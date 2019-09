Iliad : déclaration des transactions sur actions propres - Période du 19 au 25 septembre 2019

Paris, le 25 septembre 2019

Déclaration des transactions sur actions propres

Période du 19 au 25 septembre 2019

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l'émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-Sep-19 FR0004035913 37 191 80,4450 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-Sep-19 FR0004035913 11 426 80,4602 CHIX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-Sep-19 FR0004035913 3 087 80,3446 TRQX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 19-Sep-19 FR0004035913 1 776 80,2419 BATE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-Sep-19 FR0004035913 25 253 81,7426 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-Sep-19 FR0004035913 10 469 81,8313 CHIX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-Sep-19 FR0004035913 3 385 81,6387 TRQX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 20-Sep-19 FR0004035913 3 329 81,5983 BATE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 23-Sep-19 FR0004035913 30 565 81,3178 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 23-Sep-19 FR0004035913 6 122 81,2487 CHIX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 23-Sep-19 FR0004035913 4 486 81,5464 TRQX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 23-Sep-19 FR0004035913 1 818 81,2969 BATE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-Sep-19 FR0004035913 24 320 82,9039 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-Sep-19 FR0004035913 7 837 83,0445 CHIX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-Sep-19 FR0004035913 1 367 82,9868 TRQX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 24-Sep-19 FR0004035913 3 208 82,8940 BATE ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-Sep-19 FR0004035913 22 915 82,2461 XPAR ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-Sep-19 FR0004035913 9 985 82,5583 CHIX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-Sep-19 FR0004035913 1 020 81,9977 TRQX ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97 25-Sep-19 FR0004035913 1 071 82,1370 BATE

Le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société www.iliad.fr dans la rubrique Information réglementée.

