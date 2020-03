Iliad: bénéfice net multiplié par cinq en 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a publié mardi un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros (1,8 milliard de francs suisses) en 2019 qui bondit notamment grâce à la cession des pylônes télécoms en France et en Italie.

Iliad a par ailleurs annoncé le retour à la tête du conseil d'administration de son fondateur et premier actionnaire à hauteur de 71% Xavier Niel qui s'est renforcé au capital de son groupe en souscrivant pour 1,3 milliard d'euros à une opération de rachat d'actions finalisée en janvier.

Après une année 2018 difficile en raison d'un contexte concurrentiel très fort en France et de lourds investissements, l'exercice 2019 est celui d'un "retour de la croissance" du chiffre d'affaires qui progresse de 9% à 5,3 milliards d'euros, selon un communiqué du groupe, qui livre également, en pleine pandémie de coronavirus, ses perspectives à plus long terme.

"L'épidémie actuelle pourrait impacter Iliad et ses objectifs comme l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile)", déplore Iliad.

Iliad est "pleinement mobilisé" dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus et tente de "préserver la santé" de ses 11.000 collaborateurs tout en maintenant des équipes sur le terrain pour entretenir le réseau, assurer un support pour les abonnés et préparer la réouverture des boutiques, a déclaré le directeur général du groupe Thomas Reynaud, lors d'une échange téléphonique avec des journalistes.

"On a désormais 10 jours de recul sur la situation en Italie. Nos réseaux sont très sollicités", avec "une hausse du trafic en soirée de l'ordre de 15% à 20% sur le réseau mobile en Italie et une occupation plus forte dans la journée." Mais "aucune congestion" du réseau n'est visible "à ce stade" en France ou en Italie, a-t-il ajouté.

"Sur la fibre (optique), Iliad est désormais leader en recrutement d'abonnés en France, devant l'opérateur historique Orange", s'est félicité le groupe dans son communiqué, assurant avoir réalisé "une année record avec 777.000 nouveaux abonnés".

Sur le mobile, sa base d'abonnés enregistre au 4ème trimestre, pour la première fois depuis deux ans, un gain net d'abonnés (+17 000)", a-t-il ajouté.

Le nombre total d'abonnés mobile en France s'est toutefois inscrit en baisse de 1% sur un an à 13,3 millions et celui des abonnés au haut débit et très haut débit de 0,5% à 6,5 millions.

En Italie où le chiffre d'affaires a été multiplié par 3,5 en un an à 427 millions d'euros, le cap des cinq millions d'abonnés mobiles a été franchi au 4ème trimestre.

afp/jh