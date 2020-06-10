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Iliad : emet avec succès un emprunt obligataire de 650 millions deuros

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10/06/2020 | 19:13

10 juin (Reuters) -

* ILIAD - EMET AVEC SUCCES UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 650 MILLIONS DEUROS

* ILIAD - CET EMPRUNT PRÉSENTE UNE MATURITÉ DE 6 ANS (SOIT UNE ÉCHÉANCE AU 17 JUIN 2026) ET UN COUPON ANNUELDE 2,375%

* ILIAD - CETTE ÉMISSION PERMET AU GROUPE DE TIRER AVANTAGE D'UN MARCHÉ SOLIDE POUR AUGMENTER SA LIQUIDITÉ ETALLONGER LA MATURITÉ DE SA DETTE

* ILIAD - CETTE EMISSION VIENT SOUTENIR SON DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET EN ITALIE AINSI QUELA POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE SES INFRASTRUCTURES FIBRE ET MOBILE

* ILIAD - CETTE OPÉRATION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS, AVEC UNE DEMANDE AVOISINANT LES 2 MILLIARDS DEUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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CA 2020 5 615 M 6 375 M -
Résultat net 2020 215 M 244 M -
Dette nette 2020 4 084 M 4 637 M -
PER 2020 43,2x
Rendement 2020 1,52%
Capitalisation 11 397 M 12 951 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 2,76x
Nbr Employés 11 083
Flottant 22,1%
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Nombre d'Analystes 23
Objectif de cours Moyen 154,89 €
Dernier Cours de Cloture 162,65 €
Ecart / Objectif Haut 23,0%
Ecart / Objectif Moyen -4,77%
Ecart / Objectif Bas -50,8%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director
Nicolas Emmanuel Jaeger Group Chief Financial Officer
Cyril Poidatz Non-independent Director
Maxime Lombardini Vice Chairman
Antoine Levavasseur Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ILIAD40.76%12 951
VERIZON COMMUNICATIONS-5.39%239 424
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION-7.56%87 910
DEUTSCHE TELEKOM AG4.26%81 870
SAUDI TELECOM COMPANY-2.55%52 876
BCE INC.-1.56%39 895
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