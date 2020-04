Iliad : iliad reporte son Assemblée Générale Mixte

Paris, le 9 avril 2020

ILIAD REPORTE SON ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Dans le contexte exceptionnel d’épidémie de Covid-19, le Conseil d’Administration d’iliad a pris la décision, à la demande de son président, de reporter son Assemblée Générale Mixte initialement fixée au 20 mai 2020 afin de permettre aux actionnaires de participer effectivement à l’Assemblée si la situation sanitaire le permet.

Le Conseil d’Administration fixera ultérieurement les dispositions qui seront prises pour la tenue de l’Assemblée et se réserve la possibilité de modifier le texte des résolutions arrêtées le 16 mars 2020. Un communiqué sera diffusé pour informer les actionnaires des dispositions prises.

La publication des résultats Groupe du premier trimestre 2020 aura bien lieu, comme prévu, le 12 mai 2020.

Le Groupe confirme sa capacité à atteindre les objectifs annoncés au marché lors de la présentation des résultats 2019.

Depuis le début de la crise, le Groupe iliad a pour priorité de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs en France et en Italie et d’assurer la continuité de son activité, essentielle à la vie du pays.





