Iliad : alliance stratégique avec Jaguar Network

18/01/2019 | 18:15

Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce ce vendredi soir la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec Jaguar Network, à travers une prise de participation majoritaire (à hauteur de 75%, le delta restant aux mains Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network) au capital de l'entreprise.



'Jaguar Network est un fournisseur souverain de services à très haute disponibilité à destination des entreprises et des marchés publics et l'un des leaders français du développement de technologies innovantes dans les marchés du Cloud, des Télécommunications et des Smart Cities. Cette opération constitue une étape importante pour Iliad dans sa stratégie de développement pour adresser le marché entreprises en s'appuyant sur les très fortes expertises et complémentarités entre les deux groupes et en s'associant à un entrepreneur reconnu', indique Iliad.



L'acquisition des 75% du capital de Jaguar Network représente un investissement d'un peu moins de 100 millions d'euros pour Iliad.





