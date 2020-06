Iliad : coentreprise avec Digicel aux Antilles et en Guyane

02/06/2020 | 08:48

Iliad annonce la création, avec Digicel, d'une coentreprise qui détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux groupes aux Antilles et en Guyane françaises.



Les deux opérateurs télécoms précisent toutefois qu'ils conserveront leurs coeurs de réseau et leurs autorisations d'utilisation des fréquences, et qu'ils continueront de disposer d'une totale autonomie commerciale.



Par cette coentreprise, ils investiront conjointement pour accroître significativement le nombre de sites mobiles et augmenter ainsi la couverture et les débits, en vue de disposer, à terme, de l'un des plus importants réseaux d'infrastructures télécoms des Antilles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.