Iliad : annonce un partenariat avec Infravia sur la fibre optique

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Iliad SA a annoncé
mardi:
* UN PARTENARIAT AVEC LE FONDS D'INFRASTRUCTURES INFRAVIA
POUR
ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE EN DEHORS DES ZONES
TRÈS DENSES EN FRANCE
* LA CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA GESTION ACTIVE DES
LIGNES
FIBRES
* LE TRANSFERT À CETTE SOCIÉTÉ DES CONTRATS DE COFINANCEMENT
EXISTANTS ET ENVIRON UN MILLION DE PRISES DÉJÀ DÉPLOYÉES ET
COFINANCÉES
* LA CESSION DE 51% DE CETTE SOCIÉTÉ À INFRAVIA SUR LA BASE
D'UNE
VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON 600 MILLIONS D'EUROS
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