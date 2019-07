Iliad : Semestrial Liquidity agreement (fr)

Société anonyme au capital de 13 040 192,20 Euros Siège social : 16, rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris 342 376 332 R.C.S. PARIS

Paris, le 3 juillet 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ILIAD CONTRACTE AVEC

LA SOCIETE EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Iliad à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

38 374 titres Iliad

931 056 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel de ce contrat de liquidité, le 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

38 252 titres Iliad

903 270 €

Par ailleurs, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 :

le nombre de transactions exécutées à l'achat s'est élevé à 119 ;

le nombre de transactions exécutées à la vente s'est élevé à 113 ;

le volume échangé à l'achat s'est élevé à 75 790 en nombre de titres et à 7 368 263 euros en capitaux ;

le volume échangé à la vente s'est élevé à 75 018 en nombre de titres et à 7 319 006 euros en capitaux.

