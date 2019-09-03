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Iliad : annonce un partenariat avec Infravia sur la fibre optique

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03/09/2019 | 07:39

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Iliad SA a annoncé mardi:

* UN PARTENARIAT AVEC LE FONDS D'INFRASTRUCTURES INFRAVIA POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN DEHORS DES ZONES TRÈS DENSES EN FRANCE

* LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA GESTION ACTIVE DES LIGNES FIBRES

* LE TRANSFERT À CETTE SOCIÉTÉ DES CONTRATS DE COFINANCEMENT EXISTANTS ET ENVIRON UN MILLION DE PRISES DÉJÀ DÉPLOYÉES ET COFINANCÉES

* LA CESSION DE 51% DE CETTE SOCIÉTÉ À INFRAVIA SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 600 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Service Entreprises)

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PER 2020 14,7x
VE / CA2019 1,90x
VE / CA2020 1,85x
Capitalisation 5 607 M
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