Iliad : Xavier Niel transfère ses titres à un holding

05/09/2018 | 09:53

Iliad, la maison de l'opérateur télécoms Free, indique que son fondateur et actionnaire majoritaire Xavier Niel a transféré l'essentiel des titres qu'il détenait vers une société holding. Objectif déclaré par M. Niel : notamment 'mieux structurer ses projets dans les télécoms'.



Pour mémoire, au 31 décembre 2017, Xavier Niel détenait 52,2% du capital d'Iliad et 66,9% des droits de vote, en tenant compte des titres détenus par NJJ Holding.



Désormais, Xavier Niel possède la majorité de ses actions Iliad non plus en propre, mais par l'intermédiaire d'une société holding baptisée Holdco.



'Cette réorganisation s'est conjuguée avec la mise en place d'un financement sur Holdco (ayant notamment donné lieu au nantissement de 14,8 millions de titres Iliad détenus par Holdco), permettant de renforcer sa liquidité, et diversifier ses sources de financement', ajoute le groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.