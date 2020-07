Iliad : arrivée de Free sur le RIP Somme Numérique

02/07/2020 | 09:39

Free, filiale du groupe de télécommunications Iliad, annonce son arrivée commerciale sur le réseau Très Haut Débit du département de la Somme exploité par l'opérateur d'infrastructures Fibre Covage.



Sur le RIP Somme Numérique, Free propose la Fibre à plus de 50.000 logements répartis sur une centaine de communes. D'ici fin août, 5.000 logements supplémentaires seront éligibles. Free sera alors présent sur 100% de la zone déployée par ce RIP.



Dans la Somme, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà accessibles pour 87.000 logements autour d'Amiens et d'Abbeville (zone AMII). Fin août, la Fibre Free sera disponible pour 135.000 foyers de ce département.



