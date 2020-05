Iliad : confirme son plan de marche après un T1 dynamique, le titre en profite

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Iliad s'adjuge 3% mardi, à 144,80 euros, après que la maison mère de l'opérateur de télécommunications Free a confirmé ses objectifs annuels pour 2020. La confirmation de ces projections intervient alors que le groupe a enregistré une solide croissance de son activité au premier trimestre, malgré la propagation de la pandémie de coronavirus en Europe.

"Si toute crise joue un rôle de révélateur, celle-ci a clairement démontré, pour notre groupe, à la fois l'agilité de notre organisation et la solidité de nos fondamentaux", a déclaré Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, cité dans un communiqué.

Pour l'exercice en cours, Iliad anticipe toujours une marge d'exploitation (Ebitdaal) de plus de 40% en France, hors activités "B2B" et vente d'équipements, et une réduction de ses pertes d'exploitation en Italie. La politique de dividende est également maintenue. "Environ 90% de nos profits de 2019 seront consacrés aux investissements et le solde de 10% sera redistribué à nos actionnaires", a commenté Thomas Reynaud lors d'une conférence avec des journalistes. Il sera soumis au vote de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 2,60 euros par action au titre du dernier exercice.

Les impacts sociaux et financiers de la crise sanitaire pour sont pour l'instant limités, estime Iliad. D'ailleurs, entre janvier et mars, le groupe fondé par Xavier Niel a réalisé un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros, en amélioration de 6,9%. Cette croissance a été tirée par une solide dynamique commerciales dans les services en France comme en Italie, alors que les ventes d'équipements ont reculé de 38,6% sur un an, faute de lancement d'un nouveau produit.

Sur son marché domestique, Iliad a signé un cinquième trimestre consécutif de croissance. Lors des trois premiers mois de l'année, ses revenus ont progressé de 1,7% dans l'Hexagone, à 1,23 milliard d'euros. Dans les services, le chiffre d'affaires s'est bonifié de 4,2%, à 1,19 milliard d'euros, alors que la croissance a atteint 1,3% dans le fixe et que l'activité a bondi de 8,1% dans le mobile. "La base d'abonnés sous promotions très agressives est désormais très faiblement représentée dans l'ensemble de la base", a déclaré Iliad dans un communiqué afin d'expliquer la croissance soutenue des activités dans le mobile.

Plus de peur que de mal en Italie

En Italie, où l'opérateur a recruté 5,8 millions d'abonnés depuis son lancement fin mai 2018, l'opérateur télécoms a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros au premier trimestre, contre 81 millions d'euros un an auparavant.

"Tous les indicateurs d'activité sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes en Italie", a commenté JPMorgan Cazenove, alors qu'Iliad a conquis 525.000 abonnés dans le pays au cours du premier trimestre, soit 27% de plus que ce qui était attendu par le consensus.

"Notre déploiement a ralenti en Italie lorsque le pays est entré en confinement, mais nous avons toujours la même vision industrielle concernant nos projets sur place", a déclaré Thomas Reynaud lors de la conférence avec des journalistes. "Nous sommes en train de remonter en puissance en Italie en matière de déploiement", a ajouté le dirigeant.

Cette publication trimestrielle est globalement conforme aux attentes des analystes. Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires trimestriel de 1,38 milliard d'euros.

Iliad a par ailleurs confirmé mardi l'intégralité des objectifs du plan "Odyssée 2024", présenté en il y a un an et devant ouvrir un nouveau cycle de croissance et d'innovation pour le groupe.

En France, le groupe compte renforcer son statut de premier opérateur alternatif dans la fibre en visant, à horizon 2024, 30 millions de prises raccordables et plus de 4,5 millions d'abonnés. Dans le mobile, le groupe a toujours pour ambition de devenir un acteur de référence sur son marché domestique dans le très haut débit 4G et 5G, en s'appuyant sur un réseau qui devrait comptabiliser 25.000 sites dans quatre ans. Il compte également porter la part de ses abonnés au forfait Free 4G illimité à 80% du total de ses abonnés mobiles dans l'Hexagone en 2024.

Toujours en France, Iliad a rappelé viser pour 2024 un chiffre d'affaires compris entre 400 et 500 millions d'euros sur le marché des entreprises. A cet horizon, sa part de marché sur ce segment devrait s'établir entre 4% et 5%. Le solde Ebitda-investissements est attendu supérieur à 800 millions d'euros en 2020 et autour de 1 milliard d'euros en 2021.

En Italie, la maison mère de Free espère réaliser un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros "à long terme" et atteindre l'équilibre en matière d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) avec une part de marché inférieure à 10%.

La pandémie de coronavirus pourrait toutefois affecter le groupe et ses objectifs, comme l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications, a rappelé l'opérateur.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ILIAD :

http://www.iliad.fr/fr/finances/

Agefi-Dow Jones The financial newswire