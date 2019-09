Iliad : annonce un partenariat visant à accélérer le déploiement de la fibre optique en dehors des zones très denses en France

Pour Iliad, ce partenariat s'inscrit dans le cadre du plan Odysée 2024 et de sa volonté de renforcer son statut de premier opérateur alternatif FTTH sur l'ensemble du territoire. Avec 11,5 millions de prises raccordables et une présence commerciale dans l'ensemble des départements métropolitains, le Groupe dispose désormais du 1er réseau FTTH parmi les opérateurs alternatifs. Le Groupe s'impose par ailleurs comme le 1er recruteur net d'abonnés FTTH au 2ème trimestre 2019. Il est également le seul à proposer la technologie Fibre 10G ainsi qu'à généraliser en France un débit moyen ascendant de 600 Mbit/s.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe Iliad : « Le marché français se caractérise par une forte demande pour la fibre sur l'ensemble des territoires. Cet accord est un formidable accélérateur de déploiement pour permettre à Free d'offrir les meilleurs débits à 26 millions de foyers le plus rapidement possible, conformément aux ambitions de son plan Odysée.»

Vincent Levita, Président et fondateur d'Infravia : « L'accès aux infrastructures numériques est un enjeux majeur pour les territoires et nous sommes très heureux de nous associer avec Free pour accélérer le déploiement de la fibre dans nos régions. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre stratégie de nous associer avec des acteurs industriels pour accélérer le développement des infrastructures de demain. »

La transaction est sujette aux conditions usuelles pour ce type d'opérations en France. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2019, une fois les approbations règlementaires obtenues.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Iliad le 03 septembre 2019à 7.30 (heure de Paris).

A propos d'InfraVia Capital Partners

InfraVia est une société d'investissement indépendante spécialisée dans le secteurdes infrastructures. Fondée par Vincent Levita en 2008, InfraVia poursuit une stratégie d'investissement centrée sur le mid-market européen. La société compteaujourd'hui 32 professionnels, 4 Mds€ d'actifs sous gestion à travers 4 fonds d'infrastructure et 30 investissements à travers 11 pays d'Europe.

A propos d'Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destination…). En décembre 2018, Free a lancé la Freebox Delta, un concentré d'innovations avec la technologie Fibre 10G, l'agrégation xDSL/4G, le son d'exception Devialet etc. Free est le 1er opérateur alternatif Fibre en France. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Le Groupe compte près de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,4 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d'abonnés mobiles au 30/06/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,8 millions d'abonnés au 30 juin 2019.