Iliad : iliad s'allie avec Digicel aux Antilles-Guyane pour déployer son offre de services mobiles dans la région

Paris, le 2 juin 2020

ILIAD S’ALLIE AVEC DIGICEL AUX ANTILLES-GUYANE

POUR DEPLOYER SON OFFRE DE SERVICES MOBILES DANS LA REGION

Le Groupe iliad annonce la création d’une co-entreprise avec le Groupe Digicel.

Cette société détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux Groupes dans la zone Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth) et en Guyane française. Les deux opérateurs conserveront leurs cœurs de réseau et leurs autorisations d’utilisation des fréquences, et continueront de disposer d’une totale autonomie commerciale.

A travers cette co-entreprise, le Groupe iliad et le Groupe Digicel vont investir conjointement pour accroître significativement le nombre de sites mobiles et augmenter ainsi la couverture et les débits.

L’objectif est de disposer, à terme, de l’un des plus importants réseaux d’infrastructures Télécoms des Antilles.

A propos du Groupe iliad

Créé en 1999, le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications en France et en Italie, avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Maison-mère de Free, inventeur du triple-play et de la Freebox, le Groupe est aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses offres simples et innovantes. Le Groupe iliad comptait, à fin mars 2020, près de 20 millions d’abonnés en France (6,5 millions d’abonnés Fixe et 13,3 millions d’abonnés Mobile). En Italie, où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait fin mars 2020 plus de 5,8 millions d’abonnés. iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

