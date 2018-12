Iliad : avance de +3%, un broker en soutien

19/12/2018 | 16:05

Le titre Iliad avance ce mercredi de +3% à Paris, après notamment des commentaires positifs d'Oddo BHF, évoquant une 'premiumisation' du secteur.



Dans une note publiée ce matin, l'analyste Oddo BHF confirme en effet sa recommandation 'achat' sur le titre Iliad, assortie d'un objectif de cours de 300 euros.



Oddo BHF apprécie en effet les chiffres débusqués par Univers Freebox, de 45.000 box Delta et One vendues en 10 jours, les estimant 'cohérents et encourageants'. Des chiffres non-officiels et non-commentés par Iliad, mais qui semblent plausibles, comme le rappelle l'analyste : pour les trouver, les rédacteurs du site référence de la communauté Free ont constaté que le numéro de bon de commande s'incrémentait à chaque nouvelle inscription, les commandes concernant les Freebox Révolution et Crystal étant affublées d'un numéro de commande différent, ce qui permettrait bien de traquer les nouvelles box.



'Nous notons que ces nouvelles box ont eu leur lot de commentaires positifs mais également pas mal de bad buzz notamment sur le prix ce qui était prévisible. Free a d'ailleurs légèrement ajusté sa politique de migration qui était mal vécue et les frais de mise en service. (...) Par ailleurs, et c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble du secteur, Orange a emboité le pas de Free sur la domotique et les enceintes connectées, ouvrant une nouvelle fois la voie pour une premiumisation d'une partie du marché. Le marché a bien réagi à ce lancement qui semble bien se passer et les bonnes nouvelles s'accumulent sur le segment fixe en France, avec notamment moins de promotions sur le T4', analyse Oddo BHF.





