Iliad : a renoué avec la croissance en France en 2019, l'action bondit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Iliad figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 mardi, après que l'opérateur de télécommunications s'est déclaré confiant quant à la poursuite de ses activités en Italie malgré la pandémie de coronavirus. Le groupe a fait cette projection alors que son chiffre d'affaires a renoué avec la croissance en France l'an passé.

Peu avant 9h30, le titre gagnait 15,1% à 114,70 euros.

En 2019, le chiffre d'affaires du groupe fondé par Xavier Niel s'est établi à 5,33 milliards d'euros, en croissance de 9%, grâce aux revenus liés au lancement de son offre mobile en Italie. Dans le pays, Iliad a recruté plus de 2,4 millions d'abonnés l'an passé.

En France le chiffre d'affaires d'Iliad a renoué avec la croissance, conformément à l'ambition de l'opérateur télécoms, en progressant de 3%, à 4,91 milliards d'euros.

"Ce retour à la croissance des ventes en France est le résultat de la bonne conduite de la revue de notre dispositif commercial et de nos investissements dans les réseaux fibre et mobile", a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, lors d'une conférence téléphonique.

Dans l'Hexagone, les ventes du groupe ont augmenté de 5,9% dans le mobile et se sont stabilisées dans le fixe (0,4%) l'an passé. Le revenu moyen par abonné (ARPU) haut débit et très haut débit en France s'établissait à 32,6 euros à fin décembre 2019, contre 31,8 euros un an plus tôt.

En matière de recrutement, Free a vu sa base d'abonnés à la téléphonie mobile s'éroder de 1% en France en 2019, à 13,31 millions. Dans le fixe, la base d'abonnés s'est en revanche élargie de 0,5%, à 6,46 millions sur la même période. Iliad a par ailleurs recruté 777.000 abonnés dans la fibre optique en 2019, soit davantage que son objectif d'une conquête de 500.000 nouveaux abonnés par an.

L'Ebitdaal consolidé -soit le résultat opérationnel courant avant prise en compte de certains éléments, comme les amortissements, les immobilisations et les charges liées aux rémunération sous forme de stock-options et d'actions- est ressorti à 1,65 milliard d'euros en 2019, en retrait de 5,8%, en raison notamment des coûts du déploiement des réseaux et de l'ampleur de la perte au niveau de l'Ebitdaal accusée en Italie. Cette perte a atteint 253 millions d'euros pour l'ensemble de l'année écoulée.

L'Ebitdaal en France a toutefois progressé de 5,5%, à 1,91 milliard d'euros, et fait ressortir une marge de 38,8%, en amélioration de 0,9 point de pourcentage sur un an.

Le bénéfice net consolidé d'Iliad s'est inscrit à 1,73 milliard d'euros en 2019, contre 330 millions d'euros en 2018. Cette forte augmentation s'explique par la cession par Iliad de certaines de ses tours télécoms au groupe espagnol Cellnex.

Concernant la situation en Italie, pays européen le plus durement touché par la pandémie de coronavirus, le groupe reste confiant et a confirmé ses objectifs, à savoir des revenus de 1,5 milliard d'euros "à long terme" et l'atteinte de l'équilibre au niveau de l'Ebitdaal avec une part de marché inférieure à 10%. "Il est trop tôt pour faire une estimation des retombées financières de la pandémie sur nos activités en Italie", a déclaré Thomas Reynaud.

Le dirigeant a toutefois précisé que, en ces temps de crise sanitaire, "les besoins de communications sont plus importants qu'à l'accoutumée". En Italie, Iliad a observé cette dernières semaines une augmentation de l'ordre de 15% à 20% du trafic de données mobiles chaque soir.

Iliad proposera le versement d'un dividende de 2,60 euro par action au titre de l'exercice 2019, conformément à son annonce de novembre, contre un dividende de 0,90 euro par action payé au titre de 2018.

