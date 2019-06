Iliad : Scaleway, le cloud BtB d'Iliad, dévoile sa stratégie en France et à l'international lors de son premier ScaleDay

La stratégie de Scaleway s'articule ainsi autour de cinq leviers principaux :

. un écosystème de ressources cloud nommé « Elements » qui répond aux principaux besoins et usages, présents et à venir : le calcul (compute), le stockage (storage), le réseau (Network), l'internet des Objets (IoT) et l'intelligence artificielle (AI). Chacune de ces gammes de produits élémentaires répond à des exigences communes de simplicité, d'expérience, de cohérence, de coût maîtrisé et d'innovation. Les produits sont compatibles et complémentaires avec les offres devenues des standards du marché, facilitant ainsi le cloud hybride et le multicloud.

. les développeurs. Utilisateurs principaux de Scaleway, ils sont les prescripteurs et bâtisseurs de l'ère numérique dans toutes les entreprises, des start-up aux grands groupes où ils sont au cœur de la R&D.

. une approche plus que jamais community-centric. Scaleway engage un vaste chantier d'innovations pour mieux accompagner ses clients. Plus proche, plus humain, Scaleway souhaite proposer une véritable expérience cloud, fondée sur la satisfaction client et la confiance tout en apportant un esprit « fun » à travers le design, les évènements et la communication (outils de pilotage, programmes d'accompagnement …).

. le renforcement de ses offres en France. Il s'agit en effet pour Scaleway d'apporter aux entreprises françaises et aux pouvoirs publics une réponse aux besoins récurrents de cloud souverain, notamment à travers la mise en place d'une zone gouvernementale (AZ gov) dans son databunker DC4.

De nouvelles opportunités sont également en vue via les complémentarités entre Scaleway et Jaguar Network qui a récemment rejoint le Groupe Iliad. Les équipes ont travaillé à la définition d'un catalogue cloud commun pour la France, combinant les infrastructures Scaleway et les services Jaguar Network.

. le développement à l'international avec l'ouverture de data centers dans des zones à forte croissance numérique et dans lesquelles l'entreprise compte déjà des communautés de clients actifs.

Ainsi, Scaleway annonce aujourd'hui le lancement d'un data center en Pologne pour les clients d'Europe de l'Est, de Russie, d'Ukraine, de Turquie et d'Israël. D'autres data centers couvrants, entre autres, les zones Asie et Amérique latine sont également programmés d'ici fin 2020. « Nous souhaitons aller vite pour rendre tout notre écosystème de produits accessible au plus grand nombre. Le time-to-marketest un enjeu majeur et nous n'avons pas vocation à bâtir des data centers de A à Z dans d'autres pays » précise Arnaud de Bermingham.

A l'image de cette stratégie, le ScaleDay a offert à ses participants une remarquable opportunité de partager une expertise de haut niveau avec une transparence et une expérience mémorable. L'équipe Scaleway remercie vivement ses partenaires technologiques au premier rang desquels Intel, sponsor Platinum, ainsi qu'AMD et Nvidia, sponsors Gold, qui ont largement contribué à faire de cette journée une réussite et donne rendez-vous à ses communautés l'an prochain pour une nouvelle édition.

L'intégralité des keynotes d'inauguration et de clôture sera prochainement disponible en ligne sur notre site scaleway.com. Les conférences techniques sont, elles, à retrouver sur Slideshare.