de France et 120 minutes d'appels (y compris vers les depuis l'Europe et DOM, mobiles des États-Unis, du Canada des DOM vers les fixes et mobiles et de la Chine et vers les fixes de 100 en France, Europe et destinations internationales) DOM) SMS/MMS en France Illimités métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM vers la France métropolitaine, Europe et DOM Internet 50 Mo par mois en 3G/4G depuis la France et 50 Mo depuis l'Europe et les DOM Prix 2 euros / mois Forfait Free 4G Sans engagement Illimitée (y compris vers les mobiles des États- Unis, du Canada, des DOM et de Chine, vers les fixes de 100 destinations internationales et depuis les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Israël et la Nouvelle- Zélande vers les fixes et mobiles du mêmepays et de France métropolitaine) Illimités 4G en illimité en France (100 Go par mois pour les non abonnés Freebox) et 25 Go parmois depuis Europe, DOM et 17 autres destinations 19,99 euros / mois (15,99 euros / mois pour les abonnés Freebox) Le Groupe propose son forfait Free 4G illimitée en série spéciale, c'est la Série Free 4G, à 9,99 euros/mois pour une durée de 12 mois, moyennant moins de destinations en roaming et d'Internet mobile (50 ou 60 Go inclus selon les séries), avant migration automatique sur le forfait Free 4G illimitée (100 Go pour les non abonnés Freebox). Ventes d'équipements (téléphones mobiles et players Delta) Téléphones mobiles : Le Groupe propose une sélection des derniers téléphones mobiles. Dans une logique de transparence et afin de permettre à ses abonnés de choisir librement le forfait de leur choix avec le téléphone de leur choix, le téléphone est proposé séparément du forfait. L'abonné peut dès lors choisir d'acquérir ou non un téléphone. Plusieurs solutions s'offrent à lui : acheter un terminal au comptant ; 6 acheter un terminal en étalant son paiement : 4 fois sans frais ou 24 fois, selon les modèles de terminaux ; louer un terminal : pour les smartphones haut de gamme, les abonnés ont la possibilité de louer leur mobile pendant un minimum de 24 mois. Selon le terminal, l'abonné effectue un paiement initial d'un montant compris entre 89 et 399 euros puis doit régler une mensualité comprise entre 12 et 30 euros (selon le terminal) pendant 24 mois. Au terme de cette période, l'abonné peut au choix, (i) renvoyer son terminal et bénéficier d'une nouvelle location avec un terminal de dernière génération, ou (ii) prolonger la location de son terminal. Dans tous les cas, le Groupe reconnaît le chiffre d'affaires correspondant lors de la réception du téléphone mobile par l'abonné. Players Delta : Dans le cadre de son offre Freebox Delta, l'abonné devient propriétaire de son player Delta facturé au prix de 480 euros. L'abonné peut choisir librement son mode de règlement entre les différentes options proposées (comptant ou étalé sur 4 mois ou 48 mois). Dans tous les cas, le Groupe reconnaît le chiffre d'affaires correspondant lors de la réception du Player par l'abonné. Italie Depuis le 29 mai 2018, date du lancement de son offre mobile en Italie, le Groupe a rencontré un succès commercial incontestable et a terminé 2019 avec près de 5,3 millions d'abonnés soit environ 7% du marché mobile italien (hors machine-to-machine). Ainsi, iliad Italia a lancé en mai 2018 une offre unique à 5,99 euros/mois (appels et SMS illimités, 30 Go/mois et 2 Go/mois depuis l'Europe), avec 9,99 euros de frais d'activation de la carte SIM. iliad Italia a ensuite fait évoluer son offre, en proposant 40 Go/mois pour 6,99 euros/mois. Depuis le 6 septembre 2018 (tarif encore en vigueur à fin 2019), iliad Italia propose une offre à 7,99 euros/mois intégrant : les appels illimités vers les mobiles et fixes d'Italie, vers les mobiles des États-Unis et du Canada, vers les fixes de plus de 60 destinations internationales ainsi que depuis l'Europe vers les fixes et mobiles d'Italie et d'Europe ; SMS illimités en Italie et depuis l'Europe vers l'Italie et l'Europe ; 50 Go/mois d'Internet mobile en 3G/4G/4G+ et 4 Go/mois d'Internet mobile depuis l'Europe ; Cette offre est sans engagement, sans coûts cachés, garantie à vie, et inclut les services comme la messagerie vocale, la présentation du numéro et le suivi conso. Cette offre a été conçue principalement pour les abonnés souhaitant être libres d'appeler et de naviguer en 4G/4G+ à un prix très compétitif. Dans le cadre de cette offre, l'abonné dispose également d'Internet mobile pour naviguer en Europe et de minutes illimitées vers l'international. Le Groupe propose également une offre centrée sur la voix au tarif le plus bas du marché sur ce segment : Minutes d'appels en Italie et vers plus de 60 destinations internationales dont les fixes et mobiles USA et Canada, ainsi que depuis l'Europe vers les fixes et mobiles d'Italie et Europe ; SMS/MMS illimités en Italie et depuis l'Europe vers l'Italie et l'Europe ; 7 40 Mo d'Internet mobile en 4G/4G+ et 40 Mo supplémentaires en roaming en Europe. Par ailleurs, le Groupe propose en Italie une sélection des derniers iPhone Apple (iPhone XR, XS, XS Max, 11 et 11 Pro). Dans une logique de transparence et afin de permettre à ses abonnés de choisir librement l'offre mobile de leur choix avec le téléphone de leur choix, le téléphone est proposé séparément de l'offre mobile. L'abonné peut dès lors choisir d'acquérir ou non un téléphone. 1.2 Principaux coûts opérationnels du Groupe France Principaux coûts opérationnels des offres fixes du Groupe Coûts liés aux offres DSL Il existe différents coûts opérationnels liés aux offres DSL proposées par le Groupe, suivant que l'abonné soit dégroupé ou non, c'est-à-dire transitant sur le réseau propre du Groupe (hors boucle locale), ou dépendant d'une offre de gros proposée par l'opérateur historique. Aujourd'hui la quasi-totalité de la base d'abonnés DSL du Groupe est en dégroupage total. Dans ce cadre, le Groupe supporte le coût de la location de la paire de cuivre à l'opérateur historique, qui est de 9,27 euros par mois et par ligne, ainsi que des coûts de maintenance. Coûts liés aux offres Fibre Dans les zones très denses, à mesure du déploiement de son réseau, le Groupe propose à ses abonnés, dans les zones éligibles, de migrer sur une offre Fibre. La marge brute et la marge d'exploitation avant amortissements des immobilisations sur ce type d'offre sont plus élevées que sur les offres DSL, le Groupe n'ayant plus à supporter les coûts opérationnels liés à la location de la paire de cuivre à l'opérateur historique. L'objectif du Groupe consiste ainsi à maximiser la proportion de ses abonnés en Fibre, dans les zones éligibles, lorsque cela est techniquement possible. Dans les zones de co-financement et zones RIP, la mise en place du partenariat avec Infravia via la société Investissements dans la Fibre des Territoires ("IFT" détenue à 49% par le Groupe iliad, voir aussi en 1.3.ii) depuis le mois de février 2020 modifie le modèle économique qui prévalait jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, et afin d'optimiser son niveau d'investissement, le Groupe était amené à procéder à certains arbitrages, en choisissant, à l'ouverture de certaines zones, de recourir à de la location en sus des investissements qu'il réalise. Dans ce cas, le coût opérationnel supporté par le Groupe était plus important que dans le cas où il co-investissait. Dorénavant, le Groupe iliad recourra automatiquement à la location via IFT qui aura la charge de son côté de co-investir. Ce nouveau modèle implique des coûts opérationnels moyens généralement supérieurs au modèle qui prévalait jusqu'en 2019 mais compensés pour le Groupe iliad par des investissements optimisés et une bonne visibilité sur sa structure de coûts. Principaux coûts opérationnels des offres mobiles du Groupe Les coûts d'interconnexions des terminaisons d'appels vocaux mobiles et SMS Le coût de la terminaison d'appel est de 0,74 centime d'euro et le coût de la terminaison SMS est de 1 centime par SMS sur l'année 2019. Les coûts d'itinérance Le Groupe supporte le coût de la prestation d'itinérance. Cette prestation d'itinérance 2G et 3G a été définie dans le cadre d'un contrat signé avec l'opérateur historique en 2011. Le contrat a été prolongé depuis juin 2016, afin de mettre en œuvre le désengagement progressif de Free Mobile de l' itinérance 2G/3G sur le réseau d'Orange. Ce désengagement prend notamment la forme d'une diminution progressive et forte des débits internet maximum par abonné en itinérance, qui plafonnent désormais à 8 384 kbit/s. Cette prolongation avec des débits réduits permet d'organiser une extinction ordonnée de la prestation d'itinérance, notamment pour les abonnés équipés d'un terminal 2G et pour les zones résiduelles où le réseau de Free Mobile est encore en cours de déploiement. En phase d'extinction progressive, la charge financière du contrat d'itinérance n'est désormais plus déterminante dans l'économie générale du groupe. Italie Contrat d'itinérance de type MOCN (Multi-Operator Core Network) Le Groupe supporte le coût de la prestation d'itinérance. Cette prestation d'itinérance a été définie dans le cadre d'un contrat de MOCN (Multi-Operator Core Network) signé avec Wind/Tre en 2016. Ce contrat permet au Groupe, dès le 1er jour, de proposer des services toutes technologies et de disposer d'une couverture nationale. Il est d'une durée initiale de 5 ans, extensible pour 5 années supplémentaires à l'initiative du Groupe. Cette solution technique de raccordement des équipements radio de Wind/Tre au cœur de réseau du Groupe permet une gestion plus efficace et optimisée du trafic entre les deux réseaux par rapport à une solution d'itinérance « classique ». La facturation prévue par le contrat d'itinérance intègre une part fixe, correspondant à un achat de droit d'une certaine capacité sur la période initiale du contrat (reconnu en investissement selon les normes IFRS), et une part variable en fonction des volumes (minutes, SMS, MMS, Internet…) consommés. La majorité des coûts supportés par le Groupe sont variables en fonction des volumes consommés. Le niveau de marge dépend donc du nombre total d'abonnés, du volume de trafic transporté sur le réseau du Groupe, ainsi que des habitudes de consommation des abonnés, notamment leur consommation de données mobiles. L'objectif du Groupe consiste donc à maximiser la proportion du trafic transporté sur son propre réseau, en déployant ses propres sites. Les coûts d'interconnexions des terminaisons d'appels vocaux mobiles et SMS En Italie, le Groupe supporte également le coût des terminaisons d'appels vocaux mobiles et SMS. Le coût de la terminaison d'appel est régulé et est de 0,90 centime d'euro par minute depuis le 1er janvier 2019, contre 0,98 centime d'euro sur l'exercice 2018. Le coût de la terminaison SMS n'est quant à lui pas régulé. 1.3 Investissements et dotations aux amortissements France Haut Débit (offres DSL) Réseau de transmission et dégroupage de la boucle locale Avec plus de 139 000 km de fibres, le Groupe a déployé un des plus importants réseaux IP français tant par son étendue que par le volume de trafic transporté. Le Groupe s'appuie sur cet important réseau pour relier les Nœuds de Raccordement Abonnés (NRA) et permettre le dégroupage de la boucle locale. Le Groupe poursuit l'extension de sa couverture en dégroupage en déployant de nouveaux NRA sur l'ensemble du territoire. Ainsi, en 2019, le Groupe a poursuivi l'extension de sa couverture en ouvrant 1 300 nouveaux NRA, et dispose ainsi de 14 600 NRA dégroupés sur l'ensemble du territoire. Il est également important de souligner que tous les équipements réseaux déployés dans les NRA (DSLAM Freebox) sont compatibles avec la technologie VDSL2, et permettent ainsi aux abonnés éligibles de bénéficier des meilleurs débits possibles sur la boucle locale cuivre. Les fibres optiques du réseau de transmission sont amorties sur des durées comprises entre 10 et 27 ans. Les équipements installés dans les NRA (DSLAM Freebox) sont amortis sur 5 ans et 6 ans. Coûts opérationnels et investissements par abonné Les principaux coûts opérationnels et investissements par abonné sont : 9 la mise à disposition d'une box (dont le coût varie selon le modèle) ;

les frais d'accès au service de dégroupage (appelés également frais de câblage ou FAS) facturés par l'opérateur historique, à hauteur de 50 euros par abonné pour le dégroupage total ;

les frais de logistique et d'envoi des modems. L'ensemble de ces éléments (boîtiers Freebox, frais d'accès et frais logistiques) est amorti sur des durées de cinq ou sept ans. Déploiement d'un réseau « Fibre » La fibre optique, adoptée depuis longtemps par les opérateurs de communications électroniques pour leurs liaisons longue distance, s'affirme comme la technologie de transmission la plus rapide, la plus fiable et la plus puissante. Elle permet en effet le transport de données à la vitesse de la lumière et offre des débits de plusieurs centaines de Mbit/s, voire beaucoup plus. C'est elle qui a notamment permis le formidable essor d'Internet au niveau mondial. Avec un réseau de desserte en fibre optique aux débits montants et descendants élevés, l'utilisation simultanée de différents services multimédias devient réellement possible. Le déploiement Fibre s'inscrit dans la continuité logique de la stratégie du Groupe iliad, consistant à investir dans le déploiement de ses propres infrastructures, afin d'accroître ses niveaux de marge et sa rentabilité. Le déploiement de la boucle locale en fibre optique répond à un cadre réglementaire différent selon les zones géographiques. Zones Très Denses (environ 7 millions de lignes) L'Arcep a ainsi défini dans sa décision n°2013-1475 du 10 décembre 2013 une liste de 106 communes constituant les Zones Très Denses, dans lesquelles chaque opérateur déploie son propre réseau jusqu'aux Points de Mutualisation, qui sont le plus souvent situés à l'intérieur des immeubles. Les câblages d'immeubles sont ensuite mutualisés entre les opérateurs. Le Groupe déploie ainsi ses propres infrastructures dans les Zones Très Denses, nécessitant : L'acquisition et l'aménagement de locaux pour l'installation de Nœuds de Raccordement

Optique (NRO) ; Un déploiement horizontal, qui consiste à acheminer de la fibre optique depuis le NRO jusqu'aux Points de Mutualisation (PM) ; ce déploiement est réalisé en utilisant les galeries visitables du réseau d'assainissement à Paris, et à travers l'offre d'accès aux infrastructures de génie civil de l'opérateur historique en Province ; Le raccordement du réseau horizontal aux Points de Mutualisation ; Le raccordement final, consistant à poser une prise optique chez l'abonné, et à la connecter aux fibres verticales de l'immeuble, au niveau du boitier d'étage. En déployant sa propre boucle locale en fibre optique, le Groupe devient ainsi propriétaire de l'ensemble des infrastructures jusqu'à l'abonné, ce qui lui permet d'être totalement indépendant de l'opérateur historique, de maîtriser pleinement la qualité de service et la relation abonné, ainsi que d'offrir à ses abonnés un accès à une technologie répondant pleinement aux besoins croissants en bande passante. En dehors des Zones Très Denses En dehors des Zones Très Denses, afin d'optimiser les déploiements et les investissements des opérateurs, le cadre réglementaire (défini par l'Arcep dans sa décision n°2010-1312 du 14 décembre 10 2010) prévoit une mutualisation plus importante des infrastructures en imposant à l'opérateur qui déploie la construction de Points de Mutualisation extérieurs, regroupant chacun environ 1 000 lignes. a. Zones de cofinancement privé (environ 14 millions de lignes) : L'offre proposé par l'opérateur historique et le second opérateur en charge de déployer le réseau dans cette zone permet à chaque opérateur d'avoir accès à l'intégralité des lignes déployées et de cofinancer le déploiement à hauteur de la part de marché locale souhaitée, au travers de l'acquisition de tranche de 5 %. Cette offre d'accès de l'Opérateur historique permet de cofinancer à la fois la ligne entre le point de mutualisation et le logement, mais également les fibres de transport entre le point de mutualisation et le NRO. b. Zones RIP (Réseaux d'Initiative Publique - reste de la France) : Le déploiement des réseaux FTTH dans les zones d'initiative publique est réalisé sous de nombreuses formes pouvant nécessiter la conclusion d'accords avec soit les organismes publics en charge du déploiement des réseaux, soit les organismes privés en charge de leur commercialisation. Partenariat avec InfraVia Historiquement, le Groupe iliad a été le premier opérateur à souscrire en zone d'initiative privée, dès août 2012, à l'offre de l'Opérateur historique d'accès aux lignes FTTH en dehors des Zones Très Denses et à s'engager à cofinancer certaines des agglomérations proposées par l'Opérateur historique. Dans les zones RIP, le Groupe a également conclu depuis 2017 plusieurs accords-cadres avec les opérateurs commercialisant les lignes FTTH en zones RIP (Axione, Orange, Covage…) et directement avec certains organismes publics (Auvergne Très Haut Débit, Vendée Numérique…). En 2019, afin d'accélerer les déploiements en fibre optique dans les zones de cofinancement privé et zones RIP et renforcer son statut de premier opérateur alternatif sur le FTTH, le Groupe a fait le choix stratégique de s'appuyer sur un partenariat avec le fond d'infrastructure français InfraVia. Ce partenariat, finalisé le 28 février 2020, a vu la création d'une société dédiée ("IFT"), détenue à 49% par le Groupe iliad, cofinancant la construction des nouvelles prises déployées et souscrivant à de nouvelles tranches de cofinancement. Cette société dédiée fournit depuis fin février 2020 à Free, dans le cadre d'un contrat de services de long terme, l'ensemble des services d'accès et d'information aux prises cofinancées et pourra également fournir les mêmes services à des opérateurs tiers. Point d'avancement des déploiements Fibre L'année 2019 est une année record, tant en termes de nouvelles prises raccordables que de nouveaux abonnés raccordés en FTTH : Le nombre de prises raccordables a augmenté de près de 45 % sur l'année, à 13,9 millions de prises à fin décembre 2019 soit près d'un foyer français sur deux (contre 9,6 millions un an auparavant). Les offres commerciales du Groupe en fibre sont désormais disponibles sur près de 4 400 communes (1 100 communes à fin 2018). Par ailleurs, après avoir en 2018 finalisé la couverture horizontale des zones Très Denses, le Groupe a quasiment finalisé le raccordement vertical avec un ratio d'environ 90% à fin 2019 ;

le parc d'abonnés FTTH progresse de près de 80 % sur l'année, et atteint 1 760 000 abonnés au 31 décembre 2019, faisant du 4 ème trimestre 2019 un trimestre record en termes de raccordements, avec 245 000 nouveaux abonnés. Cette progression très forte s'explique par trois facteurs principaux : une appétence croissante des foyers français pour la technologie FTTH, l'ouverture progressive de la commercialisation des offres FTTH de Free en dehors des

Zones Très Denses, le succès de la réorganisation des procédures internes de raccordement des abonnés FTTH, avec notamment l'embauche et la formation de salariés spécialisés dans les raccordements d'abonnés. Cette forte accélération des raccordements abonnés a permis au Groupe de consolider son positionnement de 1er Opérateur alternatif dans le FTTH. Le Groupe a ainsi largement confirmé son 11 objectif de plus de 500 000 nouveaux abonnés en 2019 (+777 000), objectif atteint dès le troisième trimestre 2019, et confirme les objectifs suivants : atteindre 22 millions de prises raccordables en 2022 et environ 30 millions en 2024; o atteindre 2 millions d'abonnés en 2020 et 4,5 millions en 2024 ; Un portefeuille de fréquences enrichi et complet Depuis l'obtention de la 4ème licence mobile 3G en janvier 2010, le Groupe n'a cessé d'enrichir son portefeuille de fréquences. Titulaire de 5 MHz duplex dans les bandes 900 MHz et 2 100 MHz et de 20 MHz duplex dans la bande 2 600 MHz au lancement de l'activité mobile en 2012, le Groupe a réussi à compléter son portefeuille en 2015 et 2016 sur le territoire métropolitain en acquérant des fréquences supplémentaires dans le cadre de plusieurs processus de refarming défini par l'ARCEP. A fin 2019, le Groupe dispose d'un portefeuille de 55 MHz duplex équilibré sur l'ensemble du territoire métropolitain, lui permettant d'être performant en 3G et en 4G. Suite à la procédure de réattribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, dont les autorisations arrivent à échéance entre 2021 et 2024, le Groupe va bénéficier de fréquences supplémentaires dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz. En effet, par décision de l'Arcep du 15 novembre 2018, le Groupe bénéficiera ainsi de 3,7 MHz supplémentaires dans la bande 900 MHz et 9,8 MHz supplémentaires dans la bande 2,1 GHz. Cette procédure permet un rééquilibrage progressif des portefeuilles de fréquences entre opérateurs. Les fréquences dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz seront disponibles pour Free Mobile à l'échéance des autorisations en cours, soit en 2021 et en 2024. Portefeuille de fréquences à fin 2019 Portefeuille de fréquences à fin 2024 700 MHz 2 x 10 MHz 2 x 10 MHz 900 MHz 2 x 5 MHz 2 x 8,8 MHz 1,800 MHz 2 x 15 MHz 2 x 15 MHz 2.1 GHz 2 x 5 MHz 2 x 14,8 MHz 2.6 GHz 2 x 20 MHz 2 x 20 MHz Total 2 x 55 MHz 2 x 68,6 MHz Enfin, les autorisations d'utilisation des fréquences 3,5 GHz, utilisées pour la 5G, seront attribuées dans le courant de l'année 2020 au terme d'une procédure à laquelle le Groupe iliad s'est porté candidat, sur le lot réservé, le 25 février. Déploiement d'un réseau d'antennes mobiles Depuis l'obtention de la 4ème licence mobile 3G, le Groupe déploie son réseau mobile. Ce déploiement s'appuie sur l'important réseau de transmission fixe du Groupe et il repose sur des lignes de métiers qui pilotent l'ensemble du processus (recherche de sites, démarches auprès des bailleurs de tous types, démarches administratives et réglementaires, réalisation des travaux dans le respect des règles de sécurité, jusqu'au suivi de l'exploitation des équipements radioélectriques sur les sites installés). L'année 2019 est marquée par une intensification des efforts réalisés par le Groupe dans le développement de son réseau: l'ouverture de plus de 2 500 nouveaux sites 3G , permettant ainsi au Groupe de disposer de 17 000 sites à fin 2019, et ainsi de couvrir 97,7 % de la population;

la poursuite des déploiements de la technologie 4G . Depuis le lancement de ses activités mobiles, le déploiement de la 4G constitue une priorité pour le Groupe. L'année 2019 s'inscrit dans cette ambition, avec (i) l'ouverture des fréquences 1 800 MHz sur plus de 3 100 sites supplémentaires et (ii) le déploiement sur l'ensemble du territoire des fréquences 700 MHz à travers près de 8 800 sites supplémentaires. La poursuite de la mise en service de ces nouvelles fréquences sur l'année a permis au Groupe de densifier sa couverture 4G, qui est de 95,7 % à fin 2019, ainsi que de renforcer la 12 couverture à l'intérieur des bâtiments. Au 31 décembre 2019, le Groupe compte plus de 14 800 sites équipés en 4G; la poursuite des investissements dans son réseau de desserte ( backhaul ) fibre de ses sites mobiles . Compte tenu de la croissance importante des débits et du nombre d'utilisateurs 4G, les capacités des liens d'interconnexions des sites mobiles deviennent un point critique pour les opérateurs. Dès lors, et afin d'offrir les meilleurs débits possibles à ses abonnés, le Groupe a choisi de favoriser au maximum le raccordement de sites en fibre. À fin 2019, 93 % de ses sites dans les zones très denses étaient ainsi raccordés en fibre, permettant ainsi au Groupe d'offrir de meilleurs débits 4G à ses abonnés;

) fibre de ses sites mobiles la poursuite du développement de l'offre de colocation du réseau d'infrastructure passive mobile auprès des autres opérateurs ( cf. Partenariat industriel stratégique avec Cellnex ). Fort de l'avancée de ses déploiements, le Groupe a dépassé ses objectifs de couverture sur l'année, ainsi que son objectif de déployer plus de 2 000 nouveaux sites en 2019. Le Groupe s'engage par ailleurs à poursuivre le déploiement des fréquences 700 MHz sur l'ensemble de son réseau. Les durées d'amortissement retenues pour les principaux éléments mis en service sont les suivantes : licences : entre 15 et 19 ans ; installations générales : 10 ans ; installations techniques mobiles : 6 et 18 ans ; o matériels : 3 à 5 ans ;

o autres : 2 à 10 ans. Partenariat industriel stratégique avec Cellnex Le Groupe a annoncé le 7 mai 2019 un partenariat stratégique concernant ses activités d'infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et en Italie avec le groupe Cellnex. Ce partenariat a été finalisé le 23 décembre 2019 pour la France. En France, le Groupe a cédé à Cellnex une participation de 70% de sa société de gestion d'infrastructures mobiles de télécommunications en France ("On Tower France"), qui comprenait 5 700 sites à la fin de l'année 2019. L'opération a valorisé On Tower France à une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros. En complément du partenariat industriel au travers duquel Cellnex et iliad sont associés dans la gestion et le développement d'On Tower France, un contrat de prestations d'accueil et de services de longue durée a été conclu entre On Tower France et iliad, prévoyant un programme de construction pouvant aller jusqu'à 4 500 nouveaux sites build-to-suit (dont 2 500 faisant l'objet d'un engagement d'iliad). Ce programme de build-to-suit devrait générer de l'ordre de 400 millions d'euros sur les 7 prochaines années. On Tower France hébergera de nouveaux clients sur ses sites, mais continuera également à en construire pour satisfaire les besoins croissants de tous les opérateurs français. Déploiement du réseau de distribution : boutiques et bornes Au 31 décembre 2019, le Groupe possède une présence physique complète grâce : à ses 81 Free Centers ;

à son réseau de bornes de souscription d'abonnements mobiles et de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, le Groupe s'appuie sur un partenariat avec le réseau de magasins « Maison de la Presse » et « Mag Presse ». A fin décembre 2019, le Groupe compte environ 1 500 bornes sur l'ensemble du territoire. 13 Italie Un portefeuille de fréquences équilibré de 265MHz (dont 45MHz duplex) En novembre 2016, les autorités italiennes ont autorisé le transfert des différentes fréquences visées dans l'accord. Ainsi le Groupe a acquis en Italie un portefeuille de fréquences équilibré de 35MHz duplex composé de : 5MHz duplex dans la bande de fréquences 900MHz ;

10MHz duplex dans la bande de fréquences 1 800MHz ;

10MHz duplex dans la bande de fréquences 2 100MHz ;

10MHz duplex dans la bande de fréquences 2 600MHz. Le prix d'acquisition de ce portefeuille de fréquences est de 450 millions d'euros. Les paiements de ces fréquences sont étalés sur la période 2017-2019. Au 31 decembre 2019, le Groupe avait décaissé la totalité des montants au titre de ces fréquences. Par ailleurs, au cours du 2nd semestre 2017 le Groupe a versé un montant de 220 millions d'euros à l'Etat italien dans le cadre du processus de refarming et d'extension des fréquences 1 800MHz jusqu'en 2029. L'attribution des fréquences 700MHz, 3,6GHz-3,8GHz et 26GHz-27GHz, utilisables pour la 5G, a eu lieu en octobre 2018. Dans ce cadre, le Groupe a acquis, pour un montant total de 1 193 millions d'euros : 10MHz duplex dans la bande de fréquences 700MHz ;

20MHz dans la bande de fréquences 3,6-3,8GHz ;

3,6-3,8GHz ; 200MHz dans la bande de fréquences 26,5-27,5GHz. iliad Italia a ainsi renforcé son portefeuille de fréquences afin de poursuivre sa dynamique d'innovation, de développer rapidement une offre 5G et de répondre à la demande croissante de débit en Italie. Portefeuille de fréquences à fin 2019 700 MHz 2 x 10 MHz 900 MHz 2 x 5 MHz 1 800 MHz 2 x 10 MHz 2,1 GHz 2 x 10 MHz 2,6 GHz 2 x 10 MHz 3,7 GHz 1 x 20 MHz 27 GHz 1 x 200 MHz Total 310 MHz Selon les règles fixées pour les enchères et la Loi de Finances 2018 italienne (L.205/2017), les montants décaissés s'étalent sur la période 2018-2022 selon l'échéancier ci-dessous : en m€ 2018 2019 2020 2021 2022 Décaissements 144 9 55 27 959 14 Déploiement d'un réseau mobile en Italie Depuis la fin de l'année 2016 et la signature de son accord avec les groupes Hutchison et VimpelCom, le Groupe a entamé le déploiement de son réseau mobile en Italie, notamment : A fin 2019, le Groupe compte plus de 4 000 sites équipés en Italie, contre 1 500 à fin décembre 2018, un résultat en ligne avec les objectifs fixés en début 2019. L'accès au site est notamment facilité par l'acquisition de sites devant être décomissionnés par Wind/Tre, mais aussi par des sites disponibles auprès des grands bailleurs et opérateurs d'infrastructures ;

Par ailleurs, le Groupe a commencé à allumer ses premiers sites en cours d'année et disposait à fin 2019 de plus de 2 000 sites allumés en Italie, lui permettant ainsi de commencer à porter une partie du trafic sur son propre réseau ;

Le déploiement d'un réseau d'infrastructures longue distance (« backbone ») de près de 26 000 kms afin de raccorder les principales villes italiennes aux deux principaux centres du réseau mobile du Groupe situés à Milan et Rome ;

Le déploiement du cœur de réseau et des interconnections avec Wind/Tre pour la gestion du trafic dans le cadre de la solution de MOCN ( Multi-Operator Core Network ). Cette solution technique de raccordement des équipements radio de Wind/Tre au cœur de réseau du Groupe permet une gestion plus efficace et optimisée du trafic entre les deux réseaux par rapport à une solution d'itinérance « classique ». Partenariat industriel stratégique avec Cellnex Le Groupe a annoncé le 7 mai 2019 un partenariat stratégique concernant ses activités d'infrastructures passives de télécommunications mobiles en France et en Italie avec le groupe Cellnex. En Italie, ce partenariat porte sur la cession de 2 185 sites. La cession a été réalisée par iliad Italia le 3 décembre 2019 et s'est traduite par le versement par Cellnex d'un montant de 600 millions d'euros. Par ailleurs, un contrat de prestations d'accueil et de services de longue durée a été conclu entre Cellnex et iliad Italia, prévoyant un programme de construction de 2 000 sites build-to-suit (dont 1 000 faisant l'objet d'un engagement d'iliad). Ce programme de build-to-suit défini devrait générer au moins 150 millions d'euros sur les 6 prochaines années. Déploiement d'un réseau de distribution en Italie La distribution de l'offre mobile du Groupe en Italie s'appuie sur différents canaux : Distribution physique :

o Un réseau de 14 boutiques dans des villes majeures d'Italie ;

o Un réseau de plus de 800 bornes de distribution de cartes SIM (Simbox) au sein de plus de 300 kiosques situés dans des zones de chalandises fréquentées, ces bornes sont adaptées aux spécificités locales en termes de réglementation, et notamment à la loi Pisanu, nécessitant une reconnaissance de l'abonné au moment de la souscription de l'abonnement ;

o Accès à un réseau d'envergure national de revendeurs permettant aux abonnés de recharger leur offre mobile ;

Un réseau de 14 boutiques dans des villes majeures d'Italie ; Un réseau de plus de 800 bornes de distribution de cartes SIM (Simbox) au sein de plus de 300 kiosques situés dans des zones de chalandises fréquentées, ces bornes sont adaptées aux spécificités locales en termes de réglementation, et notamment à la loi Pisanu, nécessitant une reconnaissance de l'abonné au moment de la souscription de l'abonnement ; Accès à un réseau d'envergure national de revendeurs permettant aux abonnés de recharger leur offre mobile ; Distribution digitale :

o Une distribution en ligne accessible depuis téléphone mobile, tablette ou ordinateur, permettant à l'utilisateur de souscrire son offre mobile en ligne et de recevoir sa carte

SIM directement chez lui par service postal. 15 2 ELEMENTS CLES DE 2019 Les principaux éléments sur l'année 2019 ont été les suivants : En millions d'euros 2019 2018 Variation (%) Chiffre d'affaires France 4 912 4 768 3,0% - Service Fixe 2 640 2 631 0,4% - Service Mobile 2 049 1 936 5,8% Dont facturé aux abonnés 1 636 1 498 9,2% - Equipements 229 209 9,4% - Eliminations France -6 -8 - Chiffre d'affaires Italie 125 Ns 427 Eliminations Groupe -6 -2 - Chiffre d'affaires consolidé 5 332 4 891 9,0% Chiffre d'affaires services France 4 689 4 567 2,7% Chiffre d'affaires services Groupe 5 115 4 692 9,0% EBITDAaL France 1 907 1 807 5,5% EBITDAaL Italie -253 -52 ns EBITDAaL Groupe 1 654 1 755 -5,8% Capex France (1) 1 607 1 555 3,3% Capex Italie (1) 369 261 41,4% Capex Groupe (1) 1 976 1 816 8,8% Résultat opérationnel courant 444 690 -35,7% Résultat opérationnel courant France 861 830 3,7% Résultat opérationnel courant Italie -417 -139 Ns Résultat net 1 726 330 Ns Endettement net 3 609 3 983 -9,6% Ratio d'endettement 2,18x 2,28x (1) Hors fréquences (2) hors plus-value exceptionnelle liée à la cession des tours en France et Italie Groupe Hausse de 9,0% du chiffre d'affaires Groupe, à 5,33 milliards d'euros ;

Retour à la croissance du chiffre d'affaires France (+3,0%), grâce à la bonne performance du Mobile (chiffre d'affaires facturé aux abonnés en hausse de plus de 9%) ;

Multiplication par près de 3,5x en 1 an du chiffre d'affaires en Italie à 427 millions d'euros ; 16 Amélioration de la rentabilité en France avec un EBITDAaL en hausse de 5,5% à 1,9 milliard d'euros. L'EBITDAaL Groupe est en baisse de 5,8% à 1,65 milliard d'euros suite aux pertes de démarrage en Italie ;

en hausse de 5,5% à 1,9 milliard d'euros. Un résultat net de 1,73 milliard d'euros en forte hausse par rapport à 2018 grâce aux bons résultats en France et la plus-value dégagée dans le cadre des opérations réalisées en France et en Italie avec Cellnex ;

Des investissements en hausse, à 1,98 milliard d'euros, illustrant les efforts importants du Groupe pour améliorer sa couverture mobile, pour amener la fibre dans tous les départements de France et la première année entière d'activité en Italie avec un déploiement du réseau mobile en accélération ;

Un bilan solide avec un levier financier de 2,18x à fin d'année (dettes nettes de 3,6 milliards d'euros).

Une nouvelle politique de dividende à 2,60 euros par action. France Eléments opérationnels de l'exercice 2019 : Le plan de transformation initié par le Groupe en 2018 porte ses fruits : Année record sur la Fibre : 777 000 nouveaux abonnés sur les offres Fibre du Groupe, 1 er recruteur sur l'ensemble de l'année. La base d'abonnés Fibre s'établit

à 1,76 million d'abonnés à fin décembre, soit une hausse de près de 80% en 12 mois ; La base d'abonnés fixes totale enregistre un gain de 33 000 abonnés sur l'année

2019. Le rebond de la base d'abonnés fixes a été particulièrement marquée au second semestre avec un gain de 64 000 abonnés contre une perte de 31 000 au premier semestre ; 394 000 recrutements nets sur nos offres 4G , soit près de 8,2 millions d'abonnés à fin décembre - L'ARPU facturé aux abonnés est en hausse de 11% en un an, à 10,2 euros en moyenne en 2019 , démontrant le succès de la montée en gamme progressive de la base d'abonnés. La perte de 128 000 abonnés sur 2019 est concentrée sur les offres à moindre valeur ajoutée, et le 4 ème trimestre s'est achevé avec un retour à un gain net d'abonnés mobile (+17 000).

Une forte accélération sur les déploiements Très Haut Débit fixe et mobile engagée il y a un an , en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l'opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération :

Fixe : 1 er réseau Fibre parmi les 3 opérateurs alternatifs, avec 13,9 millions de prises raccordables ; Intensification de la commercialisation des offres Fibre du Groupe dans les zones moins denses , avec une accélération des ouvertures commerciales sur les Réseaux d'Initiative Publique. Les offres Fibre du Groupe sont désormais disponibles dans tous les départements métropolitains ;

17 Meilleur débit en Fibre avec un débit moyen descendant supérieur à 460 Mb/s et 289 Mb/s pour le débit moyen ascendant, selon nPerf. En outre, le Groupe est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G et a été le premier à généraliser et à garantir un débit moyen théorique montant jusqu'à 600 Mb/s à ses abonnés. Mobile : Intensification et généralisation des déploiements en 700MHz, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité 4G : près de 8 800 sites nouvellement équipés en fréquences 700MHz sur l'ensemble de l'année contre 2 300 l'année précédente. En parallèle, Free poursuit un rythme de déploiement important et a même accéléré sa cadence par rapport à 2018 en ajoutant 2 535 nouveaux sites 3G en 2019 (2 354 en 2018) pour terminer à plus de 17 000 sites en métropole. Le réseau mobile du Groupe couvre désormais plus de 97,7% de la population en 3G et 95,7% en 4G ;

Meilleur débit en 4G parmi les 3 opérateurs alternatifs , avec un débit moyen descendant de 44 Mb/s, selon nPerf. Des résultats appuyés par la consommation mensuelle moyenne des abonnés 4G du Groupe, à 13,9 Go ; Eléments financiers pour 2019 : Rebond du chiffre d'affaires en France (+3,0% sur l'année) , confirmant les résultats positifs du plan de transformation engagé par le Groupe en 2018: Hausse du chiffre d'affaires services de 2,7% sur l'année , portée par l'accélération progressive du chiffre d'affaires Mobile et du retour à la croissance du chiffre d'affaires

Fixe ; Amélioration de la tendance sur le chiffre d'affaires services Fixe (+0,4% sur l'année avec une accélération sur le 4 ème trimestre à +3,4%) , grâce au nouveau dispositif commercial, la fin de la dépendance aux offres très promotionnelles et dans une moindre mesure de l'effet positif temporaire de l'inclusion de l'offre de livres numériques dans certaines offres ; Excellente performance du Mobile, avec une hausse de 9% du chiffre d'affaires facturé aux abonnés sur l'année (13,2% sur le 4 ème trimestre) reflétant l'amélioration 18 du mix d'abonnés, la fin de la dépendance aux offres très promotionnelles, les migrations au tarif standard après 12 mois d'abonnement et dans une moindre mesure de l'effet positif temporaire de l'inclusion de l'offre de livres numériques dans certaines offres ; Ventes d'équipements en hausse de 9,4% à 229 millions d'euros , en raison de 2 effets contraires : forte baisse des ventes de terminaux mobiles compensée par les ventes du Player Delta ;

EBITDAaL France en hausse de 99 millions d'euros sur l'année soit une croissance de 5,5%. Les effets positifs de l'amélioration du mix d'abonnés mobile, de la hausse du nombre d'abonnés Fibre et la hausse de la couverture en propre sur le réseau mobile, sont partiellement compensés par une concurrence intense ainsi que par la hausse des charges liées au déploiement de nos réseaux Fibre et Mobile ;

France en hausse de 99 millions d'euros sur l'année soit une croissance de 5,5%. Investissements France hors fréquences de 1,6 milliard d'euros , soutenant l'expansion des réseaux Fibre et Mobile du Groupe, les raccordements d'abonnés en Fibre, la hausse des investissements relatifs au lancement des nouvelles Freebox, ainsi que l'allumage massif des fréquences 700 MHz. Italie Très bonne dynamique de recrutements en Italie avec plus de 2,4 millions d'abonnés nets recrutés sur l'année. Dans un contexte très concurrentiel, iliad Italia a accélèré son rythme de recrutement au 4 ème trimestre, avec plus de 740 000 recrutements nets. En créant une marque incontournable, iliad Italia a réussi le meilleur lancement en Europe pour un nouvel entrant après celui de Free Mobile en 2012 ;

trimestre, avec plus de 740 000 recrutements nets. Le cap des 5 millions d'abonnés a été franchi au cours du 4 ème trimestre ;

trimestre ; Un chiffre d'affaires de 427 millions d'euros en 2019 ; Une perte d' EBITDAaL de 253 millions d'euros , reflétant principalement (i) les charges d'itinérance liée à une hausse de la base d'abonnés et à la hausse de la consommation, moyenne et (ii) les charges de réseau liées aux 4 000 sites équipés à fin 2019, dont la majeure partie du coût est portée sans en tirer initialement le bénéfice de la couverture ;

, reflétant principalement (i) les charges d'itinérance liée à une hausse de la base d'abonnés et à la hausse de la consommation, moyenne et (ii) les charges de réseau liées aux 4 000 sites équipés à fin 2019, dont la majeure partie du coût est portée sans en tirer initialement le bénéfice de la couverture ; Investissements hors fréquences de 369 millions d'euros, reflet de l'expansion du réseau mobile du Groupe en Italie . Ainsi, le Groupe compte plus de 4 000 sites équipés 19 fin 2019, soit 2 500 nouveaux sites sur l'année. Par ailleurs, le parc de sites activés s'établissait à plus de 2 000 sites à fin 2019. A fin 2019, le Groupe avait décaissé la totalité des engagements pris pour l'achat des fréquences de Wind/Tre, environ 450 millions d'euros dont 213 millions d'euros en 2019. 3 COMPARAISON DES RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 2019 ET AU 31 DECEMBRE 2018 En millions d'euros 2019 2018 Variation (%) Chiffre d'affaires 5 332 4 891 9,0% Chiffres d'affaires services 5 115 4 692 9,0% Achats consommés - 2 129 -2,1% - 2 084 Marge brute 3 249 2 762 17,6% % CA 60,9% 56,5% +4,4 pts Charges de personnel - 292 - 285 2,6% Charges externes - 526 - 579 -9,2% Impôts et taxes - 104 - 97 6,9% Dotations aux provisions - 109 - 26 Ns Autres produits et charges d'exploitation - 36 - 20 79,6% Dotation aux amortissements des droits d'utilisation - 528 - - EBITDAaL 1 654 1 755 -5,8% % CA 31,0% 35,9% -4,9 pts Charges sur avantages de personnel - 27 - 14 90,0% Dotations aux amortissements - 1 183 - 1 051 12,6% Résultat opérationnel courant 444 690 -35,7% Autres produits et charges opérationnels 1 683 - 10 Ns RESULTAT OPERATIONNEL 2 127 680 Ns Charges d'intérêts - 46 48,9% - 68 Autres produits et charges financiers - 75 - 42 -77,4% Charges d'impôt - 245 - 239 2,6% Résultat des sociétés mises en équivalence - 13 - 23 44,2% RESULTAT NET CONSOLIDE 1 726 330 Ns 20 Analyse du résultat du Groupe Principaux indicateurs France 2019 2018 Variation sur 12 mois Nombre total d'abonnés mobiles 13 313k 13 441k -1,0% - Dont Forfait Free 4G illimitée* 8 177k 7 783k 5,1% - Dont Forfait Voix 5 136k 5 658k -9,2% Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) ** 13,9 10,9 27,5% Nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 460k 6 427k 0,5% - Dont Fibre 1 760k 983k 79,0% Nombre total d'abonnés France 19 773k 19 868k -0,5% Prises raccordables en Fibre 13 900k 9 600k 44,8% T4 2019 T4 2018 ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) ** 32,6 31,8 2,5% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) *** 10,6 9,3 14,0% Italie 2019 2018 Variation sur 12 mois Nombre total d'abonnés mobiles 5 281 k 2 837k 86,1% 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

voir définitions dans glossaire (b) Chiffre d'affaires Groupe au 4ème trimestre En millions d'euros T4 19 T4 18 Variation (%) Chiffre d'affaires France 1 251 1 183 5,8% - Service Fixe 666 644 3,4% - Service Mobile 527 482 9,3% Dont facturé aux abonnés 375 13,2% 425 - Equipements 59 58 1,3% - Eliminations France - 1 - 2 Ns Chiffre d'affaires Italie 140 70 101,2% Eliminations Groupe -2 -2 - Chiffre d'affaires consolidé 1 389 1 251 11,0% Chiffre d'affaires services France 1 194 1 127 5,8% Chiffre d'affaires services Groupe 1 334 1 197 11,5% 21 (c) Analyse de résultat du secteur France Le tableau suivant présente le compte de résultat du secteur France jusqu'au résultat opérationnel au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018: En millions d'euros 2019 2018 Variation (%) Chiffre d'affaires 4 912 4 768 3,0% Chiffres d'affaires services 4 689 4 567 2,7% Achats consommés - 1 579 - 2 044 -23,0% Marge brute 2 724 22,6% 3 338 % CA 68,0% 57,1% +10,9 pts Charges de personnel -280 - 277 0,9% Charges externes -424 - 500 -15,2% Impôts et taxes -103 - 96 7,3% Dotations aux provisions -86 - 26 Ns Autres produits et charges d'exploitation -34 - 17 99,3% Dotation aux amortissements des droits d'utilisation -505 - - EBITDAaL 1 907 1 807 5,5% % CA 38,8% 37,9% +0,9 pt Charges sur avantages de personnel - 26 - 14 86,3% Dotations aux amortissements - 1 020 - 964 5,8% Résultat opérationnel courant 861 830 3,7% Autres produits et charges opérationnels 1 298 - 11 Ns Résultat opérationnel 2 158 819 Ns 22 Chiffre d'affaires Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d'affaires France par nature de revenus au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux 4ème trimestres 2019 et 2018: En millions d'euros 2019 2018 Variation (%) Chiffre d'affaires France 4 912 4 768 3,0% Services 4 689 4 567 2,7% Equipements 229 209 9,4% Eliminations -6 -8 Ns Services 4 689 4 567 2,7% ▪ Fixe 2 631 0,4% 2 640 Dont Jaguar Network 43 - ns ▪ Mobile 2 049 1 936 5,8% Facturé aux abonnés 1 636 1 498 9,2% Autres 412 438 -5,9% Chiffre d'affaires France hors Jaguar Network 4 869 4 768 2,1% En millions d'euros T4 19 T4 18 Variation (%) Chiffre d'affaires France 1 251 1 183 5,8% Services 1 194 1 127 5,9% Equipements 59 58 1,3% Eliminations -1 -2 ns Services 1 194 1 127 5,8% ▪ Fixe 666 644 3,4% Dont Jaguar Network 11 - Ns ▪ Mobile 527 482 9,3% Facturé aux abonnés 425 375 13,2% Autres 103 107 -4,1% Chiffre d'affaires France hors Jaguar Network 1 239 1 183 4,8% Chiffre d'affaires services Fixe Le chiffre d'affaires services Fixe s'établit à 2 640 millions d'euros en 2019, en hausse de 0,4%, l'amélioration de la tendance observée depuis le début d'année s'étant poursuivie trimestre après trimestre pour se terminer avec une hausse de 3,4% sur le 4ème trimestre (1,7% retraité de l'acquisition de Jaguar Network). Cette légère hausse s'est réalisée dans un contexte concurrentiel moins intense au 2nd semestre qu'au 1er semestre. Les principales évolutions sur la période ont été les suivantes: Free termine 2019 en étant le premier recruteur en FTTH sur le marché avec 777 000 abonnés recrutés, dont 245 000 sur le seul 4 ème trimestre 2019. Cette performance démontre le succès de la refonte des processus de déploiement et de raccordement 23 abonnés, renforçant ainsi le statut de leader alternatif en Fibre. Le Groupe avait dépassé son objectif de 500 000 nouveaux abonnés Fibre sur l'année dès le 3ème trimestre. Plus de 27% de nos abonnés bénéficient désormais de la Fibre, le Groupe compte ainsi 1,76 million d'abonnés Fibre à fin décembre 2019 et 13,9 millions de prises raccordables, soit 4,3 millions de plus qu'à fin décembre 2018 ; Retour à des recrutements nets positifs avec 33 000 nouveaux abonnés nets sur l'année. Cette croissance est liée à : La fin de la dépendance aux offres très promotionnelles et à un meilleur positionnement prix. La base d'abonnés sous promotions agressives a été divisée par plus de 2 en un an. De même, le repositionnement commercial de nos offres en bas et milieu de gamme enclenché en juin 2018, avec en standard une période promotionnelle de 12 mois, a permis de regagner en compétitivité ; L'excellente performance sur la Fibre. Avec l'accélération des déploiements et la commercialisation des offres Fibre Free dans les zones de co-financement en ZMD (Zones Moyennement Denses) et sur les RIP (Réseaux d'Initiative Publique), la Fibre continue d'être un outil de conquête. La majorité de nos nouveaux abonnés Fibre Free sont issus de recrutements (et non de migration) ; Les retombées positives du lancement de la Freebox Delta , tant directement via son positionnement différentiant en haut de gamme qu'indirectement via le regain de visibilité de la marque Free et de son caractère innovant ;

Parallèlement, Free offre la meilleure qualité de service Fibre à ses abonnés, ainsi ils bénéficient du meilleur débit en Fibre , avec un débit moyen descendant supérieur à 460 Mbit/s, selon nPerf. Par ailleurs, Free est le seul à proposer la technologie Fibre 10G

à ses abonnés ainsi qu'un débit montant allant jusqu'à 600 Mbit/s ;

à ses abonnés ainsi qu'un débit montant allant jusqu'à 600 Mbit/s ; L'ARPU Haut Débit et Très Haut Débit au 4 ème trimestre est en hausse pour le second trimestre consécutif , à 32,6 euros soit 80 centimes supérieur à l'ARPU du 4 ème trimestre 2018. Le mix d'abonnés sur des offres à plus forte valeur ajoutée s'améliore, notamment en raison de la politique plus rationnelle de ventes privées, mais aussi grâce à la montée en puissance de la Fibre. L'ARPU bénéficie également de l'effet positif de l'inclusion de l'offre de livres numériques dans certaines offres. Chiffre d'affaires services Mobile Le chiffre d'affaires services Mobile enregistre une hausse de 5,8% sur l'année à 2,05 milliards d'euros et de 9,3% sur le 4ème trimestre à 527 millions d'euros. La croissance est encore plus soutenue pour le chiffre d'affaires facturé aux abonnés, en hausse respectivement de 9,2% et 13,2%. Les principales évolutions sur la période ont été les suivantes: Retour à des recrutements nets positifs sur le 4 ème trimestre avec 17 000 nouveaux abonnés nets ;

trimestre avec 17 000 nouveaux abonnés nets ; Poursuite de l'amélioration du mix d'abonnés malgré un contexte concurrentiel intense, avec un gain de 394 000 abonnés sur le forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox). La base d'abonnés à l'offre à 2 euros/mois (0 euro/mois pour les abonnés Freebox) diminue sur l'année en raison des migrations d'abonnés sur le forfait 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) et de la concurrence. Ainsi la base d'abonnés mobiles enregistre un recul de 128 000 abonnés sur l'année. Au 31 décembre 2019, le Groupe comptait 13,3 millions d'abonnés mobiles, dont 8,2 millions d'abonnés au forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) ; 24 Excellente performance du chiffre d'affaires facturé aux abonnés, avec une croissance de 9,2% sur l'année et notamment 13,2% sur le 4 ème trimestre. La base d'abonnés sous promotions très agressives a été divisée par 7 en un an, entraînant mécaniquement une amélioration de l'ARPU, en hausse de 14% sur le trimestre à 10,6 euros. Cette très bonne performance est le fruit de la rationalisation de la politique de ventes privées, ainsi que du succès des migrations du Forfait Voix vers le Forfait 4G illimitée

(50/100 Go pour les non abonnés Freebox). La hausse du chiffre d'affaires facturé aux abonnés est partiellement soutenue par l'effet positif de l'inclusion des offres de livres numériques dans certaines offres ;

trimestre. (50/100 Go pour les non abonnés Freebox). La hausse du chiffre d'affaires facturé aux abonnés est partiellement soutenue par l'effet positif de l'inclusion des offres de livres numériques dans certaines offres ; Le chiffre d'affaires Autres poursuit son recul, de 4,7% sur l'année à 417 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires, principalement composé des revenus d'interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles.

Un réseau 4G rapidement équipé en 700MHz : près de 8 800 sites nouvellement dotés de fréquences 700MHz au cours de l'année, améliorant nettement la qualité de l'expérience pour ses abonnés. Free Mobile est d'ailleurs l'opérateur bénéficiant des meilleurs débits en 4G parmi les 3 opérateurs alternatifs selon nPerf (débit moyen descendant de 44 Mb/s), et est l'opérateur qui déploie le plus rapidement ses fréquences 700MHz sur une empreinte nationale. Les abonnés Free Mobile consomment en moyenne 13,9 Go par mois en 4G. Parallèlement au développement de son réseau 4G, le Groupe continue d'étendre son réseau mobile national et compte plus de 17 000 sites mobiles à fin 2019. Equipements Les ventes d'équipements sont en hausse de 9% sur l'année à 229 millions d'euros mais relativement stables sur le 4ème trimestre, à 59 millions d'euros. 2 tendances s'opposent : d'un côté les ventes de terminaux mobiles continuent de diminuer significativement, en raison de la politique plus stricte mise en place sur les offres de location en 2018, et de l'autre le chiffre d'affaires généré par la vente du Player de la Freebox Delta compense cette baisse. Marge brute La marge brute en France est en hausse de près de 11 points sur l'année, à 3 338 millions d'euros. La hausse de la marge brute est principalement liée à l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16, mais elle s'améliore également en raison de la baisse des charges d'itinérance liée à la hausse de la couverture mobile en propre, de l'évolution favorable du mix d'abonnés mobiles ainsi que des gains de dégroupage venant avec la hausse du parc d'abonnés Fibre. Le taux de marge brute est toutefois négativement impacté sur l'année par la hausse des ventes d'équipements, sur lequel le Groupe enregistre une faible marge. Charges de personnel A fin décembre 2019, l'effectif du Groupe (hors Italie) se compose de 10 600 salariés, en hausse de près de 800 salariés par rapport à fin 2018. Cette hausse est liée à l'intégration des effectifs de Jaguar Network, à des embauches liées à l'accélération du Groupe sur les déploiements et raccordements Fibre, ainsi qu'à des recrutements sur l'activité mobile, l'activité d'hébergement et l'extension du réseau de distribution. Certaines charges salariales du Groupe sont capitalisées, notamment les charges liées aux déploiements et raccordements Fibre, ce qui explique que le poste de charges de personnel ne soit qu'en modeste augmentation malgré un effectif hausse. Charges externes 25 Les charges externes diminuent de 15,2% sur l'année pour atteindre 424 millions d'euros. La baisse de ce poste est expliquée par l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16. Sans l'impact de cette norme, le poste de charges externes enregistrerait une hausse, liée au déploiement de plus de 2 500 sites mobiles sur l'année 2019 d'une part, et à l'accélération des déploiements et raccordements Fibre (hausse du nombre de prises raccordables de près de 45% en un an et 80% pour la base d'abonnés), entrainant des charges supplémentaires (location, maintenance, énergie, assurance, sous-traitance, droit de passage…). Impôts et taxes Le poste impôts et taxes est en légère hausse sur l'année, à 103 millions d'euros, en raison de l'augmentation du parc de sites mobiles. Dotations aux provisions Les dotations aux provisions pour impayés, pour dépréciation de stock et pour risques s'établissent à 86 millions d'euros en 2019. Ce poste est principalement constitué des dotations aux provisions pour impayés et pour litiges. Autres produits et charges d'exploitation Les autres produits et charges d'exploitation atteignent -34 millions d'euros en 2019. Dotations aux amortissements des droits d'utilisation Les dotations aux amortissements des droits d'utilisation se sont élevées à 505 millions d'euros en 2019. Ce nouveau poste dérive de la première application en 2019 de la norme comptable IFRS 16, norme relative aux « Contrats de location » et appliquée par le Groupe depuis le 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective sans retraitement des périodes comparatives. EBITDAaL L'EBITDAaL France enregistre une hausse de 5,5% pour s'établir à 1,91 milliard d'euros, soit une marge d'EBITDAaL de 38,8%, en hausse de 0,9 point par rapport à 2018. 2019 a été la première année complète reflètant le plan de transformation du Groupe initié en mai 2018. Ce plan s'est accompagné d'un repositionnement du modèle économique et commercial, et d'une indépendance croissante des réseaux du Groupe. Ce plan se reflète dans l'accélération des déploiements et raccordements Fibre, mais aussi dans l'amélioration du mix d'abonnés mobiles en faveur du Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox). Par ailleurs, la commercialisation des nouvelles Freebox s'accompagne de ventes d'équipements ayant un effet dilutif sur les marges. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2019, les différents impacts sur la rentabilité du Groupe sont les suivants : Impacts positifs :

o Un levier opérationnel important lié à la croissance du chiffre d'affaires services mobile facturés aux abonnés de 138 millions d'euros en 2019 par rapport à 2018 ;

o Ouverture importante de sites en 700 MHz et poursuite des déploiements de nouveaux sites, permettant au Groupe de bénéficier d'une couverture mobile plus homogène . Cela entraine une réduction du recours à l'itinérance, et permet également de migrer davantage d'abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) ;

o Hausse de la base d'abonnés Fibre , le Groupe compte désormais 1,76 million d'abonnés Fibre, entrainant des économies de coûts opérationnels en zones très 26 denses. Cet effet commence à se matérialiser au niveau de la marge brute, et donc dans l'EBITDAaL ; L'inclusion des offres de livres numériques dans certaines offres fixes et mobiles du Groupe en février 2019 , entraine une hausse de l'ARPU et de l' EBITDAaL ;

Impacts négatifs :

Hausse du nombre de sites mobiles , entrainant une hausse des charges de location et d'énergie ;

Déploiement du réseau Fibre du Groupe, générant davantage de charges de maintenance et de location ; Intensité de la concurrence , certes moindre qu'en 2018, mais ayant entrainé en début d'année une perte d'abonnés notamment mobiles et par conséquent de la marge associée, couplée à l'impact des promotions ; Effet dilutif sur la marge de la hausse des ventes d'équipements , liée à la vente du

Player sur l'offre Freebox Delta. Résultat opérationnel courant Le résultat opérationnel courant en France s'améliore de 3,7% à 861 millions d'euros sur 2019. Cette hausse s'explique par la hausse de l'EBITDAaL plus que compensant la hausse des amortissements liés à l'extension des réseaux Fibre et mobile du Groupe, et dans une moindre mesure à l'exercice de stock-options par des salariés du Groupe. (d) Analyse de résultat du secteur Italie Le tableau suivant présente le compte de résultat simplifié du secteur Italie au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 : En millions d'euros 2019 2018 (1) Variation (%) Chiffre d'affaires Italie 427 124 241,7% Marge brute - 87 39 ns EBITDAaL - 253 - 52 ns % CA - 59,2% - 42,0% - 17,2 pts Résultat opérationnel courant - 417 - 139 ns Résultat opérationnel - 139 ns - 31 (1): 7 mois d'activité en 2018 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du Groupe en Italie est de 427 millions d'euros sur l'année et de 140 millions d'euros sur le 4ème trimestre. Les principales évolutions sur la période ont été les suivantes : Excellente performance commerciale sur l'ensemble de l'année, avec plus de 2,4 millions d'abonnés recrutés dont 740 000 au 4 ème trimestre. Le Groupe compte 5,3 millions d'abonnés à fin 2019, 18 mois après le lancement ; 27 Malgré des offres concurrentes ciblées et plus agressives que les siennes, le Groupe est parvenu à accentuer son rythme de recrutement au 4 ème trimestre 2019, démontrant la force de sa marque en Italie . Le Groupe bénéficie aujourd'hui d'une popularité en forte hausse et est considérée selon certains classements comme la marque Télécom préférée en Italie ;

trimestre 2019, démontrant la force de sa marque en Italie Le Groupe a continué de déployer son réseau mobile en accélérant notamment sur le second semestre, et a ainsi équipé plus de 2 500 nouveaux sites, pour atteindre 4 000 sites équipés à fin 2019 , dépassant son objectif de 3 500 sites équipés à fin 2019. Le Groupe commence également à porter une partie de son trafic mobile sur son propre réseau, grâce au 1 200 sites activés au cours du second semestre ;

Le Groupe continue d'étendre son réseau de distribution en Italie . Au 31 décembre 2019, le Groupe comptait 14 boutiques, plus de 800 bornes de distribution de cartes SIM (Simbox) réparties au sein de 300 kiosques situés dans des zones de chalandises fréquentées. EBITDAaL L'EBITDAaL 2019 en Italie ressort à -253 millions d'euros. Cette perte opérationnelle s'explique par : la hausse des charges d'itinérance liée au succès des offres mobiles du Groupe en Italie, entrainant à la fois une hausse de la base d'abonnés et une consommation de données mobiles plus importante ;

liée au succès des offres mobiles du Groupe en Italie, entrainant à la fois une hausse de la base d'abonnés et une consommation de données mobiles plus importante ; les charges afférant au réseau mobile du Groupe , qui compte plus de 4 000 sites équipés à fin décembre, principalement composé des charges de location;

les coûts d'interconnexion ;

des charges de marketing et de publicité et des charges de structure telles les charges de personnels et la relation abonnés. Résultat opérationnel courant Le résultat opérationnel courant en Italie est de -417 millions d'euros, incluant les charges d'amortissements des éléments de réseau ainsi que des fréquences. b. Flux de trésorerie et investissements Groupe En millions d'euros 2019 2018 Variation (%) CAF Groupe 1 693 25,8% 2 186 Droits d'utilisation et intérêts sur dettes locatives - - 585 - Ns Impact IFRS 16 Variation de BFR Groupe - 106 31 Ns FCF opérationnel après IFRS 16 1 496 1 725 -13,2% 28 Investissements France (hors fréquences) - 1 607 - 1 555 3,3% Investissements Italie (hors fréquences) - 369 - 261 41,4% Impôts décaissés - 340 - 306 11,1% Autres 1 502 - 441 Ns FCF Groupe (hors fréquences, financement et dividendes) Investissements fréquences France Investissements fréquences Italie FCF Groupe (hors financement et dividendes) 682 - 839 Ns - 27 - 263 Ns - 225 - 342 -34,2% 430 -1 444 Ns Dividendes -59 - 40 47,5% Trésorerie de clôture 173 Ns 1 590 FCF Groupe : Le Groupe poursuit son cycle d'investissements dans ses réseaux Fibre et mobile en France et mobile en Italie, lui permettant de gagner en autonomie et d'améliorer sa rentabilité tout en offrant un meilleur service à ses abonnés. Ainsi le Groupe a investi 1,98 milliard d'euros en 2019 dans ses réseaux et 252 millions d'euros dans ses fréquences en France et en Italie. Les principaux faits marquants sur le semestre ont été les suivants : Capacité d'autofinancement Groupe de 2,19 milliards d'euros, avant le remboursement et le décaissement des intérêts sur dettes locatives lié à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme IFRS 16, d'un montant de 585 millions d'euros. Après retraitement de la nouvelle norme IFRS 16, la capacité d'autofinancement s'affiche en baisse de 13%, la hausse en France étant absorbée par les pertes opérationnelles en Italie ;

Variation négative du BFR de -106 millions d'euros, découlant principalement de la hausse de notre chiffre d'affaires en Italie et du calendrier local de remboursement de la TVA ;

-106 millions d'euros, découlant principalement de la hausse de notre chiffre d'affaires en Italie et du calendrier local de remboursement de la TVA ; Investissements France en hausse de 3% légèrement supérieur à notre objectif d'une dépense en ligne avec 2018, à 1,61 milliard d'euros. Le Groupe a étendu son empreinte Fibre avec le déploiement de plus de 4,3 millions de nouvelles prises raccordables, le raccordement de plus de 777 000 nouveaux abonnés en Fibre, l'ouverture de plus de 8 800 sites en 700 MHz, et l'extension de son réseau mobile qui comptait plus de 17 000 sites au 31 décembre 2019 ;

Investissements dans le réseau et le MOCN en Italie pour 369 millions d'euros, et investissement de 225 millions d'euros relatif aux fréquences acquises auprès de Wind/Tre dans le cadre des remèdes. A fin 2019, le Groupe avait décaissé la totalité des engagements pris concernant les fréquences acquises auprès de Wind/Tre, soit environ

450 millions d'euros ;

450 millions d'euros ; Décaissement d'impôts à hauteur de 340 millions d'euros ;

Autres : inclut notamment l'encaissement relatif aux opérations réalisées avec Cellnex (net des décaissements et coûts liés à ces transactions), le décaissement relatif à l'acquisition 29 de la participation dans Jaguar Network et des décaissements liés à des achats d'actions par le Groupe sur le marché. Variation nette de la trésorerie: Le Groupe a clôturé l'exercice avec une trésorerie disponible de 1,59 milliard d'euros. c. Endettement du Groupe Le Groupe n'est soumis à aucun risque de liquidité ou de non-respect d'engagements financiers (ratios, objectifs…). Au 31 décembre 2019, l'endettement brut du Groupe s'établissait à 5 202 millions d'euros et l'endettement net à 3 609 millions d'euros (hors application de la norme comptable IFRS 16). Le Groupe profite d'une liquidité exceptionnelle du fait des produits de cession enregistrés en décembre 2019 suite au débouclage de la transaction avec Cellnex, en plus de conditions d'emprunt attractives . Le Groupe peut ainsi poursuivre sa stratégie d'investissement dans des projets industriels majeurs, générateurs de flux de trésorerie futurs conséquents, tout en conservant une structure financière solide. Ainsi, le Groupe présente au 31 décembre 2019 un ratio d'endettement de 2,18x l'EBITDAaL.. L'endettement brut au 31 décembre 2019 est composé principalement des emprunts décrits ci-dessous. (a) Dettes exigibles à moins d'un an Programme de NEU CP de 1 400 millions d'euros Le Groupe dispose d'un programme de NEU CP à moins d'un an pour un montant maximal de 1 400 millions d'euros suite au réhaussement du plafond de 400 millions d'euros le 16 septembre 2019. Au 31 décembre 2019, l'utilisation était de 995 millions d'euros. Emprunts auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) Dans le cadre du déploiement de ses réseaux ADSL et Fibre, le Groupe iliad a obtenu le soutien financier de la BEI, à travers la mise en place plusieurs financements. Ces financements sont amortissables sur de longues périodes. Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait du financement à moins d'un an suivant avec la BEI : Ligne de 150 millions d'euros, mise en place en 2010 et avec une échéance finale en juillet 2020 ; Dettes à plus d'un an

Emprunts auprès d'établissements de crédit : Emprunts auprès de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) Dans le cadre du déploiement de ses réseaux ADSL et Fibre, le Groupe iliad a obtenu le soutien financier de la BEI, à travers la mise en place plusieurs financements. Ces financements sont amortissables sur de longues périodes. Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait des financements à plus d'un an suivants avec la BEI : Ligne de 200 millions d'euros, mise en place en 2012 et avec une échéance finale en mai 2022 ; Ligne de 200 millions d'euros, mise en place en 2016 et avec une échéance finale en septembre 2030 (cette ligne a fait l'objet d'une demande de remboursement anticipé total le 31 janvier 2020, confirmée le 5 février 2020 et qui a pris effet le 28 février 2020) ; Ligne de 300 millions d'euros, mise en place en 2018 et avec une échéance finale en décembre 2032. 30 Emprunts auprès de la KFW IPEX-Bank Dans le cadre du déploiement de ses réseaux fixes et mobiles en France et Italie, le Groupe iliad a obtenu le soutien financier de KFW IPEX-Bank, à travers la mise en place de plusieurs financements. Ces financements sont amortissables sur de longues périodes. Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait des financements suivants avec la KFW IPEX- Bank : Ligne de 90 millions d'euros, mise en place en 2017 et avec une échéance finale en mars 2028 ; Ligne de 150 millions d'euros, mise en place en 2019 et avec une échéance finale jusqu'à avril 2030, non utilisée au 31 décembre 2019. Le taux d'intérêt applicable sur ce crédit est basé sur l'Euribor de la période, augmenté d'une marge pouvant varier en fonction du niveau du levier financier du Groupe entre 0,90% et 1,20% par an. Crédit à terme syndiqué de 500 millions d'euros - Echéance 2023

Le Groupe disposait d'un crédit à terme syndiqué de 500 millions d'euros auprès de plusieurs banques internationales, initialement mis en place le 8 janvier 2016, et renouvelé le 16 juillet 2018 pour une maturité finale à 2023. Cette ligne a fait l'objet d'une demande de remboursement anticipé total le 24 décembre 2019, qui a pris effet le 9 janvier 2020.

Le Groupe disposait d'un crédit à terme syndiqué de 500 millions d'euros auprès de plusieurs banques internationales, initialement mis en place le 8 janvier 2016, et renouvelé le 16 juillet 2018 pour une maturité finale à 2023. Cette ligne a fait l'objet d'une demande de remboursement anticipé total le 24 décembre 2019, qui a pris effet le 9 janvier 2020. Crédit revolving syndiqué de 1 650 millions d'euros - Echéance jusqu'à 2025

Le Groupe bénéficie d'une ligne de crédit revolving syndiqué de 1 650 millions d'euros contractée auprès de plusieurs banques internationales, avec une maturité finale pouvant aller jusqu'à 2025. Cette ligne n'est pas utilisée et donc entièrement disponible au 31 décembre 2019.

Le taux d'intérêt applicable sur ce crédit est fondé sur l'Euribor de la période, augmenté d'une marge pouvant varier en fonction du niveau du levier financier du Groupe entre 0,25

% et 1,20 % par an.

Le Groupe bénéficie d'une ligne de crédit revolving syndiqué de 1 650 millions d'euros contractée auprès de plusieurs banques internationales, avec une maturité finale pouvant aller jusqu'à 2025. Cette ligne n'est pas utilisée et donc entièrement disponible au 31 décembre 2019. Le taux d'intérêt applicable sur ce crédit est fondé sur l'Euribor de la période, augmenté d'une marge pouvant varier en fonction du niveau du levier financier du Groupe entre 0,25 % et 1,20 % par an. Ligne bilatérale de 50 millions d'euros - Echéance 2023

Le 29 novembre 2018, le Groupe a mis en place une ligne de crédit bilatérale de 50 millions d'euros auprès d'un établissement bancaire. Cette ligne est remboursable à terme et a une maturité finale de 5 ans. Cette ligne a fait l'objet d'une demande de remboursement anticipé total le 16 janvier 2020, qui a pris effet le 27 janvier 2020. Les financements du Groupe auprès des établissements de crédit sont soumis au respect d'engagements financiers (ratio de leverage). Au 31 décembre 2019, le Groupe respectait tous ses engagements. Emprunts obligataires : Obligation de 650 millions d'euros - échéance 2022 Le 26 novembre 2015, le Groupe a procédé à l'émission d'une obligation d'un montant de 650 millions d'euros et présentant un coupon annuel de 2,125%. Ces obligations seront remboursées au pair à l'échéance le 5 décembre 2022. Obligation de 650 millions d'euros - échéance 2024 Le 5 octobre 2017, le Groupe a procédé à l'émission d'une obligation d'un montant de 650 millions d'euros et présentant un coupon annuel de 1,5%. Ces obligations seront remboursées au pair à l'échéance le 14 octobre 2024. Obligation dual tranche de 1 150 millions d'euros 31 1, 2, 3 Le 18 avril 2018, le Groupe a procédé à l'émission d'obligations en deux tranches d'un montant total de 1 150 millions d'euros: Une première tranche d'un montant de 500 millions d'euros, présentant un coupon de 0,625% et remboursable au pair à l'échéance le 25 novembre 2021 ;

Une seconde tranche d'un montant de 650 millions d'euros, présentant un coupon de 1,875% et remboursable au pair à l'échéance le 25 avril 2025. Emprunts Schuldschein : Le Groupe a procédé à l'émission de Schuldscheindarlehen (emprunts Schuldschein) le 22 mai 2019, pour un montant total de 500 millions d'euros en six tranches : Trois tranches fixes d'un montant total de 175 millions d'euros avec des taux de

1,400%, 1,845% et 2,038%, remboursables à terme respectivement aux échéances 22 mai 2023, 22 mai 2026 et 24 mai 2027 ;

1,400%, 1,845% et 2,038%, remboursables à terme respectivement aux échéances 22 mai 2023, 22 mai 2026 et 24 mai 2027 ; Trois tranches variables d'un montant total de 325 millions d'euros avec des marges de 1,40%, 1,70% et 1,80% et remboursables à terme respectivement aux échéances 22 mai 2023, 22 mai 2026 et 24 mai 2027. Synthèse des lignes de financement du Groupe consenties à plus d'un an: En millions d'euros Échéance Remboursement Montant du Montant Montant financement utilisé disponible Lignes auprès d'établissements de crédit BEI - 2012 mai 2022 Amortissable 200 831 - BEI - 2016 septembre 2030 Amortissable 200 200 - BEI - 2018 décembre 2032 Amortissable 300 300 - KFW - 2017 mai 2029 Amortissable 90 85 - KFW - 2019 octobre 2030 Amortissable 150 - 150 Ligne bilatérale novembre 2023 A terme 50 502 - Crédit à terme syndiqué - 2016 juillet 2023 A terme 500 5003 - Crédit revolving syndiqué - 2015 juillet 2024 A terme 1 650 - 1 650 Emprunts obligataires Emprunt obligataire - 2015 décembre 2022 A terme 650 650 - Emprunt obligataire - 2017 octobre 2024 A terme 650 650 - Emprunt obligataire - 2018 nov. 2021 & avril 2025 A terme 500 & 650 1 150 - Emprunt Schuldschein mai 2023, 2026 & 2027 A terme 500 500 Ces lignes ont été intégralement remboursées par anticipation respectivement les 28 février 2020, 27 janvier 2020 et 9 janvier 2020, à ce titre ont été reclassées en tant que dettes à moins d'un an au bilan d. Répartition du capital au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2019, le capital social de la société iliad se composait de 59 162 081 actions ordinaires et était réparti comme suit : 32 Dirigeants : 33 316 649 actions soit 56,31% du capital ;

Public : 25 073 890 actions soit 42,38% du capital ;

Auto-détention : 771 542 soit 1,30% du capital. Au 31 décembre 2019, il existe: deux plans d'options de souscription d'actions iliad dont le nombre d'actions potentielles pouvant être

émises est de 265 271 ;

émises est de 265 271 ; trois plans d'actions gratuites dont le nombre d'actions iliad potentielles pouvant être émises est de 869 310. 33 2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES a. Objectifs L'épidémie actuelle de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l'activité économique dans certaines régions. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe iliad sont pour l'instant limités. Néanmoins, cette épidémie pourrait impacter le Groupe iliad et ses objectifs comme l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile…). France Fixe :

o Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; o 2 millions d'abonnés Fibre en 2020 et 4,5 millions en 2024 ;

o 22 millions de prises raccordables à la Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024.

Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; 2 millions d'abonnés Fibre en 2020 et 4,5 millions en 2024 ; 22 millions de prises raccordables à la Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024. Mobile :

o Plus de 80% de la base d'abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée 2 en 2024 ; o Plus de 25 000 sites en 2024 ;

o Part de marché mobile de 25% à long terme.

Plus de 80% de la base d'abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée en 2024 ; Plus de 25 000 sites en 2024 ; Part de marché mobile de 25% à long terme. Entreprises:

o Part de marché sur le marché des entreprises d'environ 4 à 5% en 2024 ;

o Chiffre d'affaires de l'activité entreprises d'environ 400 à 500 millions d'euros en 2024.

Part de marché sur le marché des entreprises d'environ 4 à 5% en 2024 ; Chiffre d'affaires de l'activité entreprises d'environ 400 à 500 millions d'euros en 2024. Finance :

o Marge d' EBITDAaL France (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% en

2020 ;

o Solde d' EBITDAaL -investissements France (hors activités B2B) de plus de 800 millions d'euros en 2020, et d'environ 1 milliard d'euros en 2021. Italie Environ 5 000 sites activés à fin 2020 ;

Basé sur cet objectif de nombre de sites activés, nous attendons des pertes d'EBITDAaL 2020 en réduction par rapport à 2019 ;

Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2024 ;

Atteindre un équilibre en termes d' EBITDAaL avec moins de 10% de part de marché ;

avec moins de 10% de part de marché ; Générer 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Italie sur le long terme. 2 50/100 Go pour les non abonnés Freebox 34 Evénements postérieurs à la clôture

Le 16 janvier 2020, iliad a annoncé les résultats de l'offre publique de rachat d'actions

("OPRA") initiée le 12 novembre 2019 par le Groupe sur ses propres actions. L'offre publique était ouverte du 23 décembre 2019 au 13 janvier 2020 (inclus) et offrait aux actionnaires la possibilité d'un rachat au prix unitaire de 120 euros de leurs actions iliad dans la limite de 11.666.666 actions. Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 15 239 719 actions, étant supérieur au nombre maximum de 11.666.666 actions que la société iliad s'était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction proportionnelle des demandes de rachat (selon les dispositions de l'article R. 225-155 du Code de commerce). Ainsi, iliad a racheté 11.666.666 de ses propres actions ordinaires, représentant 19,7% de son capital. L'OPRA a été intégralement financée par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et avec délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires. Du fait de l'augmentation de capital, l'OPRA n'a eu aucun impact sur l'endettement d'iliad ou sur le résultat net par action du groupe en raison de l'annulation des actions rachetées dans le cadre de l'OPRA.

Cette augmentation de capital, initiée le 20 janvier 2020 et du même montant que l'OPRA, était ouverte à tous les actionnaires d'iliad et garantie à 100% par Xavier Niel (via une société contrôlée à 100% par Xavier Niel). Les résultats de cette augmentation de capital ont été publiés le 27 janvier, avec au final 10,7 millions d'actions nouvelles souscrites directement et indirectement par Xavier Niel et le reste des actions nouvelles, soit 940 888 actions, par le reste de l'actionnariat.

("OPRA") initiée le 12 novembre 2019 par le Groupe sur ses propres actions. L'offre publique était ouverte du 23 décembre 2019 au 13 janvier 2020 (inclus) et offrait aux actionnaires la possibilité d'un rachat au prix unitaire de 120 euros de leurs actions iliad dans la limite de 11.666.666 actions. Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 15 239 719 actions, étant supérieur au nombre maximum de 11.666.666 actions que la société iliad s'était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction proportionnelle des demandes de rachat (selon les dispositions de l'article R. 225-155 du Code de commerce). Ainsi, iliad a racheté 11.666.666 de ses propres actions ordinaires, représentant 19,7% de son capital. L'OPRA a été intégralement financée par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et avec délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires. Du fait de l'augmentation de capital, l'OPRA n'a eu aucun impact sur l'endettement d'iliad ou sur le résultat net par action du groupe en raison de l'annulation des actions rachetées dans le cadre de l'OPRA. Cette augmentation de capital, initiée le 20 janvier 2020 et du même montant que l'OPRA, était ouverte à tous les actionnaires d'iliad et garantie à 100% par Xavier Niel (via une société contrôlée à 100% par Xavier Niel). Les résultats de cette augmentation de capital ont été publiés le 27 janvier, avec au final 10,7 millions d'actions nouvelles souscrites directement et indirectement par Xavier Niel et le reste des actions nouvelles, soit 940 888 actions, par le reste de l'actionnariat. Le 28 février 2020, conformément à l'accord annoncé le 3 septembre 2019, iliad S.A. a annoncé avoir finalisé la mise en œuvre de son partenariat stratégique avec InfraVia (fonds d'infrastructure français) au travers de la cession de 51% d'Investissements dans la Fibre des Territoires ("IFT") à InfraVia pour une valeur d'entreprise à 100% d'environ 600 millions d'euros. Créée à l'occasion du partenariat, IFT est une société dédiée à la gestion active des lignes fibres qui assure l'acquisition et l'exploitation des tranches de co-financement FTTH dans les zones moyennement denses et peu denses. Cette société dédiée fournit à Free, dans le cadre d'un contrat de services de très long terme, l'ensemble des services d'accès et d'informations aux prises cofinancées et pourra également fournir les mêmes services à des opérateurs tiers.

co-financement FTTH dans les zones moyennement denses et peu denses. Cette société dédiée fournit à Free, dans le cadre d'un contrat de services de très long terme, l'ensemble des services d'accès et d'informations aux prises cofinancées et pourra également fournir les mêmes services à des opérateurs tiers. Glossaire

Les définitions des principaux termes utilisés par iliad sont présentées ci-dessous : Abonnés dégroupés : abonnés qui ont souscrit à l'offre ADSL, VDSL ou Fibre du Groupe dans un central dégroupé par Free. Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou Fibre du Groupe. ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (Revenu Moyen par Abonné Haut Débit et Très Haut Débit) : inclut le chiffre d'affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d'affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d'une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre. ARPU Mobile facturé aux abonnés: inclut le chiffre d'affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d'abonnés Mobile sur la période. Chiffre d'affaires facturé à l'abonné : chiffre d'affaires forfait et hors forfait directement facturé à l'abonné. Chiffre d'affaires services : chiffre d'affaires hors ventes d'équipements. 35 EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l'impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions. Endettement net : différence entre les passifs financiers à court et long terme et la trésorerie disponible au bilan. FCF : Free Cash Flow Fibre : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur. M2M : communications de machine à machine. Marge brute : la marge brute est définie comme le chiffre d'affaires déduction faite des achats consommés. Nombre total d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d'Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d'abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d'abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d'abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l'opérateur historique d'Etat. Prise raccordable Fibre : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l'opérateur d'immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d'achèvement. Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d'abonnés à la fin de deux périodes différentes. Ratio d'endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l'EBITDAaL. 36 La Sté Iliad SA a publié ce contenu, le 17 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

