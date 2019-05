Iliad : Succès d'une émission Schuldscheindarlehen inaugurale de 500 millions d'euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 mai 2019

Succès d'une émission Schuldscheindarlehen inaugurale

de 500 millions d'euros

Pour sa première incursion sur ce marché, Iliad a émis ce jour avec succès un Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs institutionnels) d'un montant total de 500 millions d'euros, comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 7 et 8 ans, à taux fixes et variables.

Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite, ce qui a permis au Groupe d'augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération confirme la solidité du modèle de développement d'Iliad en France et en Italie ainsi que de la qualité de sa structure financière.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de crédit de 4, 7 et 8 ans respectivement de 1,40%, 1,70% et 1,80%, sur les tranches fixes et variables. Par ailleurs, cela permet au Groupe de renforcer sa liquidité, tout en diversifiant ses sources de financement et en élargissant sa base d'investisseurs, notamment auprès des investisseurs institutionnels asiatiques et allemands.

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), HSBC, Société Générale et UniCredit sont les joint Arrangers de l'opération.

A propos Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,4 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,3 millions d'abonnés au 31 mars 2019.