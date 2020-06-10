10 juin (Reuters) -
* ILIAD - EMET AVEC SUCCES UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 650
MILLIONS
DEUROS
* ILIAD - CET EMPRUNT PRÉSENTE UNE MATURITÉ DE 6 ANS (SOIT
UNE
ÉCHÉANCE AU 17 JUIN 2026) ET UN COUPON ANNUELDE 2,375%
* ILIAD - CETTE ÉMISSION PERMET AU GROUPE DE TIRER AVANTAGE
D'UN
MARCHÉ SOLIDE POUR AUGMENTER SA LIQUIDITÉ ETALLONGER LA MATURITÉ
DE SA DETTE
* ILIAD - CETTE EMISSION VIENT SOUTENIR SON DÉVELOPPEMENT
EN
FRANCE ET EN ITALIE AINSI QUELA POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE SES
INFRASTRUCTURES FIBRE ET MOBILE
* ILIAD - CETTE OPÉRATION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS, AVEC
UNE
DEMANDE AVOISINANT LES 2 MILLIARDS DEUROS
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(Gdansk Newsroom)